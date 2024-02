Solankeho další zásah West Ham nepotopil. United v infarktovém závěru skolili Wolves

West Ham i přes vlažný start v 22. kole Premier League uhrál před vlastními fanoušky bod za remízu 1:1 s Bournemouthem. Třešně poslal už ve třetí minutě do vedení třetí nejlepší střelec soutěže Dominic Solanke poté, co mu nešťastně přistrčil balon Kalvin Phillips. Kladiváři vyrovnali, když penaltu proměnil James Ward-Prowse. Za domácí odehrál celé utkání Tomáš Souček, Vladimír Coufal si odpykával trest za vyloučení. Wolves doma proti Manchesteru United v závěru dotáhl dvougólovou ztrátu, o triumfu Rudých ďáblů 4:3 ale v 97. minutě rozhodl Kobbie Mainoo.

West Hamu po sérii čtyř klání v řadě bez vítězství přišla vhod týdenní přestávka. Ta poskytla manažerovi Davidu Moyesovi dostatek času, aby své mužstvo i s novou posilou Phillipsem zapojil do tréninku po nešťastné remíze (2:2) na hřišti Sheffieldu. Kladiváře nečekal jednoduchý úkol, jelikož Bournemouth prohrál od 5. listopadu minulého roku jen s Liverpoolem a Tottenhamem.

Philips se do nového angažmá uvedl hned ve třetí minutě prachbídně. Pod tlakem totiž nedokázal odehrát bezpečně míč a nabil jej Solankemu, číhajícímu za obranou. Kanonýr Cherries zachoval klidnou hlavu a umlčel domácí diváky. The Irons se dlouho nemohli dostat do zápasu a přidávali nepřesnosti, což v 36. minutě vyústilo v rychlý útok Bournemouthu. Naštěstí pro Kladiváře se výborným zákrokem blýskl Alphonse Aréola.

Čtvrthodinu po změně stran se domácí dožadovali penalty, kterou jim nakonec přiřkl VAR. K exekuci se postavil Ward-Prowse a riskantní střelou doprostřed brány vyrovnal. Z penalty se tak trefil druhý duel v řadě. Zlepšený herní projev Kladivářů znamenal, že si již Bournemouth netvořil šance tak snadno. Závěrečný tlak se však nepodařilo nastolit ani svěřencům Davida Moyese, jejichž snaha většinou končila nepřesným centrem.

Marcus Rashford chtěl dát jistě zapomenout na kritiku ohledně disciplíny. To se mu povedlo již v páté minutě, když se po krátkém pasu Rasmuse Höjlunda prosadil parádní střelou z hranice šestnáctky k pravé tyči. Aktivnější Rudí ďáblové drželi Wolves pod tlakem i nadále. Ve 22. minutě přidal druhou branku asistent té první Nor Höjlund, jemuž se šťastně odrazil balon na kopačku po zblokovaném pasu Luka Shawa a odtud putoval do branky.

Síť za zády gólmana Wolves rozvlnil zvonu Höjlund ve v závěru poločasu, jeho radost však zhatil praporek pomezního. O tři minuty později z ofsajdového postavení také pálil Casemiro. Do druhého dějství nastoupili Vlci o poznání lépe. Tvořili si jednu šanci za druhou. Drama přineslo až rozhodnutí z 68. minuty, kdy sudí Jarred Gillett ukázal po faulu Casemira na puntík, z kterého se střelou doprostřed prosadil Pablo Sarabia. Inkasovaná branka nemusela United dlouho mrzet.

Erik ten Hag totiž připravil parádní střídání, kdy se do hry v 73. minutě dostal Scott McTominay a o dvě minuty později se po skvěle zakrouceném rohovém kopu Bruna Fernandese hlavou rozvlnil síť. V 85. minutě Vlci snížili na rozdíl jediné branky, když se zblízka prosadil Max Kilman, jehož našel obětavým pasem Craig Dawson. V páté minutě nastavení dokonce vyrovnal Pedro Neto, radost z bodu však netrvala dlouho. O dvě minuty později nádhernou ranou do pravého dolního růžku rozhodl Mainoo.