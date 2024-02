City oslavili Haalandův návrat vítězstvím. Tottenham už čtvrtý, Klopp má triumf č. 200

Manchester City zvítězil ve 22. kole Premier League nad Burnley 3:1. O osudu duelu rozhodl v první půli dvěma góly v rozmezí šesti minut argentinský mistr světa Julián Álvarez, jenž tak na hrotu útoku znovu skvěle nahradil Erlinga Haalanda. Ten po takřka dvouměsíčním zranění přišel na trávník až za rozhodnutého stavu. Tottenham si poradil s Brentfordem 3:2 a posunul se na čtvrté místo tabulky před Aston Villu. Liverpool na Anfield Road přejel Chelsea 4:1 a upevnil si vedení v tabulce. Pro odcházejícího Jürgena Kloppa to bylo jubilejní 200. vítězství v Premier League.

Domácí na první branku nečekali dlouho. Své rychlosti v souboji využil Matheus Nunes, jenž následným centrem přesně našel hlavu Álvareze. Argentinec neměl problém míč z bezprostřední blízkosti uklidit do sítě. Útočník přezdívaný La Araňa zanedlouho sehrál parádní signál ze standardní situace společně s Kevinem De Bruynem, což vyústilo v další přesnou trefu mistra světa.

Na druhé straně se v závěru poločasu dostal do ojedinělého protiútoku Lyle Foster, avšak jeho rána mířila těsně vedle zadní tyče. Kompanyho poločasový proslov neměl na jeho svěřence příliš velký vliv, poněvadž po méně než minutě od návratu na trávník opět inkasovali. Tentokrát se prosadil muž velkých okamžiků Rodri, a to již tradičně přízemní bombou zpoza pokutového území.

Tutovku měli ale i hosté. Zeki Amdouni šel úplně sám na bránu, nicméně v klíčové situaci nezachoval chladnou hlavu a přestřelil. Na hřiště se po dvou měsících podívala také největší zbraň útočného arzenálu Pepa Guardioly Haaland, jenž vystřídal znovu famózně hrajícího De Bruyneho. V nastavení se ještě mezi střelce zapsal Ameen Al Dakhil, který z bezprostřední blízkosti trefil odkrytou část branky.

V 15. minutě o sobě dal vědět Ivan Toney, jehož ránu po rychlém brejku vyrazil Guglielmo Vicario jen ke kopačkám Maupaye, který snadno dopravil balon do sítě. Vyrovnat mohl střelou ze střední vzdálenosti Richarlison, branku Marka Flekkena ale o milimetry minul. Zbytek prvního dějství byl kvůli velkému množství faulů a potyček rozkouskovaný a další gólové příležitosti tak k vidění nebyly.

Poločasová přestávka a dvojité střídání Tottenhamu výrazně pomohly, jelikož Spurs během čtyř minut druhé půle skóre otočili. Nejprve se vydal na úspěšný ofenzivní výlet z pozice levého beka Destiny Udogie, o 72 sekund později se na levé straně skvěle uvolnil Timo Werner, narýsoval přesný pas skrz vápno na Brennana Johnsona, jemuž ke skórování stačilo nastavit kopačku.

Spurs neměli dost a v 56. minutě přidali třetí trefu. Po rychlé souhře středem hřiště se k odraženému míči dostal Richarlison a potvrdil skvělou fazónu posledních týdnů. Gólové hody na Tottenham Hotspur Stadium pokračovaly i nadále, když Udogie hororovou zpětnou přihrávkou namazal Toneymu, který se tváří v tvář Vicariovi nemýlil. Srovnání už se ale Včely v hektickém závěru nedočkaly.

Jako první zahrozili domácí hráči, když nebezpečnou ránu zpoza vápna vyslal Darwin Núňez, gólman Djordje Petrovič však předvedl povedený zákrok. Ve 23. minutě pak vygradoval úvodní drtivý tlak Reds, během něhož se hráči Chelsea téměř nedostali s míčem z vlastní půle. Celou gólovou akci měl na svědomí Diogo Jota, jenž se prosmýkl obranou Blues jako lyžař mezi brankami a následnou přesnou střelou poslal Anfield do varu.

Snový okamžik ještě před přestávkou prožil Conor Bradley, který křižnou ranou na vzdálenější tyč zapsal svůj premiérový zásah v Premier League. V nastavení úvodní části pak neproměnil pokutový kop Núňez, jenž tak završil smolný poločas, v němž ho hned třikrát zastavila branková konstrukce. Po změně stran se do ojedinělého zakončení Chelsea dostal střídající Mychajlo Mudryk, rychlý protiútok však zazdil zpackanou střelou na tribunu.

Na druhé straně to ale byla jiná píseň. Bradley korunoval skvostný výkon precizním centrem do vápna, kde si jej našel Dominik Szoboszlai a gólovou hlavičkou oslavil návrat do základní sestavy po zranění. Na povedeném výkonu Reds nic nezměnilo ani snížení Christophera Nkunkua. Až komicky pak působilo zakončení Núňeze, jehož důrazná hlavička skončila již počtvrté v zápase na tyči, čímž stanovil nový rekord Premier League. Uruguayec se tak v 79. minutě převtělil do role nahrávače, když připravil gól pro Luise Díaze.

Tabulka Premier League