Proti Chelsea a Arsenalu bez talismanu. Salah ještě není připraven, hlásí Klopp

Lídr Premier League Liverpool nebude chtít návrat zraněného talismanu Mohameda Salaha (31) po svalovém zranění uspěchat. Uvedl to trenér Jürgen Klopp (56) před středečním ligovým zápasem s Chelsea na Anfield Road a nedělním utkáním na Arsenalu.

Salah, který je spolu s Haalandem z Manchesteru City v této sezoně nejlepším střelcem Premier League (14 gólů), si 18. ledna při remíze Egypta s Ghanou na Africkém poháru národů poranil podkolenní šlachu a vrátil se na Merseyside k ošetření.

"Nebyl na něj vyvíjen žádný tlak. Chce se co nejdříve uzdravit, ale my nespěcháme. Kdybychom mohli proces léčby urychlit, pak by Thiago nebyl mimo hru deset měsíců. Děláme, co můžeme. Musíme počkat," prohlásil Klopp.

"Mohamed není připraven na tento ani na příští zápas. Je zraněný a svalové zranění vyžaduje čas. Mohlo to být mnohem horší, ale není k dispozici a podstoupí rehabilitaci," dodal německý trenér, jehož Liverpool má na kontě 48 bodů z 21 zápasů. Chelsea je devátá s 31 body a vyhrála čtyři z posledních pěti ligových vystoupení.

Nejbližší program Liverpoolu. Livesport

Klopp nedávno oznámil, že po skončení sezony u Reds skončí. Zároveň však uvedl, že si novináři až příliš "posvítili" na komentáře obránce Virgila van Dijka, který uvedl, že si není jistý, zda bude po odchodu německého trenéra v Liverpoolu pokračovat.

"Vnější svět vám nedá ani vteřinu na zpracování. Před týdnem o mé situaci nikdo nevěděl. Hráčům zbývalo ještě 18 měsíců do konce smlouvy a nikdo se neptal. Pište si, co chcete, klub je stabilní. Všechno bude v pořádku, jsem si stoprocentně jistý. Radím vám, abyste zůstali v klidu," řekl Klopp.