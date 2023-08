Ukázali jsme, že po Kaneovi existuje naděje. Postecoglou po odchodu opory nevěší hlavu

Ačkoliv Tottenham v úvodním kole Premiere League pouze remizoval 2:2 na hřišti Brentfordu, trenér Spurs Ange Postecoglou (57) prohlásil, že jeho tým dal fanouškům důvod věřit ve světlé zítřky i přes odchod klubové legendy Harryho Kanea (30) do Bayernu Mnichov.

Rekordní střelec Tottenhamu Harry Kane přestoupil do Bayernu Mnichov pouhých 24 hodin před nedělním startem sezony.

V prvním soutěžním utkání Postecogloua ve funkci neměli jeho svěřenci problém skórovat, když se na začátku a na konci prvního poločasu trefili obránci Cristian Romero a Emerson Royal.

Mezitím se však ukázaly slabiny obrany Tottenhamu, jelikož Brentford vyrovnal díky proměněné penaltě Bryana Mbeuma a poté šel do vedení díky přesnému trestnému kopu Yoana Wisse.

Zápas se hrál ve výborné atmosféře. AFP

"Je to pro vás buď komplikace, nebo příležitost," řekl Postecoglou ke Kaneovu odchodu. "Pro tento klub byl dlouhou dobu velkou postavou a bude jí i nadále, bez ohledu na to, zda bude součástí týmu. Chtěli jsme našim příznivcům dodat víru a naději v tento tým. Myslím, že se nám to dnes podařilo," prohlásil zkušený kouč.

Postecoglou se rozhodl vystřídat Romera krátce poté, co v 11. minutě otevřel skóre, kvůli podezření na otřes mozku. Protesty argentinského záložníka nepomohly.

Sttistiky utkání. Livesport

Australský trenér uvedl, že rozhodnutí nelituje, ale mrzí ho, že nebylo započítáno jako střídání pro otřes mozku, protože čtvrtému rozhodčímu byl předán špatný formulář.

Týmy Premier League mají kromě pěti přidělených střídání ještě dvě další, aby nahradily hráče s podezřením na otřes mozku.

"Poslední, koho chcete usměrňovat, je samotný hráč. Ten o tom nemá ani ponětí. Zklamáním je, že jsme zřejmě vyplnili špatný formulář. Je jasné, proč jsme toho kluka stáhli. Nebudeme riskovat, když víme, jaké to bude mít následky," dodal trenér Tottenhamu.

Přehled zápasu Brentford – Tottenham 2:2