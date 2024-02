Už teď hrajeme na sto procent, můj odchod hráče nemusí motivovat, říká Klopp

Jürgen Klopp (56) je na odchodu z Liverpoolu – zpráva stará pouhý týden. Německý trenér ještě dokončí tento ročník, jeho závěr by nicméně mohl být skutečně sladký, protože Liverpool aktuálně vede tabulku Premier League. Klopp teď prohlásil, že jeho hráči podávají stoprocentní výkon a nepotřebují k tomu, aby v této sezoně vyhráli titul, žádnou další motivaci z jeho blížícího se odchodu.

Klopp oznámil rozhodnutí odstoupit z funkce trenéra Liverpoolu v závěru ledna a stane se tak po osmi a půl úspěšných letech na Anfieldu. Důvodem je nedostatek energie z vyčerpávajícího povolání. Reds v současné době vedou po 22 odehraných zápasech tabulku, také si zajistili účast v pátém kole FA Cupu, finále Ligového poháru a v další fázi Evropské ligy.

Podle Kloppa se však v kabině nic nezměnilo. "Kdybych neoznámil to, co jsem oznámil před týdnem, co by se změnilo?" řekl. "Jediný malý rozdíl je v tom, že teď se říká: 'Za Jürgena'. To je jediná věc," dodal rodák ze Stuttgartu.

"Samozřejmě chci vyhrát ligu. Můžeme to opravdu dokázat? Protože to vypadá, že by to tak mohlo být. Ale do konce je ještě tolik zápasů... Nemůžu na to takhle myslet, nejsem snílek," pokračoval.

Tak vypadají horní patra tabulky. Livesport

Od roku 2015, kdy Klopp přišel na Merseyside z bundesligové Borussie Dortmund, vyhrál s Liverpoolem Ligu mistrů, Premier League, mistrovství světa klubů, FA Cup, Ligový pohár, Superpohár a také Community Shield.

"Pokud (můj odchod) dokáže přinést pár procent do hry navíc, bude by to dobré, ale nejsem si jistý, jestli je to potřeba. Už teď hrajeme na 100 procent, a to je v pořádku," řekl Klopp.

Liverpool zítra vyrazí na sever Londýna, kde se utká s rivalem v boji o titul Arsenalem.