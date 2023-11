Vlci na skalp Kohoutů nenavázali, Fulhamu pomohl ze série nezdarů dvěma penaltami Willian

Fulhamu si ve 13. kole Premier League poradil s Wolves 3:2. Duel začal pro domácí družinu skvěle, když ji už v sedmé minutě poslal do vedení Alex Iwobi. Vlci se však nenechali rozhodit a díky hlavičkujícímu Matheusovi Cunhovi ještě do přestávky vyrovnali. Ve druhé půli se skóre měnilo ještě třikrát a pokaždé z penalty. Hned dvě proměnil za domácí Willian, přičemž jedna z nich byla ve čtvrté minutě nastaveného času rozhodující. Chalupáři se tak po čtyřech ligových ztrátách v řadě mohli radovat ze zisku tří bodů.

Fulham vstoupil do utkání ideálně, v osmé minutě načal nádhernou gólovou akci Willian, který našel na levém kraji hřiště Antoneeho Robinsona, 26letý Američan poté přihrával pod sebe do malého vápna, kde dorazil míč do sítě Iwobi. Jen o pár chvil později podržel Vlky José Sá, jenž zneškodnil dalekonosný pokus Toma Cairneyho.

Ve 14. minutě mohl srovnat Hee-Chan Hwang, jeho střela ale orazítkovala pouze břevno. Nakonec se však Vlci vyrovnání přece jen dočkali. Po centru na zadní tyč se hlavou prosadil Cunha. Oba celky měly v první půli i další náznaky šancí, skóre ovšem zůstalo před odchodem do šaten beze změny.

V úvodu druhého dějství byli aktivnější na míči domácí fotbalisté, přičemž Vlci bránili ve velmi hlubokém postavení. To nakonec vedlo v 56. minutě k faulu Nelsona Semeda v pokutovém území a následné penaltě. K té se postavil Willian a s přehledem poslal balon k pravé tyči. Po hodině hry mohl svou druhou trefu v duelu přidat Iwobi, jeho projektil z hranice velkého vápna ale reflexivně vyrazil na roh Sá.

Vedení Chalupářům vydrželo jen do 75. minuty, i na druhé straně totiž rozhodčí odpískal pokutový kop, když Hwanga fauloval Tim Ream. Korejský útočník se poté sám postavil k jeho exekuci a střelou doprostřed vyrovnal. Tím ovšem show trestných kopů nekončila, v nastaveném čase totiž dostal další možnost Willian, jenž ji využil, a zařídil tak domácím tři body.