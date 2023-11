Na ledě jsem nervózní jako v Premier League. Stav českého fotbalu mě mrzí, říká Petr Čech

V dobách největší slávy si na jeho rukavicích pravidelně lámali zuby nejlepší útočníci na světě. Čtyřikrát vyhrál Premier League, je jejím rekordmanem v počtu vychytaných nul, jako jeden ze čtyř českých fotbalistů zvedl nad hlavu trofej za vítězství v Lize mistrů a patří mezi nejlepší brankáře fotbalové historie. Petr Čech (41) ale v poslední době udivuje svět v hokejovém brankovišti, o víkendu se dočkal i startu v britské nejvyšší soutěži v týmu úřadujícího šampiona Belfast Giants.

Jak mu na ledě pomáhá veleúspěšná fotbalová kariéra? Jak moc má po letech dřiny a tvrdého tréninku zničené tělo? Proč nedostávají mladí brankáři v Česku víc příležitostí? A jak se může změnit prostředí českého fotbalu? To vše jsme v pondělní epizodě podcastu Livesport Daily probrali s členem Síně slávy fotbalové Premier League Petrem Čechem.

O nervozitě před hokejovým zápasem

"Jde o nejvyšší britskou soutěž, takže předzápasové chvění je podobné jako tehdy v Premier League. Je to dané i tím, že všichni spíš sledují to, jak se tam někdo jako já dostane. Když jde člověk na rozcvičku tak ví, že ho všichni sledují, že je zajímá, jestli tam stojí jen panák, který má nějaké jméno, nebo je opravdu připravený do toho zápasu naskočit."

LS Daily: Petr Čech o nervozitě při hokeji Livesport

O nejlepším zákroku své kariéry

"Chycení penalty v prodloužení finále Ligy mistrů proti Arjenu Robbenovi. Tam kdyby padl gól, tak je konec. Co se ale týče komplexnosti a stylu chytání, tak je to patrně zákrok na čáře proti Andymu Carrollovi ve finále FA Cupu v roce 2012. Tam mi vyšlo úplně všechno."

LS Daily: Petr Čech o nejlepších zákrocích Livesport

O fyzické únavě a opotřebování těla

"Je neuvěřitelné, že tím, že ten pohyb na ledě je úplně jiný, tak se na mně ta dlouhá fotbalová kariéra nepodepisuje. Na konci v Arsenalu jsem měl problémy třeba s kotníkem a achilovkami, což v bruslích vůbec neřeším. To tělo se ale zkrátka ničí jiným způsobem, což je hrozně zajímavé. Když jedu po zápase domů, tak si říkám: Ty jo, zlatej fotbal."

LS Daily: Petr Čech o únavě a opotřebování těla Livesport

O letošním uvedení do Síně slávy Premier League

"Jakmile jsem se objevil v té nominaci, tak jsem si říkal, že by bylo hodně zajímavé dostat se do společnosti takových hráčů. Až když se to ale opravdu stane, tak si člověk uvědomí, že se mu povedlo něco, o čem ani nesnil. Kdyby tohle nebyla satisfakce a radost, tak už by bylo něco špatně. Měl jsem velkou radost."

LS Daily: Petr Čech o Síni slávy Premier League Livesport

O fungování v klubovém managementu

"Musím uznat, že mi chybí ta dynamika, starost o hráče a budování toho týmu. Naopak mi nechybí ten stres a čas, který to zabírá. Už jsem nějaké nabídky měl, ale čekám na tu správnou. Když to řeknu trochu arogantně, tak to musí být víc ušité mně na míru. Potřebuji vědět, že budu zároveň i tou hybnou silou celého procesu."

LS Daily: Petr Čech o práci v klubovém managementu Livesport

O českém fotbale

"Mrzí mě, v jakém je stavu. Hlavně co se týče reputace a důvěry u veřejnosti. Myslím, že to je hlavně o práci lidí, kteří v tom jsou. A není to jen o svazu, ale i o klubech, o práci s mládeží. Když tam není jednotnost toho konkrétního cíle, tak to tomu taky samozřejmě nepomáhá."

LS Daily: Petr Čech o českém fotbale Livesport

Nový díl Livesport Daily je zároveň dostupný i na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.