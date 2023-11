Nůžky jako od Rooneyho. Garnachův idol je Ronaldo, Old Trafford už zní upravený chorál

Fanoušci Manchesteru United měli vždycky slabost pro šikovná křídla. George Best, Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo... Ve výčtu výjimečných postav, které bavily hrou v Divadle snů nejčastěji na krajích hřiště, se dá pokračovat až do současnosti. Na výrazné postavy historie v čele s legendárním Portugalcem by mohl navázat i Alejandro Garnacho (19), jenž si fantastickými nůžkami "prostřihl" cestu mezi fotbalové celebrity.

S cenovkou 25 milionů eur (610 milionů korun) patří mezi 30 nejdražších teenagerů fotbalového světa. Narodil se v Madridu, ale slavný Real na něj upřel pohled až poté, co prošel akademií konkurenčního Atlétika a přesunul se na Britské ostrovy.

V mládežnických kategoriích oblékl Garnacho dres rodného Španělska i Argentiny, odkud pochází jeho maminka. A vybírat by si mohl i na klubové scéně, přestože se zdá, že v Manchesteru zakotvil. "Sice k nám přišel ve svých 16 letech ze Španělska, ale myslím, že ho lidé považují za svého. Naši fanoušci ho viděli v jeho začátcích, sledovali, jak roste, a tu jeho cestu si užívají s ním," vyprávěl Nick Cox, šéf akademie United v jarním rozhovoru pro goal.com.

Garnachův projev podle něj přesně zapadá do letité fotbalové filozofie a DNA slavného klubu. "Fotbal Manchesteru United byl vždycky navržený tak, aby zvedal fanoušky ze sedadel. Vybíráme kreativní hráče, kteří hrají s citem i emocemi. Alejandro takový je a chápe to, co publikum žádá," dodal Cox.

Námluvy za covidu

Garnachův přestup do Manchesteru se zrodil díky aktivitě španělského fotbalového skauta Gerarda Guzmana. Ten křídelníka, který se vyžívá v soubojích jeden na jednoho, sledoval v akademii Atlétika. Námluvy ale nebyly bezproblémové, svět totiž zrovna ochromila pandemie koronaviru, kvůli níž byla osobní setkání přísně omezena. Všechny rozhovory United s Garnachem tak v roce 2020 probíhaly prostřednictvím videohovorů.

Nakonec ale stejně rodák z Madridu zabalil kufry a vyrazil do sychravé Anglie. "Viděli jsme, jak je posedlý fotbalem a jakou má chuť hrát Premier League," zmínil Cox.

První šanci v Divadle snů dal Garnachovi v dubnu 2022 rakouský trenér Ralf Rangnick. Byla to jediná minuta v utkání s Chelsea a Garnacho, tehdy ještě s číslem 75 na zádech, se na hřišti potkal i s Cristianem Ronaldem. Portugalskou superstar a svůj vzor v jedné osobě pak pomaličku začal nahrazovat v sestavě.

"Nebojí se a ve světovém fotbale není takových hráčů mnoho. Nezdobí ho jen driblink a schopnost obejít hráče, má i skvělou fyzičku. Je rychlý a vydrží hrát 90 nebo klidně 120 minut," chválil vycházející hvězdu nizozemský trenér Erik ten Hag, který United po Rangnickovi převzal.

V další sezoně už Garnacho dostával právě od něj daleko více prostoru. Naskočil do 19 zápasů a dal tři góly. To už oblékal dres s číslem 49 (tedy opět odkaz na oblíbenou sedmičku – neboli sedm krát sedm). A kdyby si v březnovém utkání se Southamptonem v souboji s Kyle Walker-Petersem neporanil kotník, mohlo být zápasů i gólů ještě víc.

Španělsko, nebo Argentina?

Nepříjemný střet připravil fotbalistu s blonďatým přelivem i o premiérový start v národním týmu Argentiny. Trenér úřadujících mistrů světa Lionel Scaloni ho totiž na jaře povolal k přípravným utkáním s Panamou a Curacaem. Zjevně si chtěl křídelního hráče pojistit dřív, než by přišla pozvánka ze Španělska. Pokud se ale bude Garnacho i nadále rozvíjet, přijdou jistě i další šance, jak si vedle Ronalda zahrát i s Lionelem Messim.

V aktuální sezoně už je Garnacho stále častěji v základní sestavě United. Naposledy exceloval na hřišti Evertonu, když dal výstavní gól nůžkami. Mnozí sice parádní trefu přirovnávali k báječnému a téměř identickému gólu Wayna Rooneyho v derby s Manchesterem City, stále teprve devatenáctiletý mladík ale spíš připomíná Ronaldův odkaz.

Indicie jsou jednoduché – dres s číslem 17 (a další odkaz na CR7) i ikonická oslava "Siu", kterou proslavil právě slavný Portugalec. Po gólu, který v neděli obletěl celý fotbalový svět, ji Garnacho vystřihl u rohového praporku, na což reagovaly i zaplněné ochozy Divadla snů: Místo tradičního "Viva Ronaldo, running down the wing, hear United sing", se Old Trafford neslo: "Viva Garnacho, running down the wing, hear United sing".