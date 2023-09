AC nastartovala dělovka soupeře. Inter doma nečekaně selhal, Empoli poprvé slaví

Noah Okafor z AC slaví gól do sítě Sagliari, s gratulací přibíhá Tijjani Reijnders.

AC Milán v šestém kole Serie A potvrdil na hřišti Cagliari roli favorita a zvítězil 3:1. První však udeřil celek ze Sardinie, když se ve 29. minutě nechytatelnou ranou prosadil Zito Luvumbo. To obměněnou sestavu Rossoneri vybudilo k aktivitě, kterou ještě do přestávky proměnila v obrat skóre, na němž se mimo jiné podílel Noah Okafor. AC se tak posunul do čela tabulky, z něhož ho nedokázal sesadit Inter, který doma překvapivě prohrál se Sassuolem 1:2. Poprvé v ročníku vyhrálo Empoli, doma si poradilo se Salernitanou 1:0.

První příležitost zápasu přišla až ve 29. minutě a měli ji hráči Cagliari. Kapitán Nahitan Nández srdnatě zabojoval na hranici pokutového území a po úspěšném osobním souboji předložil míč Luvumbovi, který pumelicí pod břevno otevřel skóre utkání. Inkasovaná branka konečně probudila hosty k nějaké aktivitě. Za tu byli odměněni ve 40. minutě, kdy se po nejistém zákroku Borise Radunoviče prosadil Okafor.

Výpadek týmu ze Sardinie pak v nastavení první půle potrestal i Fikayo Tomori, který gólově zužitkoval prudký pas vyslaný Tijjanim Reijndersem. Po návratu ze šaten ale opět převzali iniciativu hráči Cagliari. V 56. minutě předvedl skvělou práci zády k bráně robustní Andrea Petagna, jenž sklepl míč přímo na kopačku Luvumba, jemuž druhý gól v zápase ukradl precizním defenzivním skluzem Yacine Adli.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

O chvíli později se Petagna převtělil do role zakončovatele, když zkoušel pohotově tečovat patičkou, pokus mládežnického reprezentanta byl ale zablokován. Rostoucí nápor Rossoblu otupil v 60. minutě Ruben Loftus-Cheek, jehož tvrdá rána z úctyhodné vzdálenosti zapadla přesně k levé tyči domácí branky.

Síla domácího prostředí byla na straně černomodrých, čehož se již v šesté minutě pokusil využít Marcus Thuram. Francouzský útočník unikl po pravé straně a pokusil se z ostrého úhlu nahrát před prázdnou bránu Lautaru Martínezovi, gólman Andrea Consigli byl ovšem proti. O chvíli později to byli naopak hosté, kteří jako první zahrozili ranou mezi tři tyče. Jeremy Toljan si navedl míč po pravé straně pokutového území a jedovatou ranou prověřil pozornost Yanna Sommera.

Z podobné pozice se následně radoval na druhé straně Denzel Dumfries. Nizozemský bek předvedl něco ze svého technického umění, když nejprve přešlapovačkou zmátl obránce a následně parádní trefou k levé tyči otevřel skóre. V úvodu druhé půle Sassuolo obnovilo svou aktivitu a bylo za to v 54. minutě odměněno vyrovnávací brankou.

Statistiky utkání. Opta by Stats Peform

Berardi dokázal v pokutovém území precizní prostrkávačkou vyslat do šance Nedima Bajramiho, který následně zaskočil do té doby stoprocentního brankáře a propálil ho na bližší tyč. Netrvalo dlouho a Neroverdi udeřili znovu. Autor první asistence si tentokrát navedl míč a z hranice vápna se trefil nechytatelně do levého spodního rohu. Na druhé straně měl vyloženou příležitost střídající žolík Davide Frattesi, nedokázal ovšem v souboji jeden na jednoho vyzrát na Andreu Consigliho.

Fotbalisté toskánského celku si šli nejen za prvními body, ale i prvním vstřeleným gólem od úvodních minut, v nichž nastavili skvělé tempo. To vygradovalo ve 34. minutě, kdy byl na konci rychlého protiútoku přesně zakončující odchovanec Azzurri Tommaso Baldanzi. Pro Empolesi byla výhra o to cennější, když se díky ní konečně odlepili ode dna tabulky, kam se po prohře s milánským AC propadlo Cagliari.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

O rozhodující trefu se postarala nizozemská dvojice z Bergama, když se ve 13. minutě po přihrávce Martena de Roona prosadil Teun Koopmeiners. Pro druhého jmenovaného šlo již o osmou ligovou trefu v tomto kalendářním roce, což z něj v tomto ohledu činilo nejlepšího záložníka celé soutěže. Hosté z Lombardie si navíc zlepšili chuť v duelech mimo svůj stadion, když v předchozích dvou venkovních kláních prohráli s Frosinone a Fiorentinou.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Výhru Lazia, které v dosavadním průběhu nejvyšší italské soutěže porazili paradoxně pouze obhájce titulu z Neapole, načal zkraje druhého dějství svým prvním ligovým gólem od začátku března Matías Vecino. Pojistku přidal v závěrečné čtvrthodině Mattia Zaccagni, jenž konečně navázal na plodný minulý ročník, v němž se prosadil celkem desetkrát. Hosté tak prohráli teprve druhý z posledních sedmi vzájemných venkovních duelů. Zraněný David Zima do utkání nezasáhl.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Dominantní výkon Partenopei gólově demonstroval už v 19. minutě Piotr Zieliňski, jenž proměnil pokutový kop. K němu se tentokrát nehnal ostře sledovaný Victor Osimhen, jehož penalta z Boloni byla předmětem posměšných videí směrovaných na jeho osobu, kvůli kterým se výrazně pošramotily Nigerijcovy vztahy s klubem. Na trávníku to ale na ústřední ofenzivní hvězdě týmu znát nebylo a nejlepší střelec loňského ročníku italské nejvyšší soutěže sám jednou skóroval.