Lukaku trefil výhru AS Řím, Boloňa se díky Orsolinimu vymanila z bizarní série remíz

Romelu Lukaku rozhodl o výhře AS.

Fotbalisté Boloni zvítězili v 7. kole Serie A nad hostujícím Empoli 3:0. V souboji klubů, jež se v úvodních šesti zápasech prosadily dohromady pouze čtyřikrát, dlouho dominovali oba brankáři, kteří zvláště v první půli vychytali celou řadu stoprocentních šancí. Ani gól nedali fotbalisté Juventusu, kteří remizovali s Atalantou Bergamo 0:0. Naopak tři body do tabulky přidalo římské AS, které přehrálo Frosinone 2:0.

Jako první mohl po rohovém kopu v páté minutě udeřit Tyronne Ebuehi, který hlavičkoval do levé šibenice, výborně však zasáhl Lukasz Skorupski. Poté se do šance propracoval Francesco Caputo, jenž z levé strany pálil na bližší tyč, ale brankář domácích jeho ránu vytěsnil. Ve 20. minutě měli první příležitost také fotbalisté Boloni, když se díky tečované přihrávce dostal do úniku Dan Ndoye. Výtečným zákrokem se ovšem zaskvěl Etrit Berisha.

Nedlouho nato však albánský brankář přece jen inkasoval, neboť po krásném sólu z levé strany umístil balon do sítě Orsolini. Hosté se radovali z vyrovnání ve 37. minutě, jenže jejich oslavy ukončil předcházející ofsajd. V závěru poločasu se po nepovedené standardce Empoli dostali do přečíslení Ndoye a Joshua Zirkzee. Akci zakončoval druhý jmenovaný, jehož střelu do pravého dolního rohu vychytal skvělý Berisha.

I po změně stran mohli diváci sledovat velký počet střeleckých pokusů, žádný z nich ovšem nebyl výrazně nebezpečný. Až po hodině hry se v pravé části velkého vápna objevil úplně volný Orsolini, který se však své možnosti lekl a míč netrefil vůbec dobře. Vzápětí se dostal do podobné šance znovu a tentokrát si s nabízenou příležitostí dokázal poradit. S klidem si zpracoval míč a po zemi ho umístil za záda gólmana Berishy.

Poté už domácí zápas kontrolovali a nedovolili Azzurri duel zdramatizovat. V nastavení navíc ještě zkompletoval hattrick Orsolini, když si po spolupráci s Oussamou El Azzouzim připravil míč na levou nohu a poslal ho nekompromisně do šibenice.

V dresu hostů zářil Albert Gudmundsson, který dva góly vstřelil a o další jej obral VAR. Ani velké ofenzivní představení nejlepšího kanonýra Rossoblu z minulého ročníku druhé nejvyšší soutěže však nováčkovi na tříbodový zisk nestačilo. Domácí totiž pokaždé dokázali odpovědět, přičemž o vyrovnávací trefu se postaral vlastním gólem Alan Matturro.

Nejblíže k prolomení bezbrankového stavu byl kolumbijský útočník Luis Muriel, jeho ostrou ránu z přímého kopu však zastavilo břevno. Ačkoliv celek z Bergama poprvé v této sezoně nedovedl domácí duel k vítěznému konci, stále se mohl chlubit nulou v kolonce inkasovaných gólů na vlastním stadionu.

Giallorossi byli od úvodu lepším celkem a ve 22. minutě se dostali do zaslouženého vedení, o což se postaral Romelu Lukaku. Belgický útočník se tak s výjimkou předchozího souboje s Janovem prosadil ve všech zápasech v dresu Vlků, do kterých naskočil v základní sestavě. Hostující Canarini i kvůli jeho příspěvku prohráli poprvé od otevíracího ligového klání proti Neapoli.

