Boloňská renesance. Senzaci Serie A řídí brazilský Ital, z bezejmenných hráčů dělá hvězdy

Boloňa míří do Ligy mistrů

Pod Maratonskou věží, osobitou dominantou stadionu Renata Dall'Ary, se rodí velká senzace této sezony. Kanadský majitel Joey Saputo si mne ruce, povedl se mu tah s angažováním trenéra Thiaga Motty a tým, kterému se přezdívá Rossoblú, směle kráčí do Ligy mistrů. Vítejte v Boloni, kde v roce 2024 probíhá fotbalová renesance pod taktovkou nedávné velké hvězdy.

Sedm titulů slavili v dávné minulosti v jednom z nejhezčích měst severu Itálie. Jenže ten poslední se datuje do roku 1964. Šedesát let poté se sice nemluví o Scudettu, fanoušci klubu však jásají. Báječné výsledky posledních měsíců posunuly Boloňu na aktuálně čtvrtou příčku tabulky Serie A a investice majitele Saputa, kterého nasměroval do Itálie někdejší reprezentant Marco di Vaio, když působil v týmu Montreal Impact, se začínají vracet.

Pondělní vítězství 3:0 nad Salernitanou vypadá jednoznačně, ale náročný trenér Thiago Motta stejně prohodil, že se mu výkon svěřenců zrovna dvakrát nelíbil. "Musíme se zlepšit, musíme lépe kontrolovat hru a výsledek," nechal se slyšet bývalý defenzivní záložník Barcelony nebo PSG. Jeho slova naznačují, že tým, jejž od září roku 2022 začal budovat, má ještě rezervy.

Pořadí v čele tabulky Serie A. Livesport

První rok Motta Boloňu zachránil mezi italskou elitou. Poté, co tým v září 2022 převzal od Siniši Mihajloviče, který nedlouho poté podlehl leukémii, zakončil ročník na deváté příčce. Letos to osm kol před koncem vypadá, že právě probíhající sezona bude nejlepším výsledkem v posledním půlstoletí historie klubu. Boloňa je aktuálně čtvrtá, na pátý AS Řím má náskok pěti bodů a atakuje třetí Juventus, na který ztrácí jen dva body.

"Je to pro všechny krásné období, co se týče výsledků i zápasů. Jsem hrdý a spokojený s tím, jak to tady všichni prožíváme," sdělil Motta s tím, že vítězství chce věnovat dceři Sofii, která zápas sledovala na tribuně.

Nynější kouč sice na mezinárodní scéně dvakrát reprezentoval rodnou Brazílii, dalších 30 utkání ale odehrál v dresu Squadry Azzurry. "Cítím se jako Ital, který se náhodou narodil v Brazílii, a jsem s tím úplně v pohodě. Nikdy mě nenapadlo vrátit se do Brazílie, když jsem odjel v 15 letech do Evropy," vypráví, když dostane otázku na to, jak je možné, že oblékal národní dres obou fotbalových velmocí.

To, že v létě roku 2022 dostal nabídku vést Boloňu, vlastně nebyla náhoda. Jen hodinku cesty odtamtud má totiž kořeny jeho rodina. "Jsme italská rodina, i proto jsem mohl hrát za Itálii. Můj otec se sice narodil v Brazílii, ale můj dědeček byl Ital z Roviga," vysvětlil.

Jak udržet hvězdičky?

Osu týmu Boloni dnes tvoří teprve jednavacetiletý stoper Riccardo Calafiori, ve středu pole drží stabilitu hry švýcarští záložníci Remo Freuler a Michael Aebischer a klíčovým mužem pro konstruktivitu je Skot Lewis Ferguson, jenž dřív hrál za Aberdeen. O góly se starají Nizozemec Joshua Zirkzee a domácí forvard Riccardo Orsolini. Průměrný věk kádru je 24,6 roku – jde tudíž o druhý nejmladší tým Serie A.

To je zároveň trochu zrádná věc, protože už se ozývají zájemci o vycházející hvězdy. Bude možné udržet Zirkzeeho? "Stojí 40 milionů eur," říká sportovní manažer klubu Marco di Vaio a někdejší hráč Boloni o největší hvězdě. Sám ale tuší, že šikovný Holanďan by se nebránil přestupu do AC Milán.

Jenže na radaru velkoklubů jsou i další, včetně samotného Motty, který se stal podobnou osobností jako Xabi Alonso pro Bundesligu. Přišel jako neokoukaný a během krátké chvíle svým vhledem výborného a inteligentního fotbalisty změnil zaběhlé pořádky.

Čísla na hřišti klamou

Inspirativní je třeba i Mottova filozofie. Na papíře sice rozestavení týmu vypadá jako 4-2-3-1, jenže trenér nerad mluví o postech. "Má představa je taková, že chci hrát ofenzivně. Chci mít tým, který kontroluje hru, vytváří silný tlak na soupeře a má hodně pohybu s míčem i bez něj. Chtěl bych, aby hráč s míčem měl vždy tři, čtyři řešení a dva spoluhráče blízko sebe," popisoval svůj ideální fotbal odkazující na proslulý styl tiki-taka.

O fotbale by dokázal poutavě a neotřele vyprávět hodiny. "Je v něm často těžké dělat věci jednoduše. Osobně nemám rád čísla v poli, protože vás klamou. Můžete být super útoční s 5-3-2 a hodně defenzivní se systémem 4-3-3. Všechno je o kvalitě hráčů. V nedávném zápase mi například dva krajní obránci nakonec hráli jako devítka a desítka."

Nabízí se tedy otázka, jestli bude moci v Boloni dál zalévat rozkvétající překvapení, nebo zda bude silnější vábení bohatších klubů. "Nehodláme se stát supermarketem," uťal debaty ředitel klubu Claudio Fenucci. Dobře ale ví, že tvrdá pravidla trhu časem stejně donutí klub k obchodům. Zatím ale pro Boloňu hraje emocionální faktor – rodí se něco krásného a nového a zároveň je pro všechny hráče lákadlem účast v Lize mistrů.

Serie A tak má po loňském úžasném příběhu Neapole novou pohádku.