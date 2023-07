Fotbalové přestupy ONLINE

Kdo zamíří na lukrativní fotbalové adresy? Které opory prodlouží, či naopak předčasně ukončí smlouvy? A jak si na trhu povedou české týmy? Přestupové spekulace a informace o novinkách v kontraktech či dokončených transferech sledujte v našem aktualizovaném přestupovém speciálu.

13. ČERVENCE

11:45 – SPEKULACE – Willian má stále možnost pokračovat v Premier League. Zkušenému brazilskému křídelníkovi vypršela smlouva ve Fulhamu a první nabídku na prodloužení odmítl. Londýnský celek navíc bude mít konkurenci, na fotbalistovy požadavky se vyptával Nottingham.

Willian by se mohl stát posilou Nottinghamu. Livesport

11:00 – HOSTOVÁNÍ – Fotbalisty Slovácka by měl posílit záložník Matěj Valenta. Účastník letošního mistrovství Evropy do 21 let dostal od mateřské Slavie svolení trénovat s týmem z Uherského Hradiště a oba kluby dolaďují podmínky jeho působení v moravském celku. Slovácko o tom informovalo na svých internetových stránkách.

09:15 – SPEKULACE – Sergio Canales je objektem zájmu mexického celku Monterrey. Kreativní španělský záložník hraje za Betis, zámořský celek se chystá nabídnout 20 milionů eur.

09:00 – SPEKULACE – Nový trenér Al-Ettifaqu Steven Gerrard by rád do svého týmu přivedl záložníka Liverpoolu Jordana Hendersona. Zkušený Angličan má na Anfieldu smlouvu do roku 2025, takže by určitě neodešel zadarmo.

Henderson i loni odehrál velkou porci utkání. Livesport

07:30 – SPEKULACE – Podle informací Fabrizia Romana poslal Inter do Londýna druhou nabídku na Romela Lukaka v hodnotě 30 milionů eur. Během čtvrtka by mohlo padnout definitivní rozhodnutí. On sám chce zůstat v Evropě a nabídky ze Saúdské Arábie odmítá.

07:20 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Alex Balboa dostane šanci prosadit se do základní sestavy Deportiva Alavés. Záložník zatím plnil roli náhradníka a vedení s ním prodloužilo smlouvu do června 2026, do konce srpna by ale fotbalista měl odejít na hostování.

06:50 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Obránce Kenny Lala v prosinci jako volný hráč podepsal smlouvu s Brestem a za francouzský klub bude hrát i nadále – vedení s ním podepsalo nový dvouletý kontrakt.

06:30 – SPEKULACE – Romain Saïss by si po sedmi letech mohl znovu zahrát ve Francii. Marocký obránce v minulosti oblékal dres Angers, nyní patří Besiktasi a zájem o jeho služby má Marseille. Jejím konkurentem je RC Lens a druhý jmenovaný klub úspěšně jedná o podmínkách.

06:10 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Gerard Deulofeu loni do svého zranění táhl ofenzívu Udinese a vedení italského klubu na něho bude sázet i v dalších sezonách. S ofenzivně laděným španělským fotbalistou podepsalo nový kontrakt, jeho služby si zajistilo do června 2026.

12. ČERVENCE

18:51 – KONEC SMLOUVY – Slovinský fotbalový brankář Samir Handanovič opustil po 11 letech Inter Milán a bude si hledat nové angažmá. Interu pomohl k zisku titulu i dvěma triumfům v domácím poháru, při jeho tažení do finále Ligy mistrů v předchozí sezoně šanci i kvůli zranění nedostal. Italský klub o odchodu bývalého kapitána informoval na svém webu.

17:07 – PŘESTUP – Bývalí fotbaloví reprezentanti Václav Procházka a Martin Fillo po konci ve Zlíně posílili třetiligové Domažlice. Informaci potvrdil prezident klubu Jaroslav Ticháček, podle kterého jsou všechny strany domluvené a čeká se jen na vyřízení posledních formalit. Devětatřicetiletý Procházka a o dva roky mladší Fillo pomohli Zlínu v uplynulé sezoně k záchraně v první lize, nové smlouvy ale nepodepsali.

16:46 – PŘESTUP – PSG oznámil příchod osmnáctiletého italského záložníka Chera Ndoura. Nadějný středopolař do Paříže přišel po konci smlouvy v Benfice Lisabon.

15:32 – SPEKULACE – Al Hilal dokončuje přestup Sergeje Milinkoviče-Saviče a cílí na dalšího srbského reprezentanta. Z Fulhamu by saúdskoarabský celek rád přivedl útočníka Aleksandara Mitroviče. První nabídku na 30 milionů euro londýnský klub odmítl, pro klub z Rijádu je ale Mitrovič přestupovou prioritou. Dá se očekávat, že přijdou další nabídky.

14:56 – PŘESTUP – Nemanja Kuzmanovič bude pokračovat v kariéře na Kypru. Čtyřiatřicetiletý záložník přestoupil z Ostravy do osmého celku uplynulé sezony kyperské ligy Nea Salamina Famagusta. Slezský klub o jeho přestupu informoval na svém webu

13:52 – SPEKULACE – Manchester United a PSG se zajímají o útočníka Atalanty Bergamo Rasmuse Højlunda. Kluby zatím vyčkávají s prvními nabídkami.

13:30 – PŘESTUP – Fotbalová Barcelona získala brazilský supertalent. Osmnáctiletý Vitor Roque do Katalánského velkoklubu přestupuje z Athletica Paranaense, k týmu se ale připojí až na startu příští sezony. Se všemi bonusy se jeho hodnota může vyšplhat až na 60 milionů euro. Při pohledu na smlouvu zaujme výstupní klauzule, kterou Barcelona stanovila na astronomických 500 milionů euro. Více v článku.

Poslední hráčovy sezony. Livesport

13:10 – PODPIS SMLOUVY – Teplice prodloužily smlouvu s dvaadvacetiletým odchovancem Jakubem Horou. Defenzivní hráč, který v uplynulé sezoně zasáhl do 13 zápasů, se svému mateřskmu celku upsal do roku 2026.

13:01 – SPEKULACE – Záložník Sparty Adam Karabec má za sebou rozporuplnou sezonu, přesto je ve hře jeho odchod. Zájem o talentovaného záložníka projevila Bologna, osmý tým uplynulého ročníku Serie A. Serveru isport.cz informaci potvrdil hráčův agent Pavel Paska.

12:44 – LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA – Záložník Sergej Milinkovič-Savič se pravděpodobně připojí k dalším hvězdám, které zlákaly finance ze Saúdské Arábie. Středopolař Lazia by měl v příštích 24 hodinách projít lékařskou prohlídkou v Al Hilalu. Arabský celek za srbského fotbalistu zaplatí 40 milionů euro.

12:32 – SPEKULACE – AZ Alkmaar a AC Milán by se měly blížit dohodě směřující k přestupu Tijjaniho Rejinderse. Nizozemský celek si středního záložníka cení na zhruba 20 milionů eur. Sám hráč by se podle Fabrizia Romana do Milána rád přesunul.

12:20 – HOSTOVÁNÍ – Obránce Angeliño je na cestě do Galatasaraye Istanbul. Levý bek Lipska do turecké metropole míří na hostování s opcí. Částka za kterou by vedení Galatasaraye mohlo šestadvacetiletého Španěla vykoupit by se měla pohybovat mezi sedmi a osmi miliony eur.

12:06 – LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA – Útočník Christian Pulisic se o další krok přiblížil očekávanému přestupu z Chelsea do AC Milán. Čtyřiadvacetiletý fotbalista přiletěl do Itálie, kde by měl absolvovat lékařskou prohlídku. V AC je pro něho podle médií připravena smlouva na čtyři roky. "Jsem šťastný, že tu jsem. Jsem nadšený. A natěšený, abych už mohl začít v tomto historickém klubu," řekl Pulisic novinářům na letišti v Miláně.

10:50 – SPEKULACE – Leeds po sestupu z Premier League prochází výraznou obměnou. Předposlední celek uplynulého ročníku nejvyšší anglické soutěže nejspíš přijde o svého nejlepšího střelce. Španěl Rodrigo Moreno Machado, jenž v minulé sezoně nejvyšší anglické soutěže nasázel 13 branek má namířeno do katarského celku Al Rayyan.

10:39 – PŘESTUP – Fotbalisty Bohemians 1905 posílil Michal Reichl, který se s Klokany připravoval od konce června. Třicetiletý brankář do vršovického klubu zamířil z Hradce Králové a podepsal víceletou smlouvu. "Je to brankář, který umí chytat pod tlakem. S Olomoucí i s Hradcem postupoval do první ligy, což také není nic jednoduchého," uvedl trenér Jaroslav Veselý.

8:22 – PŘESTUP – AS Řím pokračuje v obchodech s kluby z Anglie. Italský celek se podle novináře Fabrizia Romana dohodl s Leedsem na ročním hostování dánského obránce Rasmuse Kristensena. Šestadvacetiletý pravý bek, který získal dánský, nizozemský a rakouský titul, si v případě přesunu poprvé v kariéře vyzkouší fotbal na Apeninském poloostrově.

7:07 – PODPIS SMLOUVY – Brighton si pojistil služby kapitána Lewise Dunka. Jednatřicetiletý anglický stoper podepsal s šestým celkem uplynulého ročníku Premier League smlouvu do roku 2026.

11. ČERVENCE

22:23 – PŘESTUP – Jeong Woo-yeong po čtyřech letech opouští Freiburg. Korejský útočník přestoupil za tři miliony eur (72 milionů korun) do Stuttgartu, s novým zaměstnavatelem podepsal tříletý kontrakt.

22:04 – SPEKULACE – Olympique Marseille dotahuje příchod Ilimana Ndiayeho. Na osobních podmínkách je francouzský klub se senegalským ofenzivním záložníkem již dohodnutý, nyní bude dolaďovat přestupovou částku se Sheffieldem United, v němž třiadvacetiletý Ndiaye působí již od ledna 2020.

21:58 – SPEKULACE – Matteo Gabbia se chystá opustit AC Milán. Italský obránce nehraje v plánech Rossoneri důležitou roli a ti ho zapůjčí jinam, blízko je dohoda o hostování v FC Janov.

19:00 – PŘESTUP – Defenzivu Hradce Králové vyztužil David Heidenreich. Třiadvacetiletý obránce přestoupil do východočeského klubu z Atalanty, odkud v minulé sezoně hostoval v Jablonci. Votroci se stoperem, který má na kontě tři zápasy v Serii B za Spal, podepsali tříletou smlouvu.

David Heidenreich v královéhradeckém dresu. @FCHradec

18:33 – VYJÁDŘENÍ – Moises Caicedo se vyjádřil k tomu, že se o něj zajímá Chelsea: "Je to obrovský klub s velkou historií, nejde ho odmítnout. I město je krásné, Chelsea nemohu říct ne." Jednání mezi Blues a Brightonem pokračují, dohoda zatím na světě není.

15:01 – PŘESTUP – Slovácko oznámilo návrat Rigina Cicilii, jenž do známého prostředí přichází po roce stráveném v Heraclesu Almelo. Osmadvacetiletý útočník z Curaçaa podepsal v Uherském Hradišti dvouletou smlouvu. Více informací najdete v článku.

14:02 – PŘESTUP – Tottenham dotáhl příchod Manora Solomona za Šachtaru Doněck. Třiadvacetiletý izraelský křídelník, jenž v minulé sezoně hrál za Fulham, podepsal se Spurs pětiletý kontrakt. Více informací najdete v článku.

13:40 – PŘESTUP – Samuel Grygar přestupuje z Interu Milán zpátky do Ostravy, z níž před třemi roky do Itálie odešel. Střední záložník, který podepsal v Baníku smlouvu na čtyři roky, působil v Miláně tři sezony. V dresu Nerazzurri nastupoval za juniorský tým, ale za áčko nikdy nehrál, byť s ním občas trénoval. Více informací najdete v článku.

13:33 – SPEKULACE – Saúdskoarabské obecenstvo bude v nadcházející sezoně dost možná těšit svou hrou i Sergej Milinkovič-Savič. Srbský záložník, o kterého projevil velký zájem Al-Hilal, je podle slov prezidenta Lazia Claudia Lotita odchodu na Blízký východ nakloněný. Klub z Rijádu ale podle šéfa Biancocelesti zatím nepředložil odpovídající nabídku. Více informací najdete v článku.

12:52 – SPEKULACE – Yann Sommer se stal po půlroce v Bayernu Mnichov nechtěným, proto je pravděpodobné, že znovu změní působiště. Čtyřiatřicetiletý brankář se může vydat na Apeninský poloostrov, podle místních zpráv je prioritou Interu Milán, který se připravuje na odchod Andrého Onany (Manchester United).

11:57 – PŘESTUP – Ze Španělska do Anglie se vydá Pau Torres, jenž vymění Villarreal za Aston Villu. Šestadvacetiletý obránce vyrazil do Birminghamu na zdravotní prohlídku, po níž podepíše pětiletou smlouvu. Více informací najdete v článku.

11:41 – HOSTOVÁNÍ – Chelsea za Union Berlín podle očekávání vyměnil David Datro Fofana. Součástí ročního hostování 20letého útočníka není opce na přestup.

11:33 – SPEKULACE – Clément Lenglet se po hostování v Tottenhamu vrátil do Barcelony, kde však zřejmě nezůstane. Nasvědčuje tomu i skutečnost, že 28letý obránce má prodloužené volno do 18. července. Bývalý hráč Nancy nebo Sevilly je na Nou Campu vázaný ještě na dvě sezony.

10:15 – PŘESTUP – Teplice posílil záložník Filip Havelka. Pětadvacetiletý středopolař uspěl v severočeském prvoligovém klubu na testech a v novém působišti coby volný hráč podepsal dvouletou smlouvu. Tepličtí o tom informovali na svých internetových stránkách.

09:00 – SPEKULACE – Přestupová bomba na trase Praha – Amsterdam? Ajax se údajně zajímá o stopera pražské Sparty Martina Vitíka. Teprve dvacetiletý střední obránce zaujal nizozemský velkoklub, který český talent pečlivě skautoval v několika zápasech. Pokročilá fáze jednání však zatím nenastala. Více informací v článku.

08:47 – PODPIS SMLOUVY – Ještě během úterý by měl Ashley Young podstoupit v Liverpoolu lékařské testy a stát se tak novým hráčem Evertonu. Toffees získají zkušeného Angličana, který odkopal poslední dvě sezony v Aston Ville, jako volného hráče.

08:29 – SPEKULACE – Inter Milán může po třech letech opustit záložník Samuel Grygar, podle novináře Michala Kvasnici je ve hře jeho návrat do mateřského Baníku Ostrava. Teprve 18letý záložník přitom teprve v lednu prodloužil s Nerazzurri smlouvu do roku 2025.

Samuel Grygar získal v Interu u mládežnický titul. Instagram Samuela Grygara

07:01 – SPEKULACE – Srbský reprezentant Sergej Milinkovič-Savič byl měl dát zelenou přestupu do saúdskoarabského Al Hilalu, který mu nabízí tříletou smlouvu. Lazio by za svého záložníka mělo inkasovat 40 milionů eur.

10. ČERVENCE

23:00 – SPEKULACE – Fabiano Parisi má namířeno z Empoli do Fiorentiny. O italského obránce a účastníka nedávného Eura U21 stály i Lazio a Juventus, v pondělí se ale kluby dohodly na odstupném 10 milionů eur. Další finance budou ve hře díky bonusům. K podpisu pětileté smlouvy by mělo dojít v nejbližších dnech.

Fabiano Parisi hájil barvy Empoli poslední tři sezony. @EmpoliFC

22:53 – SPEKULACE – Ashley Young po minulé sezoně opustil Aston Villu, poté dal košem Lutonu, který stál o jeho služby, a jako volný hráč míří do Evertonu. Velezkušený obránce je domluven na podmínkách smlouvy, v úterý by se měl podrobit zdravotní prohlídce.

21:39 – PŘESTUP – Zadní řady Českých Budějovic vyztuží rakouský bek Vincent Trummer, v pondělí se připojil k týmu na soustředění v Rakousku. Bývalý mládežnický reprezentant přichází na jih Čech z druholigového Lafnitzu a v Dynamu podepsal dvouletou smlouvu s opcí. Na kontě má 11 startů v nejvyšší domácí soutěži za Sturm Štýrský Hradec.

21:16 – HOSTOVÁNÍ – David Fofana bude v příští sezoně hostovat z Chelsea v Unionu Berlín. Útočník z Pobřeží slonoviny úspěšně absolvoval zdravotní prohlídku a v německém celku, jehož řady nedávno rozšířil i Alex Král, bude působit do června 2024 bez možnosti následné opce.

20:41 – PODPIS SMLOUVY – Ze Slavie s oficiální platností odchází David Jurásek. Reprezentační obránce přestoupil do Benfiky, v Lisabonu prošel zdravotní prohlídkou a podepsal kontrakt platný do června 2028. Suma za přestup je 14 milionů eur (334 milionů korun), což je druhý nejdražší prodej v historii Slavie. Více informací najdete v článku.

17:12 – SPEKULACE – Prezident Neapole de Laurentiis: "Je jisté, že Victor Osimhen bude v příští sezóně oblékat náš dres. Pakliže přijde více než neslušná nabídka, budeme pokračovat a najdeme další špičkové talenty, jako jsme to udělali s Kvaracchelijou a Osimhenem".

16:34 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Luton Town postoupil do Premier League, kterou si může za londýnský klub zahrát i Pelly Ruddock Mpanzu, jenž prodloužil smlouvu do roku 2025. Pokud devětadvacetiletý záložník z Konga naskočí v příštím ročníku do zápasu, zapíše se do historie – stane se totiž prvním hráčem, který za jeden klub nastoupil v pěti nejlepších anglických soutěžích.

16:27 – SPEKULACE – Borussii Dortmund může rok před koncem smlouvy opustit Thomas Meunier. Novinář Sacha Tavolieri přišel s informací, že se 31letý belgický obránce dohodl na návratu do Clubu Bruggy, kde má nachystanou tříletou smlouvu s opcí.

Meunier hraje za Dortmund od července 2020. @BVB

16:01 – SPEKULACE – Trenér Tottenhamu Postecoglou: "Ujištění, že Kane zůstane? Žádné ujištění jsem nedostal. Žádné bych ani neočekával. S takovými věcmi nikdy nejednáte definitivně. Co v tuto chvíli vím, je, že Harry je součástí tohoto týmu a těší se na návrat".

15:26 – SPEKULACE – Al Hilal je blízko angažování Sergeje Milinkoviče-Saviče. Saúdskoarabský klub se na přestupu srbského záložníka dohodl s jeho současným zaměstnavatelem Laziem , cena transferu by měla činit 40 milionů eur (955 milionů korun), nyní vše záleží na samotném hráči.

14:17 – PŘESTUP – "Nestál 13 milionů eur a ve fotbale jsem nezažil těžší vyjednávání," řekl Jaroslav Tvrdík v rozhovoru pro portugalský deník O Jogo. k transferu Davida Juráska do Benfiky.

13:09 – SPEKULACE – Tottenham stále pokoukává po Edmondovi Tapsobovi jako nové akvizici na post středního obránce. Žádnou oficiální nabídku však aktuálně v Leverkusenu nemají.

11:33 – SPEKULACE – Další odchod na Blízký východ? Saúdskoarabské petrodolary a tamní kluby lákají do svých řad Sergeje Milinkoviče-Saviče. Srbský středopolař Lazia Řím má mít namířeno do Al Hilalu, který pošle do Itálie 40 milionů eur. Dohoda aktuálně závisí na rozhodnutí samotného hráče, kterému je nabízena smlouva na tři roky.

10:18 – SPEKULACE – Přestupová bomba? Harry Kane je v hledáčku Bayernu Mnichov. K uskutečnění dohody ale podle zdrojů blízkých Tottenhamu nebude stačit ani 80 milionů eur.

06:35 – SPEKULACE – Samozřejmě jsem šťastný, že jsem v Římě. Jestli tu zůstanu? Ano, zítra začínáme trénovat," odmítá spekulace o přestupu do Chelsea Paulo Dybala z AS Řím.

06:30 – SPEKULACE – Přestup Andreho Onany do Manchesteru United se blíží. Jednání budou na startu nového týdne pokračovat ve finální fázi a dá se očekávat, že brzy dojde k dohodě. Zdroje blízké samotné situaci naznačují, že by mohlo být hotovo už ve středu. Žádný problém nepředstavují hráčovy požadavky.

9. ČERVENCE

17:15 – PŘESTUP – Fotbalisty Liberce posílil bosenský útočník Luka Kulenovič, který je s týmem od začátku letní přípravy. Slovan dnes na svém webu oznámil, že dokončil jeho přestup z klubu Sloga Doboj. Délku hráčovy smlouvy neuvedl.

16:30 – SPEKULACE – Warren Zaire-Emery ve svých sedmnácti letech dostává pravidelně šance v PSG a loni odehrál celkem 31 zápasů, i tak se spekuluje o jeho odchodu. Mladý záložník má hned několik nápadníků a sledují ho Manchester City nebo Arsenal, o přestupu už začal jednat Dortmund.

Warren Zaire-Emery patří mezi obrovské talenty. Livesport

15:15 – SPEKULACE – Newcastle United si pojistil služby Loriuse Kariuse, jenž podepsal smlouvu i pro nadcházející sezonu. Třicetiletý brankář je na severu Anglie náhradníkem, dosud nastoupil do jediného pohárového utkání.

15:00 – ODCHODY – Karol Mészáros a Imad Rondič končí ve Slovanu Liberec. Zmíněná dvojice měla smlouvy pouze do konce června a k jejich prodloužení nedojde. Na severu Čech naopak prodloužil smlouvu brankář Olivier Vliegen.

14:40 – SPEKULACE – Attila Szalai podle tureckých i německých médií vymění Fenerbahce za Union Berlín. Oba kluby se měly domluvit na odstupném ve výši 14 milionů eur, což by byl nový rekordní přestup bundesligového mužstva.

Attila Szalai a jeho statistiky z uplynulé sezony. Livesport

14:15 – SPEKULACE – Marcel Sabitzer loni hostoval z Bayernu Mnichov v Manchesteru United, letos by se pak mohl stěhovat do Itálie – o rakouského záložníka se zajímá AS Řím.

14:00 – PŘESTUP – Lucas Hernández se oficiálně stal posilou PSG, kam přestoupil z Bayernu Mnichov za 50 milionů eur. Francouzský obránce vinou zranění, které utrpěl na MS v Kataru letos zasáhl v Bundeslize pouze do sedmi utkání.

08:00 – SPEKULACE – Fotbalový reprezentant Jakub Jankto přestoupí podle italských médií ze španělského Getafe do Cagliari. Televizní stanice Sky Sport Italia uvedla, že sedmadvacetiletý český záložník podepíše s nováčkem nejvyšší italské soutěže smlouvu na dva roky s opcí. V uplynulé sezoně hostoval Jankto v pražské Spartě, která ho v dubnu vyřadila z týmu poté, co při silniční kontrole odmítl podstoupit test na drogy. Více informací najdete v článku.

V posledních letech se Janktovi příliš nedařilo. Livesport

06:40 – PŘESTUP – Bayern Mnichov posílí korejský obránce Kim Min-jae z Neapole, které letos pomohl získat italský titul. Podle německých médií za něj bundesligový mistr zaplatí výstupní klauzuli ve výši 50 milionů eur (1,2 miliardy korun), což z něj udělá nejdražšího korejského fotbalistu. Více informací najdete v článku.

06:10 – SPEKULACE – Manchester United se údajně zajímá o marockého záložníka Sofyana Amrabata z Fiorentiny. Ten má mít nabídku také z Al-Ahlí. Dosud se v souvislosti s Amrabatem psalo v létě hlavně o zájmu ze Španělska, konkrétně z Atlética Madrid.

06:00 – SPEKULACE – Leicester sestoupil z Premier League a kabinu by brzy mohl opustit Kelechi Iheanacho. O nigerijského útočníka se zajímá Nottingham, který už zahájil jednání.

Iheanacho a jeho statistiky. Livesport

8. ČERVENCE

15:55 – KONEC SMLOUVY – David De Gea v dresu Manchesteru United pokračovat nebude. Španělskému gólmanovi na začátku července vypršela smlouva a na nové se s klubem nedohodl. Jako náhradu si vedení United vyhlédlo Andrého Onanu, jenž v uplynulé sezoně výrazně přispěl k postupu Interu Milán do finále Ligy mistrů. Více informací najdete v článku.

15:32 – SPEKULACE – AC Milán má zájem o záložníka AZ Alkmaar Tijjaniho Reijnderse. Italský celek za čtyřiadvacetiletého Nizozemce nabídl 19 milionů euro, čtvrtý celek Eredivisie ale první nabídku odmítl. V případě přesunu by si Reijnders vyzkoušel první zahraniční angažmá.

14:57 – PŘESTUP – Tým Českých Budějovic posílil útočník či krajní záložník Pavel Osmančík z Bohemians 1905. Třiadvacetiletý hráč s jihočeským klubem podle jeho webu podepsal smlouvu do konce června 2026. Odchovanec Bohemians v nejvyšší soutěži za pražské mužstvo odehrál 18 utkání a vstřelil jednu branku.

Poslední Osmančíkovy sezony. Livesport

13:39 – PŘESTUP – Sparta hlásí další letní posilu. Teprve sedmnáctiletý útočník Vojtěch Hranoš přichází z Opavy a rovnou si to namíří do rezervy letenského celku, kde by se měl rozvíjet a postupem času zabojovat o místo v áčku. Odchovanec Opavy pravidelně dostává pozvánky do mládežnických reprezentací a nyní udělal další krok ve své kariéře.

13:22 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Stoper Stefan de Vrij podepsal novou smlouvu s Interem Milán. Nizozemský obránce prodloužil s italským celkem smlouvu do roku 2025.

13:11 – HOSTOVÁNÍ – Obránce Diego Llorente zůstává v AS Řím. Kmenovému hráči Leedsu bylo prodlouženo hostování do konce sezony 2023/2024.

12:20 – PŘESTUP – Český fotbalový reprezentant David Jurásek podle webu sport.cz přestupuje ze Slavie do Benfiky Lisabon. Český celek by měl vyinkasovat 14 milionů euro. Jurásek již opustil klubové soustředění Slavie a zamířil do Portugalska na zdravotní prohlídku. V novém působišti se potká se dvěma bývalými hráči Slavie Alexanderem Bahem a Petarem Musou. Více informací najdete v článku.

10:20 – SPEKULACE – Korejský ofenzivní záložník Kang-in Lee by měl být brzy oznámen jako nová posila PSG. Pařížský celek je údajně domluvený s hráčem i Mallorcou, kde dvaadvacetiletý Korejec poslední dvě sezony působil. Na definitivní oznámení přestupu se čeká.

9:40 – SPEKULACE – Přetahovaná o Kylea Walkera pokračuje. Obránce Manchesteru City je přestupovou prioritou pro trenéra Bayernu Mnichov Thomase Tuchela, jeho služeb se ale nechtějí vzdát ani Cityzens, kteří mu nabízí novou smlouvu.

9:30 – KONEC SMLOUVY – Sampdoria Janov po sestupu z italské fotbalové ligy neprodlouží smlouvu se čtyřicetiletým útočníkem Fabiem Quagliarellou. Bývalý italský reprezentant měl zájem pokračovat i v druhé nejvyšší soutěži, ale vedení klubu oznámilo, že mu nový kontrakt nenabídne. Quagliarella, který strávil v Sampdorii devět sezon, podle médií možná ukončí kariéru.

7:10 – SPEKULACE – Leicester po sestupu do Championship pravděpodobně přijde o další dlouholetou oporu. Po ztrátě Jamese Maddisona je na odchodu také Harvey Barnes. Pětadvacetiletý odchovanec Lišek má podle britského deníku Daily Telegraph namířeno do Newcastlu. Barnes v minulé sezoně Premier League nastřílel třináct branek a z osobního hlediska prožil nejvydařenější ročník kariéry.

7. ČERVENCE

20:50 – PŘESTUP – Další posilou prvoligového nováčka Karviné je slovenský fotbalista Matej Čurma. Sedmadvacetiletý pravý obránce přišel do klubu z Trnavy po vypršení smlouvy. Karviná o tom informovala na svém webu.

16:30 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Vedení Arsenalu se dohodlo na nové smlouvě s Williamem Salibou. Stále teprve 22letý hráč, který loni zasáhl do 33 zápasů Premier League a patřil mezi důležité postavy kádru, prodloužil na Emirates Stadium až do roku 2027.

16:00 – SPEKULACE – Václav Jurečka ze Slavie skvělými výkony v nadstavbě získal korunu pro krále střelců, čímž na sebe upozornil zahraniční kluby. V minulých týdnech se mluvilo o zájmu Trabzonsporu, k němuž se měl podle serveru "idnes.cz" přidat Augsburg a vyptávali se rovněž zástupci New Yorku City. "Kluby v tuto chvíli nemohu potvrdit, ale zájem z těchto soutěží o Václava je. Slavia však chce svého nejlepšího střelce udržet," řekl k situaci 29letého útočníka agent Radek Špiláček, jenž působí v Německu.

14:00 – PŘESTUP – PSV Eindhoven dotáhl příchod Ricarda Pepiho z Augsburgu. Dvacetiletý útočník, jenž na sebe upozornil vydařeným hostováním v Groningenu, podepsal pětiletý kontrakt. Pepi po příchodu do Augsburgu zůstával výrazně za očekáváním, proto byl před rokem zapůjčený do Groningenu, s nímž sice sestoupil, na konto si však připsal 12 ligových gólů. Výkony dvacetiletého útočníka neunikly pozornosti nizozemských velkoklubů, nakonec se Pepi stěhuje do PSV Eindhoven, který podle nepotvrzených zpráv zaplatí 9 milionů eur.

Statistiky ze uplynulých sezon. Livesport

13:55 – PŘESTUP – Hned 60 milionů eur zaplatilo vedení PSG za Manuela Ugarteho, který do Paříže přichází ze Sportingu Lisabon. Stále teprve dvaadvacetiletý záložník byl jednou z klíčových postav portugalského týmu. Více informací najdete v článku.

12:35 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Bayern Mnichov brzy dokončí příchod Min-jae Kima z Neapole. Šestadvacetiletý obránce podle novináře Fabrizia Romana úspěšně dokončil lékařskou prohlídku, následovat bude aktivování klauzule o uvolnění ve výši 50 milionů eur.

12:30 – PŘESTUP – Atalanta Bergamo získala Mitchela Bakkera z Leverkusenu, který může i s bonusy obdržet 10 milionů eur. Třiadvacetiletý obránce s italským klubem podepsal smlouvu na čtyři roky.

11:30 – PODPIS – Brankář Matouš Trmal se po konci angažmá v Portugalsku stal novou posilou fotbalistů Mladé Boleslavi. Čtyřiadvacetiletý bývalý mládežnický reprezentant podepsal se Středočechy podle tiskové zprávy tříletou smlouvu. Více informací najdete v článku.

10:15 – SPEKULACE – David Jurásek ze Slavie je přestupovým cílem Benficy, která chce 22letého obránce získat před nedělním odletem na předsezonní turné do Anglie, proto sportovní ředitel Rui Pedro Braz vyrazil do Rakouska, kde bude osobně jednat se zástupci českého týmu, jenž zde pobývá na soustředění. Podle informací z Pyrenejského poloostrova je na spadnutí dohoda mezi 12 až 13 miliony eur, tuzemské zdroje však informují, že Slavia odmítla i vylepšenou nabídku Benficy ve výši 13 milionů eur včetně bonusů a 20 % ze zisku z případného dalšího prodeje.

08:10 – SPEKULACE – Vedení PSG už má údajně vyhlídnutou náhradu za Kyliana Mbappého. Pokud se francouzský útočník rozhodne opustit klub, zaměří se Pařížané na získání Osmane Dembélého. Stačilo by k tomu jeho svolení a následná aktivace přestupní klauzule v hodnotě 50 milionů eur.

08:05 – SPEKULACE – Manchester United měl poslat druhou nabídku na brankáře Andrého Onanu do Interu Milán. Fabrizio Romano informuje o výši 45 milionů eur s pěti dalšími miliony v bonusech. Inter požaduje 60 milionů, celky by si mohly podat ruce na čísle 55.

07:15 – PŘESTUP – Adrián Butzke pokračuje v portugalské lize, z Granady přestoupil do Guimaraese, kde podepsal tříletý kontrakt. Španělský útočník během uplynulého roku a půl hostoval v Pacosu Ferreira.

06:40 – PODPIS – Luka Romero je oficiálně novou posilou AC Milán. Stále teprve osmnáctiletý záložník přišel zdarma z Lazia, u Rossoneri prošel zdravotní prohlídkou a podepsal čtyřletý kontrakt.