Fotbalové přestupy ONLINE

Kdo zamíří na lukrativní fotbalové adresy? Které opory prodlouží, či naopak předčasně ukončí smlouvy? A jak si na trhu povedou české týmy? Přestupové spekulace a informace o novinkách v kontraktech či dokončených transferech sledujte v našem aktualizovaném přestupovém speciálu.

27. ČERVNA

22:26 – SPEKULACE – Útočník Justin Kluivert přestoupil z AS Řím do Bournemouthu a nové angažmá dolaďuje i jeho otec Patrick Kluivert. Někdejší vynikající nizozemský útočník by se měl stát novým trenérem tureckého celku Adana Demirspor, na spadnutí je podpis dvouleté smlouvy.

21:52 – SPEKULACE – Eduardo Camavinga je připraven podepsat nový kontrakt s Realem Madrid, francouzský záložník by se měl španělskému klubu zavázat do června 2028.

21:47 – JEDNÁNÍ – Brankář Michal Reichl míří z Hradce Králové do Bohemians, ve středu odjede s pražským týmem na soustředění do Slovinska. Oba kluby informovaly na svých sociálních sítích, že jednají o Reichlově působení v Ďolíčku. Klokani hledají gólmana poté, co se Martin Jedlička vrátil po hostování do Plzně.

20:45 – PŘESTUP – Mezi tyčemi Tottenhamu se pokusí prorazit další brankář z Itálie. V sezoně 2021/2022 nenaplnil očekávání Pierluigi Gollini, další akvizicí se stal Guglielmo Vicario. V úterý prošel zdravotní prohlídkou a podepsal pětiletý kontrakt. Empoli za něho dostane 20 milionů eur (472 milionů korun), jedná se o historicky nejdražší prodej v dějinách tohoto italského klubu.

Vicario podepsal se Spurs smlouvu do roku 2028. @SpursOfficial

20:38 – PRODLOUŽENÍ SMLUV – Vedení Zlína podepsalo smlouvy se čtveřicí dlouholetých opor. Na Letné zůstávají brankář Stanislav Dostál, stoper Dominik Simerský, záložník Jakub Janetzký a univerzál Antonín Fantiš.

19:12 – PŘESTUP – Manchester City dotáhl do konce příchod vytoužené posily. Z Chelsea získal za 25 milionů liber (687 milionů korun) Matea Kovačiče, chorvatský záložník podepsal smlouvu do června 2027. Více informací najdete v článku.

17:27 – PŘESTUP – Minnesota United podepsala smlouvu s finským útočníkem Teemu Pukkim! Bývalý střelec Norwiche či Schalke 04 má v zámoří platný kontrakt do roku 2025.

Teemu Pukki míří do MLS. @fabrizioromano

17:21 – KONEC SMLOUVY – Juan Cuadrado definitivně ukončil působení v Juventusu, kde mu 30. červnu vyprší smlouva, a stane se tak volným hráčem. V dresu Staré dámy strávil celkem osm sezon. Bez angažmá by každopádně kolumbijský krajní záložník či obránce neměl zůstat dlouho. Podle zdrojů La Gazzetta dello Sport se totiž chystá jeho odchod do Turecka, který dojednává hráčův agent Alessandro Lucci.

17:14 – NOVÉ ANGAŽMÁ – Lecce povede do nové sezony Roberto D'Aversa, kterého čeká třetí trenérské angažmá v Serii A. Bývalý kouč Parmy a Sampdorie Janov podepsal roční smlouvu s opcí v případě udržení v lize. Na lavičce nahradí Marca Baroniho, který zachránil Lecce v Serii A, ale pak se s vedením nedohodl na nové smlouvě. Baroni dle všeho zamíří do Verony, která se v úterý rozloučila s dosavadním koučem Marcem Zaffaronim.

15:51 – PŘESTUP – Talentovaný záložník Sebastian Boháč přestoupil z Ostravy do Karviné, kde už v minulé sezoně hostoval. S prvoligovým nováčkem podepsal víceletou smlouvu. Baník uvedl, že má přednostní právo svého odchovance zpětně odkoupit. Boháč v uplynulém ročníku druhé ligy odehrál 25 zápasů a vstřelil šest gólů, na jaře nechyběl ani v jednom utkání Karviné.

15:45 – PODPIS SMLOUVY – Adrien Rabiot bude minimálně další sezonu pokračovat v Juventusu. Francouzský záložník, o jehož služby usiloval Manchester United, podepsal se Starou dámou nový kontrakt platný do června 2024.

15:05 – NOVÉ TVÁŘE – Mladá Boleslav přivítala další dvě nové tváře, úterního tréninku se zúčastnili útočník Matěj Pulkrab a obránce Benson Sakala. Prvně jmenovaný má za sebou nevydařenou štaci v Sandhausenu, zatímco stoper ze Zambie v uplynulých dvou letech nastupoval za Žižkov a Příbram. Mladoboleslavský celek o působení zmíněné dvojice jedná.

Matěj Pulkrab má za sebou nepovedenou štaci v Sandhausenu. @fkmladaboleslav

14:07 – PŘESTUP – Ruben Loftus-Cheek míří do AC Milán, který za něj do Chelsea pošle 16 milionů eur. Další čtyři miliony obdrží londýnský klub v případných bonusech.

13:36 – NOVÉ ANGAŽMÁ – Pavel Horváth se po osmi letech vrací tam, kde začínal s trénováním. Po ukončení angažmá v Plzni, kde působil jako asistent Michal Bílka, povede třetiligovou Jiskru Domažlice. Součástí jejího kádru je i někdejší opora Viktorie David Limberský. Více informací najdete v článku.

13:12 – SPEKULACE – Do Londýna přilétla první oficiální nabídka za Harryho Kanea. Útočník Tottenhamu se ocitl v hledáčku Bayernu Mnichov, který do anglické metropole poslal 70 milionů liber, jako odpověď však dostal rezolutní ne. Spurs věří, že svého forvarda v klubu udrží, Bavořané však v nejbližších dnech přispěchají s další, vylepšenou nabídkou.

12:43 – SPEKULACE – Saúdskoarabské řádění pokračuje. RC Lens potvrdilo, že Seko Fofana jedná s Al-Nassrem. "Můžeme potvrdit, že probíhají jednání mezi Fofanou a Al Nassrem - to samé mezi námi a Sekovým týmem," sdělil v úterý francouzský vicemistr L'Équipe.

12:27 – PŘESTUP – Další letní posilu hlásí na Letné. Sparta přivedla teprve dvacetiletého brankáře z Jablonce Jakuba Surovčíka, který se zapojí do přípravy s A-týmem. Jde o možnou náhradu za Matěje Kováře? Více informací najdete v článku.

12:24 – SPEKULACE – Tottenham se dohodl na osobních podmínkách smlouvy s Jamesem Maddisonem. Spurs se blíží k finální dohodě i s Leicesterem, na čemž má mít velkou zásluhu sám předseda klubu Daniel Levy.

12:18 – PŘESTUP – Tomáš Zlatohlávek přestoupil z Olomouce do Pardubic. Třiadvacetiletý ofenzivní hráč podepsal s Východočechy čtyřletou smlouvu. Kluby o tom informovaly na svých webech.

Tomáš Zlatohlávek už patří Pardubicím. fkpardubice.cz

11:48 – PODPIS SMLOUVY – Mistr světa z roku 2006 Andrea Pirlo se podle italských médií stal novým trenérem fotbalistů Sampdorie Janov. Bývalý záložník s druholigovým klubem podepsal smlouvu na dva roky s opcí.

10:33 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Crystal Palace i nadále povede pětasedmdesátiletý Roy Hodgson. Nejstarší trenér v historii Premier League se podle serveru BBC s londýnským klubem dohodl na prodloužení smlouvy.

10:25 – PODPIS SMLOUVY – Do Saúdské Arábie by měl zamířit také Roberto Firmino, jemuž vypršel kontrakt s Liverpoolem. Příchod 31letého útočníka finalizuje Al-Ahli, kde má připravenou tříletou smlouvu.

09:03 – PŘESTUP – Stará dáma má další letní posilu. Do Turína se stěhuje Timothy Weah z Lille. Americký reprezentant a syn legendárního George Weaha míří do Juventusu, který za něj zaplatí 12 milionů eur.

06:57 – SPEKULACE – Další americký talent do velkoklubu? Po vcelku vydařeném světovém šampionátu má reprezentant USA namířeno na slavnou adresu. Poté, co v zimě Valencia odmítla nabídku z Chelsea, je údajně dvacetiletý záložník Yunus Musah blízko přestupu do AC Milán. Cenovka? Asi 20 milionů eur.

06:55 – PODPIS SMLOUVY – Je to blízko. Fanoušci Juventusu se po mizerné sezoně budou snad moct opět radovat, vedení klubu je totiž na dobré cestě k podpisu nové smlouvy s Adrienem Rabiotem. Francouzský středopolař byl rovněž na radaru Manchesteru United, ten však upřednostňuje zisk Masona Mounta z Chelsea.

06:53 – SPEKULACE – Zpátky do rodné vlasti? Do Francie má podle italské novináře Fabrizia Romana namířeno Lucas Hernández. Levý obránce či stoper Bayernu Mnichov je blízko přestupu do PSG – sám hráč chce do Paříže, kluby jsou takřka dohodnuté.

06:46 – SPEKULACE – Fabrizio Romano hlásí novinky v anglické honbě za ziskem Declana Rice. Ta má dva favority, stejně jako minulý ročník Premier League – do snahy o zisk reprezentant Albionu se zapojil vedle Arsenalu s oficiální nabídkou i Manchester City. Úřadující mistr ligy a vítěz Ligy mistrů údajně předložil West Hamu nabídku ve výši 80 milionů liber a dalších 10 milionů v bonusech. Očekává se rychlá reakce Gunners!

26. ČERVNA

21:50 – SPEKULACE – Ruben Loftus-Cheek se podle Fabrizia Romana výrazně přiblížil přestupu z Chelsea do AC Milán. Italský klub nabízí 16 milionů eur (380 milionů korun), Blues s částkou souhlasí. Samotný anglický záložník je prý možností hrát za Rossoneri nadšen, zbývá tedy jen doladit detaily.

20:54 – SPEKULACE – Velký zvrat dle všeho nastal v případě Marcuse Thurama. Ten nejprve odmítl stěhování z Mönchengladbachu do PSG, protože preferoval přesun do AC Milán. Jenže podle informací italského novináře Nicola Schiry nakonec zamíří k městskému rivalovi do Interu. Na úterý má francouzský útočník, který dorazí jako volný hráč, naplánovanou zdravotní prohlídku, následovat by měl podpis smlouvy do roku 2028. Ročně by si měl přijít na šest milionů eur (142 milionů korun).

Thuram strávil v Gladbachu poslední čtyři sezony. @borussia_en

20:50 – SPEKULACE – Přetahovaná o Kylea Walkera nabírá na obrátkách. O pravého beka mocně usiluje Bayern Mnichov, současný Walkerův zaměstnavatel Manchester City však hráči nabídl nový kontrakt a věří, že se anglický reprezentant rozhodne v klubu zůstat.

19:40 – SPEKULACE – Prakticky po celou jarní část se spekulovalo, zda Adrien Rabiot zůstane v Juventusu, kde mu na konci června vyprší smlouva. Podle Gazzetta dello Sport o něj stojí Manchester United, který mu nabízí lukrativní víceletou smlouvu. Italský gigant mu již předložil nabídku na nový roční kontrakt v hodnotě sedmi milionů eur (165 milionů korun), ale ve snaze Francouze udržet by ji mohl ještě navýšit. Více informací najdete v článku.

Rabiot se musí do konce týdne rozhodnout, kde bude hrál dál. @juventusfcen

17:33 – SPEKULACE – Slavia se zaměřuje na posily ze severu Evropy a dalším v pořadí by mohl být Daniel Bassi. Teprve 18letý křídelník má s Tromsø IL smlouvu jenom do konce listopadu, pražskému klubu ale v zájmu konkurují FC Kodaň, Bodø/Glimt, Arsenal, Brighton, Brentford nebo Chelsea.

17:23 – PŘESTUP – Chelsea brzy opustí také Hakim Ziyech, jenž se vydá do Al-Nassru. Třicetiletý křídelník, jenž podepíše smlouvu se stejným týmem jako Cristiano Ronaldo do roku 2026, potřebuje k dokončení transferu projít zdravotní prohlídkou.

15:41 – SPEKULACE – Borussia Mönchengladbach se chystá podepsat italského středního obránce Fabia Chiarodiu, který je považován za jednoho z nejlepších mladých stoperů v Evropě. Jak už podle Fabrizia Romana zlidovělo: "Here we go!" Dohoda je takřka hotová – Chiadoria, kterého chtěly přední italské i anglické kluby a vyptávala se na něj i Borussia Dortmund, Werden opustí.

13:31 – SPEKULACE – Ruben Loftus-Cheek je na seznamu vysněných hráčů AC Milán. První oťukávání mezi hráčem a klubem proběhlo už v květnu, od té doby obě strany jednají, Chelsea je transferu nakloněná.

12:45 – SPEKULACE – Florian Grillitsch loni odcházel z Hoffenheimu do Ajaxu a nyní se zřejmě vrátí zpět. Rakouskému záložníkovi v Amsterdamu končí smlouva a novou po nepovedené sezoně nedostane, německý klub s ním pak dolaďuje podmínky spolupráce.

12:24 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Luka Modrič oficiálně ukončil spekulace o své klubové budoucnosti. Zkušený chorvatský záložník bude i nadále oblékat dres Realu Madrid, se kterým podepsal nový roční kontrakt. Byť v září oslaví už 38. narozeniny, nadále patří ke klíčovým postavám týmu, do něhož přišel před 11 lety z Tottenhamu. Dosud za Real odehrál 488 soutěžních zápasů a se spoluhráči vybojoval 23 trofejí, mezi nimi je i pět pohárů pro vítěze Ligy mistrů.

11:12 – ZMĚNA VE VEDENÍ – Sparta se do nové sezony vrhne s novým vedením. Generálním manažerem Letenských bude dosavadní člen představenstva Tomáš Křivda, zatímco František Čupr ve strukturách klubu zůstává a přesune se do pozice výkonného místopředsedy představenstva.

10:33 – PODPIS SMLOUVY – Ilkay Gündogan s oficiální platností posílil Barcelonu, se kterou podepsal kontrakt do roku 2025. Německý záložník po úspěšné minulé sezoně neprodloužil končící smlouvu v Manchesteru City, katalánský klub ho získal zdarma.

Gündogan podepsal s Barcelonou na dva roky. @FCBarcelona

10:12 – SPEKULACE – Arsenal tlačí na přestup Jurriena Timbera. Nizozemského obránce chtějí Kanonýři přivést z Ajaxu už tento týden, proto protistraně předložili druhou oficiální nabídku – ta první byla ve výši 30 milionů liber. Sám hráč už severolondýnskému klubu kývl v minulém týdnu na podmínky pětileté smlouvy.

06:11 – SPEKULACE – Al Ahli je v kontaktu s Robertem Firminem. Prozatím mezi saúdskoarabským klubem a Brazilcem probíhají jednání, jeijichž budoucnost je závislá především na hráčově rozhodnutí. Pokud bývalá hvězda Livepoolu svolí k přesunu na Blízký východ, Al Ahli je připraveno na konci týdne zorganizovat lékařskou prohlídku.

25. ČERVNA

20:15 – PŘESTUP – Al-Hilal během krátké doby získal další posilu z Premier League, přivedl stopera Kalidoua Koulibalyho z Chelsea. Saúdskoarabský klub do Londýna pošle 23 milionů eur. Koulibaly teprve před rokem přestoupil z Neapole do Chelsea, za kterou odehrál 32 soutěžních zápasů, v nichž se dvakrát střelecky prosadil, další starty však již nepřidá.

17:10 – SPEKULACE – Slavii Praha se z hostování v LASKu Linz vrací Maksym Talovjerov, jenž by se mohl vydat na další zahraniční angažmá. Kapitán ukrajinské jednadvacítky, která na probíhajícím mistrovství Evropy do 21 let postoupila do čtvrtfinále, je podle informací serveru "sport.ua" v hledáčcích Eintrachtu Frankfurt a Werderu Brémy. Forma transferu by měla být hostování s opcí.

16:40 – SPEKULACE – Slovácko po dvou letech opustí Filip Nguyen, jemuž – na rozdíl od ledna – vyjde přestup do Vietnamu. Třicetiletý brankář podle informací "sport.cz" míří do Cong An Ha Noi FC, který je známý jako Hanojský policejní klub.

16:20 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Andrea Belotti za sebou nemá v AS Řím vydařenou sezonu, přesto bude v hlavním městě Itálie pokračovat. Smlouva 29letého útočníka byla na základě doložky automaticky prodloužena do roku 2025.

16:00 – SPEKULACE – Al-Nassr se podle novináře Gianlucy Di Marzia dohodl s Interem na příchodu Marcela Brozoviče, jehož přestup má být potvrzený v pondělí. Nerazzurri od saúdskoarabského klubu obdrží 23 milionů eur.

Marcelo Brozovič je důležitým hráčem Interu. Livesport

15:30 – SPEKULACE – Druhého anglického nápadníka má Dávid Hancko. Slovenský obránce odehrál velmi dobrou sezonu ve Feyenoordu a nabídku zvažuje Newcastle, situaci okolo někdejšího hráče Sparty pak monitoruje i Fulham.

15:00 – SPEKULACE – V dalších dnech by mohla být vyřešena situace kolem Jakuba Jankta, kterému skončilo hostování ve Spartě a vrací se do Getafe. Tam se ale zřejmě dlouho nezdrží, jelikož podle italských médií měl o jeho služby projevit zájem Claudio Ranieri – trenér Cagliari, který se s českým reprezentantem zná z působení v Sampdorii Janov.

13:30 – SPEKULACE – Lucas Hernández je objektem zájmu PSG a to jedná s Bayernem Mnichov o podmínkách přestupu. Podle posledních zpráv se oba kluby výrazně přiblížily k dohodě, obránce by měl stát 35 - 40 milionů eur.

Hernández toho v uplynulé sezoně příliš neodehrál. Livesport

13:00 – SPEKULACE – Thomas Partey podle některých zpráv odmítl několik nabídek ze Saúdské Arábie. Ghanský záložník patří Arsenalu a ten se nebrání prodeji, fotbalista by ale v takovém případě nejraději pokračoval v Evropě.

12:00 – SPEKULACE – Stále více se mluví o možném přestupu Joška Gvardiola do Manchesteru City. Podle Fabrizia Romana jsou jednání s Lipskem v pokročilé fázi. Zatímco s hráčem se anglický klub už na podmínkách smlouvy domluvil, tak o přestupové častce jasno není. Německý klub totiž požaduje částku kolem 100 milionů eur.

11:45 – SPEKULACE – Velmi pikantní hostování zřejmě čeká bývalého hráče Slavie Abdallaha Simu. Senegalec, který stále patří Brightonu, kam přestoupil v roce 2021 ze Slavie, by měl podle portálu mailplus.co.uk v další sezoně hájit barvy Glasgow Rangers. I on byl před lety součástí vyhroceného utkání, kde došlo k brutálnímu zákroku na Ondřeje Koláře či údajné rasistické urážce od Ondřeje Kúdely. Sima byl na hostovnání i v loňském ročníku – v dresu Angers odehrál 34 zápasů v nichž nastřílel 5 branek.

11:30 – PŘESTUP – Chelsea v lednu nakoupila řadu mladých hráčů a nyní na to navazuje, další akvizicí je Dujuan Richards. Talentovaný jamajský útočník dozrává ve Phoenix All Stars Academy a v březnu si odbyl debut za seniorskou reprezentaci. Do Londýna zamíří na podzim, kdy oslaví osmnácté narozeniny.

09:50 – SPEKULACE – Není tajemstvím, že Unai Emery, trenér Aston Villy, i nový klubový sportovní ředitel Monchi jsou velkými fanoušky španělského stopera Paua Torrese. Už dříve se objevily informace o tom, že by birminghamský celek mohl zacílit na jeho případný přesun z Villarrealu, a tyto zprávy nyní potvrdil také italský žurnalista Nicoló Schira. Údajně započaly ohledně možného transferu první rozhovory. Zájemců o Torrese je ovšem vícero, hovořilo se v minulosti o Barceloně, Juventusu či Neapoli.

09:30 – PŘESTUP – Nizozemský fotbalista Justin Kluivert přestoupil z AS Řím do Bournemouthu, a pokud za patnáctý tým anglické Premier League v nové sezoně nastoupí, bude mít jako teprve čtvrtý hráč na kontě starty ve všech pěti nejvýznamnějších evropských ligách. Syn někdejší hvězdy "Oranjes" Patricka Kluiverta už v rámci hostování z týmu účastníka Serie A působil v bundeslize (Lipsko), Ligue 1 (Nice) a naposledy v La Lize (Valencie). Více informací najdete v článku.

Kluivertovi se ve Valencii dařilo. Livesport

06:40 – SPEKULACE – Mohammed Kudus nedávno odmítl prodloužit smlouvu, kterou má v Ajaxu platnou do roku 2025, jeho jakési nestabilní situace v klubu by přitom podle interních zdrojů italského insidera Fabrizia Romana rád využil Brighton. Účastník Premier League má projevovat opravdu vážný zájem. Tak jako tak pro něj zřejmě nebude vůbec jednoduché hráče přivést do svých řad, jen tržní hodnota ghanského rodáka se totiž pohybuje podle serveru transfermarkt.de kolem 40 milionů eur.

06:35 – SPEKULACE – John Textor se v průběhu uplynulé sezóny stal novým majitelem Lyonu, není tak v podstatě úplně nelogické, že by chtěl mít v kabině také některého ze svých krajanů. A podle zpráv francouzského listu L'Équipe tak zaměřuje klub pozornost na amerického reprezentanta Christiana Pulisice. Údajně je přitom jeho transfer do Francie řazen mezi priority Les Gones. Pulisic má v Chelsea platnou smlouvu jen pro následující sezónu, zatím prý nevyjádřil rezolutní ne proti tomuto případnému stěhování.

Pulisic a jeho statistiky v Chelsea. Livesport

06:30 – SPEKULACE – Antoine Griezmann se sice nedávno v rozhovoru pro televizní stanici Téléfoot jasně vyjádřil, že nemíní opouštět Atlético Madrid, novináři Santi Aouna a Hanif Ben Berkane z francouzského webu Foot Mercato každopádně tvrdí, že má přece nabídku z Al-Nassru, tedy od zaměstnavatele Cristiana Ronalda. Francouz by mohl dorazit za poměrně nízkou částku, konkrétně za 25 milionů eur, tolik totiž má činit výstupní klauzule. Představitelé celku ze Saúdské Arábie se prý již setkali s Griezmannovými zástupci v Londýně, aby posoudili, jak se celá situace má, hlavním úkolem pro ně přitom pořád zůstává přesvědčit hráče k transferu do Asie.

24. ČERVNA

18:30 – SPEKULACE – Ángel Di María se po odchodu z Juventusu vrátí do Benfiky, která příchod argentinského reprezentanta potvrdí příští týden. Pětatřicetiletý křídelník podepíše s portugalským klubem roční smlouvu.

17:00 – SPEKULACE – Ivan Rakitič je dalším fotbalistou na seznamu některého ze saúdskoarabských klubů, konkrétně se jedná o Al Ettifaq. Chorvatský záložník patří Seville, celek ze Saúdské Arábie pro něho však chystá nabídku s ročním platem deset milionů eur.

Rakitič odehrál poslední sezony v Seville. Livesport

14:35 – SPEKULACE – Podle informací portálu dailymail.co.uk zvažuje vedení Newcastlu příchod Dávida Hancka. Slovenský reprezentant sehrál důležitou roli při zisku titulu Feyenoordu v Eredivisie v minulé sezóně. Během loňského ročníku odehrál 28 ligových zápasů.

14:30 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – César Azpilicueta by měl být už brzy představen jako nová posila Interu Milán. Obránce přijde z Chelsea, kde má smlouvu ještě na jeden rok a vedení požádal o vyvázání se z kontraktu, v italském klubu ho během víkendu čeká zdravotní prohlídka.

14:00 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Nemanja Gudelj oficiálně spojil i další část kariéry se Sevillou, srbský záložník podepsal nový tříletý kontrakt.

12:55 – SPEKULACE – Do Německa nakonec zřejmě povedou další kroky Fábia Carvalha, jeho hostování dojednává Lipsko. Dvacetiletý záložník si zatím nevybojoval místo v prvním týmu Liverpoolu, který ho loni kupoval z Fulhamu, vedení Reds je již delší dobu ochotno hráče na rok zapůjčit jinam.

10:50 – SPEKULACE – Stefan de Vrij podle posledních zpráv podepsal novou smlouvu v Interu Milán. Nizozemskému obránci kontrakt končí a nový bude platný na dva roky, brzy by mělo být vše potvrzeno i oficiální cestou.

10:30 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – John McGinn hraje roli v dalších plánech Aston Villy a vedení mu to dalo najevo – se skotským záložníkem podepsalo nový čtyřletý kontrakt.

10:10 – SPEKULACE – Nicolas Jackson je na cestě do Londýna a během víkendu se podrobí zdravotní prohlídce v Chelsea. Blues útočníka kupují z Villarrealu, když dorovnali výstupní klauzuli 35 milionů eur.

10:00 – SPEKULACE – Mateo Kovačič by v průběhu nadcházejících hodin měl být představen jako nová posila Manchesteru City. Chorvatský záložník za sebou má zdravotní prohlídku a k anglickému mistrovi míří z Chelsea, ta dostane 25 milionů eur, dalších pět milionů bude moci vyinkasovat díky bonusům.

09:30 – SPEKULACE – Benficu jakožto volný hráč opustí Cher Ndour, který se vydává do Francie. Teprve 18letý záložník podepíše smlouvu s Paris Saint-Germain.

09:00 – SPEKULACE – Francouzský záložník Romain Faivre působil jarní část uplynulé sezony v Lorientu formou hostování z Lyonu. A jak aktuálně reportují novináři Santi Aouna a Hanif Ben Berkane z francouzského webu Foot Mercato, mohl by hráč nakonec v řadách Les Merlus zůstat natrvalo. Nutno ovšem podotknout, že by bretaňský celek zřejmě musel vyjednat nižší transferovou sumu, Olympique si totiž chce účtovat až 15 miliónů eur. Taková suma je zkrátka pro Le FCL příliš vysoká.

07:00 – PODPIS – Lionel Messi si po čase opět zahraje se Sergio Busquetsem. Poté, co španělský záložník ukončil své angažmá v Barceloně, kývnul na nabídku Interu Miami. Nabídky měl i ze Saúdské Arábie, vybral si však tu z MLS. Více informací najdete v článku.

06:30 – SPEKULACE – Vypadá to, že saúdkoarabský klub Al-Hilal do svých řad přivede další hvězdu z Evropy. Tentokrát by se mělo jednat o obránce Chelsea Kalidoua Koulibalyho. Podle dostupných informací už stačí senegalskému reprezentantovi jen podstoupit zdravotní prohlídku, klub by ho měl do konce týdne oficiálně představit.

Poslední sezony Koulibalyho. Livesport

06:10 – PŘESTUP – Dara O'Shea si po dvou letech opět zahraje Premier League, West Bromwich Albion vymění za Burnley FC. Nováček anglické nejvyšší soutěže za 24letého stopera zaplatí necelých osm milionů eur.

06:00 – SPEKULACE – Záložník Geoffrey Kondogbia se chce vrátit do Francie a podle deníku AS je pravděpodobné, že vymění Atlético Madrid za Olympique Marseille.

23. ČERVNA

22:00 – PŘESTUP – Pardubice oficiálně potvrdily návrat Michala Surzyna, jenž uplynulé dva roky strávil v Jablonci. "Viděl jsem, kolik tady chodí na zápasy lidí, většinou bývá vyprodáno a je tu super atmosféra, na to se moc těším. Chci zapadnout do týmu a hrát s ním klidný střed tabulky, rozhodně se vyhnout barážovým zápasům," řekl Surzyn, jenž bude ve východočeském klubu působit již potřetí.

19:39 – PŘESTUP – Stoper Filip Blažek se stal třetí letní posilou fotbalistů Ostravy. Baník vykoupil pětadvacetiletého Slováka ze Skalice a uzavřel s ním tříletou smlouvu. Klub o tom informoval na svém webu.

18:30 – PODPIS – Slavný trenér Rafael Benítez se stal novým koučem španělského fotbalového klubu Celta Vigo a po roce a půl se vrací na lavičku. Třiašedesátiletý Španěl naposledy vedl Everton, který ho loni v lednu kvůli špatným výsledkům odvolal. Třináctý tým Primera División to oznámil na webu.

17:20 – PODPIS – Zdeněk Ondrášek se po dlouhých 11 letech vrací do Českých Budějovic. Zkušený útočník, který si vyzkoušel angažmá v Norsku, Polsku nebo Spojených státech amerických, naposledy působil v polské Wisle Krakov a do Dynama přichází jako volný hráč. S Jihočechy podepsal smlouvu do 30. června 2025. Více informací najdete v článku.

Ondrášek toho v posledních letech moc neodehrál. Livesport

16:55 – KONEC SMLOUVY – Leandro Paredes podle očekávání končí v Juventusu, odkud se po konci hostování vrací do PSG. V Paříži má 28letý Argentinec smlouvu platnou ještě jeden rok.

16:50 – SPEKULACE – Mexický útočník Hirving Lozano je podle informací Nicola Schiry připravený opustit Neapol a akceptovat nabídku, kterou dostal ze Saúdské Arábie. O jeho odchodu už italský novinář reportoval během ledna, teď je prý jeho konec v Kampánii opravdu na spadnutí. Neuvedl, jaký klub z Asie se o Lozana konkrétně zajímá, mělo by se každopádně jednat o vábení na tříletou smlouvu s ročním platem 10 milionů eur.

16:30 – SPEKULACE – Harry Kane a Randal Kolo Muani jsou již nějakou dobu spojováni s přestupem do Bayernu. A podle informací Christiana Falka, novináře německého deníku Bild specializujícího se na výběr Stern des Südens, se pokusí mnichovský celek během tohoto léta podepsat oba hráče, tedy jak útočníka londýnského Tottenhamu, tak forvarda Frankfurtu. Málokdo však údajně věří v to, že se Kanea i Kola Muaniho podaří přivést současně, očekává se maximálně příchod jednoho z nich.

15:50 – SPEKULACE – Zkušený útočník Wilfried Zaha (30) bude pravděpodobně 1. července volným hráčem poté, co mu vyprší smlouva s Crystal Palace. O jeho služby se zajímá celá řada klubů, nově mezi ně přibylo také italské Lazio.

Zaha je stále velmi produktivním hráčem. Livesport

15:38 – SPEKULACE – César Azpilicueta (33) by rád zkusil novou výzvu, a proto s londýnskou Chelsea řeší svou budoucnost. Zájem o jeho služby projevil Inter Milán.

15:24 – SPEKULACE – Here we go! Podle Fabrizia Romana je v případě Sandra Tonaliho a jeho přestupu do Newcastlu už jasno. Anglický celek by měl za 23letého záložníka milánského AC zaplatit 70 milionů euro (téměř 1,6 miliardy korun) s bonusy, a tak z něj udělat nejdražšího italského hráče v historii. AC kromě přestupní částky získá také procenta z dalšího prodeje. Tonali by měl v Anglii podepsat smlouvu do roku 2029 a jeho základní roční plat by měl činit sedm milionů eur. Na bonusech by si mohl přijít ještě na další dva miliony ročně.

14:16 – SPEKULACE – Chelsea se podle novináře Fabrizia Romana dohodla s Villarrealem na přestupu talentovaného mladíka Nicolase Jacksona. Londýnský klub za 22letého hráče údajně zaplatí v několika splátkách částku lehce přesahující jeho výstupní klauzuli, která činí 35 milionů eur (829 milionů korun).

13:09 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Slavia se dohodla s nizozemským útočníkem Mickem van Burenem (30) na prodloužení smlouvy. Nový kontrakt je platný do 30. června 2025. Více informací najdete v článku.

12:39 – PŘESTUP – Transfer, o kterém se hovořilo už delší dobu, se stal skutečností. Wolfsburg totiž oznámil angažování Václava Černého, jenž naposledy působil v nizozemském Twente. 25letý český reprezentant s německým klubem podepsal smlouvu na čtyři roky a nastupovat za něj bude s číslem sedm. Více informací v článku.

Ligový ročník se Černému výjimečně vydařil. Livesport

12:24 – SPEKULACE – Kolem 28letého slovenského reprezentanta Stanislava Lobotky z Neapole krouží dvojice saúdskoarabských klubů – Al Ahli SC a Al-Nassr. Italský klub se ale podle novináře Fabrizia Romana nebude chtít jednoho ze svých klíčových hráčů vzdát, neboť s ním nedávno podepsal novou smlouvu a do budoucna s ním počítá.

12:05 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Real Madrid se domluvil s Danielem Ceballosem na prodloužení smlouvy. Španělský záložník, který za Real odehrál 120 zápasů během čtyř sezon, ve kterých dosáhl na 11 trofejí, podepsal kontrakt, jenž mu poběží až do roku 2027.

11:50 – PŘESTUP – Nejedná se o žádnou překvapivou zprávu. Tenhle transfer byl dohodnutý před reprezentační přestávkou, ale jak již dříve reportoval německý magazín Kicker, oficiálně byl jeho příchod plánovaný až na teď. Christoph Baumgartner od nové sezony bude oblékat dres Lipska, k němuž rakouský záložník přestupuje z Hoffenheimu. Saský celek zaplatí 24 miliónů eur. Více informací najdete v článku.

11:45 – PODPIS – Bayern při pátečním dopoledni oznámil pouze to, co již bylo avizováno před reprezentační pauzou. Raphaël Guerreiro byl oficiálně představený jako nová posila, do Bavorska dorazil devětadvacetiletý krajní obránce jako volný hráč z Dortmundu. Kontrakt byl podepsaný do roku 2026. Ten stávající u BVB se rozhodl jenom krátce po konci sezony neprodlužovat.

Guerreiro a jeho statistiky. Livesport

11:15 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – David Pavelka přidá v rudém dresu další sezonu. Odchovanec Sparty podepsal v klubu novou smlouvu a bude se s týmem připravovat na obhajobu titulu. Více informací najdete v článku.

10:45 – PŘESTUP – Lukáš Budínský se stal hráčem Karviné. Jednatřicetiletý záložník už ve slezském klubu hostoval v minulé sezoně z Baníku Ostrava, odkud do týmu prvoligového nováčka nyní přestoupil. Délku kontraktu Karvinští nezveřejnili.

10:30 – PŘESTUP – A je to oficiální. Fotbalista Ibrahim Traoré po pěti letech v pražské Slavii přestoupil do Plzně. Záložník z Pobřeží slonoviny podepsal s Viktorií smlouvu na jeden rok. Více informací najdete v článku.

09:40 – HOSTOVÁNÍ – Dvaadvacetiletý Matyáš Kozák letos působil v dresu Liberce formou hostování z béčka pražské Sparty a pro nadcházející sezónu znovu bude měnit působiště. Jeho příchod oznámila Bohemka, která se mimochodem může brzy těšit na evropské poháry. Během pátku by se měl útočník připojit k týmu, oba kluby aktuálně dolaďují podmínky výpůjčky.

09:30 – SPEKULACE – Na trase Milán – Newcastle by mělo být hotovo. Alespoň tak zní informace od Fabrizia Romana ohledně přestupu Sandra Tonaliho, který se měl už údajně dohodnout s anglickým klubem. Agenti za ním aktuálně cestují do Rumunska, kde hraje své zápasy italská reprezentace v rámci Eura do 21 let.

09:20 – SPEKULACE – Tottenham se nesoustředí pouze na zisk středního obránce. V jeho hledáčku je také James Maddison, o kterého má zájem také Newcastle. Pro nového kouče Spurs Angeho Postecogloua je údajně zisk anglického záložníka prioritou.

07:20 – SPEKULACE – Záložník Liverpoolu Fábio Carvalho by měl podle všeho další sezonu strávit na hostování v Bundeslize, konkrétně v týmu RB Lipsko. V německém celku by měl dostat více herního prostoru. Dohoda by měla být potvrzena nejdéle příští týden, přičemž neobsahuje žádnou doložku odkupu.

Carvalho toho v Liverpoolu moc neodehrál. Livesport

07:00 – SPEKULACE – Vedení Arsenalu se snaží do svých řad získat také Jurriena Timbera. Stále teprve dvaadvacetiletému obránci Ajaxu se projekt Arsenalu velmi líbí a považuje ho za ideální pro svou budoucnost.