Fotbalové přestupy ONLINE

Kdo zamíří na lukrativní fotbalové adresy? Které opory prodlouží, či naopak předčasně ukončí smlouvy? A jak si na trhu povedou české týmy? Přestupové spekulace a informace o novinkách v kontraktech či dokončených transferech sledujte v našem aktualizovaném přestupovém speciálu.

19. ČERVENCE

12:28 – PŘESTUP – Navrátilce do anglické fotbalové ligy Burnley posílil nejlepší střelec Konferenční ligy Zeki Amdouni. Dvaadvacetiletý švýcarský útočník přišel z Basileje a podepsal pětiletou smlouvu. Klub o tom informoval na webu.

12:01 – PODPIS SMLOUVY – Benjamin Mendy byl u soudu shledán jako nevinný a opět se tak vrací k fotbalu. Po vypršení kontraktu s Manchesterem City se francouzský reprezentant vrací domů. V Ligue 1 podepsal dvouletý kontrakt s Lorientem.

11:07 – PŘESTUP – Úřadující ligový mistr z Letné vítá už pátou letní posilu. Z dánského AC Horsens získala Sparta středního obránce Jamese Gomeze (21), který podepsal víceletou smlouvu. Více informací v článku.

10:55 – SPEKULACE – Dlouholetá opora Betisu Sevilla Sergio Canales by se měla stěhovat do mexické ligy MX, konkrétně do Rayados de Monterrey. Dohoda by měla být výhodná jak pro hráče, tak pro Real Betis. Ten obdrží v zásadě přibližně 10 milionů eur fixně plus sedm milionů eur variabilně. Záložník by měl podepsat tříletou smlouvu.

12:30 – PŘESTUP – Tottenham myslí na budoucnost a z Blackburnu si za 3 miliony liber přivede talentovaného osmnáctiletého obránce Ashleyho Phillipse. Trenér Hotspurs Ange Postecoglou zároveň potvrdil, že klub podepíše v létě ještě jednoho, zkušenějšího, středního obránce: "Myslím, že to je náš záměr, rozhodně. Už na tom nějakou dobu pracujeme a určitě se budeme snažit, aby to bylo co nejrychleji hotové"

11:10 – KONEC HOSTOVÁNÍ – Dimitrije Kamenovič se vrací z hostování v pražské Spartě zpět do Lazia. Srbský obránce přišel na Letnou v polovině minulé sezony.

10:00 – PODPIS – Barcelona dotáhla přestup Oriola Romeua z Girony do zdárného konce a jeho příchod oficiálně potvrdila na svém twitteru. Jednatřicetiletý záložník, který v mládežnické akademii katalánského klubu před 19 lety nastartoval svou kariéru, už s týmem i trénuje. Více informací v článku.

9:40 – PODPIS – Obránce Milos Kerkez už je v Anglii a podstupuje zdravotní prohlídku. Dnes by měl devatenáctiletý Maďar, který se stěhuje z AZ Alkmaar, podepsat dlouhodobou smlouvu v Bournemouth v celkové hodnotě 15,5 milionu liber.

8:45 – PODPIS – Dvacetiletý britský brankář James Trafford dnes podepíše smlouvu s Burnley. Trafford je odchovancem Manchesteru City a uplynulou sezonu strávil na hostování v Bolton Wanderers. Citizens si nadějného gólmana pojistili výkupní klauzulí, která by měla být trojnásobkem částky, kterou za hráče zaplatilo Burnley.

James Trafford míří do Burnley. @FabrizioRomano

7:00 – PŘESTUP – Za Lionelem Messim by do Interu Miami a americké MLS měl zamířit i jeho bývalý spoluhráč z Barcelony Jordi Alba. Čtyřiatřicetiletý obránce je podle informací Fabrizia Romana velmi blízko podpisu smlouvy.

6:55 – PODPIS – Tijjani Reinders už je oficiálně hráčem AC Milán. Čtyřiadvacetiletý nizozemský záložník přestoupil z AZ Alkmaar, s italským klubem podepsal smlouvu na pět let.

18. ČERVENCE

19:00 – PODPIS – Manchester United si pojistil služby Marcuse Rashforda. Anglický reprezentant, jenž měl před sebou poslední rok smlouvy, se mateřskému klubu zavázal na dalších pět sezon. Více informací najdete v článku.

Rashford se stal klíčovým hráčem United. Livesport

18:20 – SPEKULACE – Álvaro Morata v minulosti oblékal dres Juventusu a v tuto chvíli se hodně mluví o jeho návratu do Itálie - nabídku připravuje Inter Milán, sám útočník měl souhlasit s angažmá v AS Řím. Španělský reprezentant patří Atléticu Madrid, které požaduje odstupné dvacet milionů eur.

Morata a jeho statistiky z posledních sezon. Livesport

18:00 – PŘESTUP – Min-jae Kim přestupuje z Neapole do Bayernu Mnichov, který aktivoval výstupní doložku ve výši 50 milionů eur. Jihokorejský stoper se na Säbener Strasse upsal do roku 2028. Přestup byl dohodnutý již na začátku července, oficiální potvrzení se však protáhlo, neboť lékaři německého mistra cestovali do Asie, Kim totiž absolvoval povinnou vojenskou službu. Více informací najdete v článku.

17:40 – ZKOUŠKA – Manchester United v přípravě vyzkouší odchovance Jonnyho Evanse, jenž podepsal krátkodobou smlouvu, která mu umožní zúčastnit se přátelských zápasů. Pětatřicetiletý obránce po konci v Leicesteru City trénoval s rezervou Red Devils a některé jednotky absolvoval i s prvním týmem, kde udělal dojem na manažera Erika ten Haga.

17:00 – PŘESTUP – Seko Fofana se oficiálně stěhuje z RC Lens do Saúdské Arábie, byl představený jako posila Al-Nassru. Oba kluby se dohodly na odstupném ve výši 19 milionů eur. RC Lens má za sebou velmi úspěšnou sezonu, konečným druhým místem si zajistil postup do Ligy mistrů, tu už si však nezahraje kapitán Seko Fofana, jenž kývl Al-Nassru.

16:30 – SPEKULACE – Sparta finalizuje příchod Jamese Gomeze z AC Horsens, kterému má za 21letého stopera zaplatit necelý milion eur. Gambijský reprezentant již dorazil do Prahy a momentálně podstupuje zdravotní prohlídku, po níž bude následovat podpis víceleté smlouvy.

15:30 – PODPIS – Florent Poulolo se stal oficiálně posilou Mladé Boleslavi, kam přichází po vypršení smlouvy v Sigmě Olomouc. Šestadvacetiletý obránce se ve svém novém působišti zavázal do roku 2026.

15:00 – PODPIS – SC Braga posílil José Fonte, jenž byl bez angažmá po odchodu z LOSC Lille. Devětatřicetiletý stoper a bývalý portugalský reprezentant podepsal smlouvu pro nadcházející sezonu.

13:45 – PŘESTUP – Leicester City oznámil příchod Madse Hermansena z Bröndby. Foxes za 23letého brankáře, s nímž podepsali dlouholetou smlouvu, zaplatí 5,8 milionu eur.

13:00 – SPEKULACE – Matt Doherty si po pěti měsících v Atléticu Madrid znovu hledá zaměstnavatele a pomalu se schyluje k jeho návratu do důvěrně známého prostředí. O irského obránce stojí Wolverhampton, dohoda není daleko.

12:17 – HOSTOVÁNÍ – Záložník Slavie Michal Beran bude i v nadcházející sezoně hostovat v jiném vršovickém celku Bohemians 1905. Slavia o tom informovala na sociálních sítích. Kádr českého vicemistra opustil jiný středopolař Filip Blecha, jenž přestoupil do druholigové Opavy.

Beranovy poslední ročníky. Livesport

11:20 – PŘESTUP – PSG vychovává zajímavé mladé hráče, pro ty ale není místo v prvním týmu a z práce francouzského celku tak často profitují jiné kluby. V Paříži nyní lovilo Lipsko, do kabiny německého týmu dorazil El Chadaille Bitshiabu.

10:30 – PODPIS – Héctor Bellerín v uplynulých dvou letech pravidelně putoval po Evropě, nyní se chce usadit a přání by mu měl splnit Betis. Obránce je oficiálně staronovou posilou sevillského celku. Bellerín přichází zdarma z lisabonského Sportingu, za který na jaře odehrál třináct zápasů a dal jednu branku. V Andalusii se včera úspěšně podrobil zdravotní prohlídce, v úterý dopoledne pak podepsal pětiletý kontrakt.

06:35 – SPEKULACE – Podle novináře Fabrizia Romana se Pierre Emerick Aubameyang již dohodl na osobních podmínkách s Marseille, kam by rád přestoupil. Smlouvu by ve francouzském klubu podepsal až do roku 2026. Nyní už je jen potřeba aby se oba kluby dohodly na přestupové častce, což by prý neměl být problém.

06:30 – SPEKULACE – Stefan Mitrovič prožil povedený závěr sezony, což neuniklo pozornosti dalších klubů. O stopera Getafe výrazně stojí Antalyaspor, avšak trenér Bordalás svého svěřence rozhodně prodávat nechce.

06:00 – SPEKULACE – Lorenzo Insigne by se po roce stráveném v MLS mohl zase stěhovat. O křídelníka Toronta totiž stojí saúdskoarabské kluby, které by rády využily Italovy nespokojenosti v kanadském městě.

17. ČERVENCE

21:00 – SPEKULACE – Axel Disasi je jedním z přestupových cílů Manchesteru United, to ovšem neodrazuje jeho konkurenci. Nabídku za obránce Monaka totiž prý podal i Newcastle, jehož však ještě čekají vyjednávání o ceně.

20:00 – SPEKULACE – Piotrovi Zielinskému zbývá poslední rok z kontraktu s Neapolí, přičemž v předchozích dnech odmítl nabídku ze Saúdské Arábie. Nyní by se polský záložník mohl stěhovat v rámci Itálie, stojí o něj totiž římské Lazio.

18:40 – PŘESTUP – Vedení Sparty představilo již čtvrtou letní posilu, kterou se stal Victor Olatunji. Nigerijský útočník se stěhuje do Sparty z Liberce, přičemž na Letné podepsal víceletý kontrakt. Pražané tak bleskurychle zareagovali na odchod Tomáše Čvančary do Mönchengladbachu. Více informací najdete v článku.

16:40 – HOSTOVÁNÍ – Yasser Larouci si vyzkouší anglickou Premier League. Obránce odchází z Troyes do Sheffieldu United, ten hráče získal zatím na hostování.

16:00 – SPEKULACE – Moisés Caicedo by přece jen mohl vyměnit Brighton za Chelsea, která chce tento týden vylepšit nabídku na více než 70 milionů liber.

Statistiky hráče. Livesport

15:50 – SPEKULACE – Manchester United obměňuje sestavení brankářů a na odchodu je i Dean Henderson. Po příchodu Andrého Onany by gólman měl zamířit do Nottinghamu, kde loni hostoval, tentokráte se bude jednat o přestup za dvacet milionů liber.

15:40 – SPEKULACE – Willian se chystá podepsat novou jednoletou smlouvu s Fulhamem. Brazilskému křídelníkovi kontrakt vypršel, první nabídku na prodloužení odmítl a následně se dohodl s Nottinghamem, londýnský celek ale snahu nevzdal a podle posledních zpráv slaví úspěch.

15:20 – PODPIS – Stephan El Shaarawy oficiálně spojil i další budoucnost s AS Řím, útočník s italským klubem uzavřel nový dvouletý kontrakt.

15:13 – PŘESTUP – Záložník Michal Trávník přestoupil ze Sparty do Slovácka, kde v minulé sezoně hostoval. S klubem podepsal smlouvu do roku 2026.

Pohled na Trávníkovo ligové počínání. Livesport

12:00 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Real Betis dokončuje návrat Héctora Bellerína, jemuž vypršela smlouva v lisabonském Sportingu. Osmadvacetiletý obránce právě podstupuje zdravotní prohlídku, odpoledne by mělo dojít na podpis smlouvy.

11:30 – SPEKULACE – Manchester United si pojistí Marcuse Rashforda, jenž má smlouvu pouze do konce příští sezony. Nová dohoda by měla platit do roku 2028 a z 25letého útočníka udělá jednoho z nejlépe placených hráčů v kádru manažera Erika ten Haga.

09:45 – SPEKULACE – Davinson Sánchez může vyměnit Anglii za Rusko. Obránce Tottenhamu si vyhlédl Spartak Moskva, který již zahájil jednání.

08:40 – SPEKULACE – Juan Cuadrado by měl po konci v Juventusu pokračovat na Apeninském poloostrově. Podle informací Sky Sport Italia podepíše 35letý univerzál roční smlouvu s Interem.

Statistiky za poslední sezony. Livesport

06:45 – SPEKULACE – Soupisku bude naopak zužovat Slavia, což potvrdil po zápase s Drážďany i samotný kouč sešívaných, Jindřich Trpišovský. Podle něj klub opustí minimálně dva hráči. Ačkoliv konkrétní jména nespecifikoval, mělo by se jednat o Petra Hronka, jehož kroky by měly vést zpět do Ďolíčku, ale také o Maksyma Talovjerova na kterého si brousí zuby Linec nebo Srdjana Plavšiče.

06:30 – SPEKULACE – Podle řady zahraničních novinářů Sparta dotahuje příchod jednadvaceliletého stopera Jamese Gomeze. Za obránce dánského klubu AC Horsens by měli Pražané zaplatit zhruba 800 tisíc eur + dalších 200 tisíc v bonusech. Podle Sachy Tavolieriho by měl na Letné podepsat smlouvu až do roku 2028.

06:20 – PŘESTUP – Chelsea posílil osmnáctiletý záložník Ángelo Gabriel. Klub o příchodu brazilského fotbalisty, za kterého podle médií zaplatil 15 milionů eur (asi 357 milionů korun), informoval na svém webu.

16. ČERVENCE

23:38 – PŘESTUP – "Here we go!" Fabrizio Romano má další přestupovou pecku. Tentokrát jde o potvrzení tolik avizovaného přestupu Andreho Onany z Interu Milán do Manchesteru United. Kamerunský brankář vyjde Red devils na 50 milionů eur. Oficiálně bude transfer finalizován příští týden.

22:36 – PODPIS SMLOUVY – Inter Miami hledá posily v řadách někdejších hráčů Barcelony a o víkendu ulovil hned dvě nové tváře. Včera s ním smlouvu podepsal Lionel Messi, jehož podle očekávání následuje Sergio Busquets.

22:30 – PODPIS SMLOUVY – Jako volného hráče v blízké době podepíše Inter Milán kolumbijského univerzála Juana Cuadrada, kterému skončila smlouva v Juventusu.

20:53 – SPEKULACE – Leandro Paredes si chce dopřát čas volna, aby mohl přemýšlet o další budoucnosti. S argentinským záložníkem nepočítá PSG a fotbalista má na stole nabídku tříleté smlouvy v Galatasarayi. Turecký klub nyní pořádal o sedm dní na rozmyšlenou.

19:34 – SPEKULACE – Lucas Tousart po sestupu do 2. Bundesligy zřejmě odejde z Herthy BSC, odkud by se mohl přesunout na Apeninský poloostrov. Zájem o 26letého záložníka projevila Neapol.

16:10 – PŘESTUP – Přesun Andreho Onany z Interu do Manchesteru United je podle Fabrizia Romana hostový na 99,9 %. Zbývá doladit poslední nejmenší detaily a kamerunský brankář posílí Red devils. Co bude s Matějem Kovářem?

16:02 – SPEKULACE – Milos Kerkez zůstává v hledáčku Bournemouthu a anglický klub chystá poslední nabídku. Talentovaný obránce patří Alkmaaru a jeho transfer tento týden dojednalo Lazio, s italským celkem se dohodl i sám fotbalista.

14:12 – PŘESTUP – Halil Dervişoğlu se vrací do Galatasaraye. Turecký klub útočníka koupil z Brentfordu, který dostane půl milionu eur.

13:19 – PŘESTUP – Vedení Štrasburku rozbilo prasátko a koupilo nejdražší posilu ve své historii. Z Clubu Bruggy přišel za dvacet milionů eur obránce Abakar Sylla, dvacetiletý fotbalista podepsal kontrakt na pět sezon.

12:57 – SPEKULACE – Al Taawon je dalším klubem ze Saúdské Arábie, který hledá posily v Evropě, konkrétně ve španělské lize - vedení se zajímá o křídelníka Sevilly Susa.

12:42 – SPEKULACE – Jsou Letenští blízko náhrady za Tomáše Čvančaru? V Praze dnes přistálo letadlo z Kypru, na jehož palubě byl i Victor Olatunji. Dopadne tenhle transfer z Liberce do Sparty? Jasno má být už brzy.

11:39 – SPEKULACE – Riyad Mahrez je dalším hráčem, jehož čeká stěhování do Saúdské Arábie. Alžírský křídelník je domluven na angažmá v Al Ahli, Manchester City může očekávat nabídku třicet milionů liber.

11:11 – SPEKULACE – Útočník Wilfried Gnonto hraje roli v plánech Leedsu United a manažer Daniel Farke ho nehodlá prodat. Přesvědčil se o tom Everton, který neuspěl s nabídkou patnáct milionů liber.

10:50 – PŘESTUP – Robin Gosens odchází z Interu Milán do Wolfsburgu. Obránce je domluven na podmínkách a společnou řeč našly i kluby, jednat by se mělo o hostování s povinnou opcí na přestup za čtrnáct milionů eur.

10:21 – PŘESTUP – Snaha AC Milán o Tijjani Reijnderse zřejmě bude mít zdárný konec. V rozhovoru pro nizozemský tisk to uvedl sportovní ředitel hráčova současného zaměstnavatele Alkmaaru, Max Huiberts.

Tijani Reijnders má namířeno do AC Milán. @FabrizioRomano

10:13 – PŘESTUP – Pryč z Fiorentiny se chystá Igor, přičemž na světe je i dohoda mezi brazilským stoperem a Brightonem. Stále se ještě čeká na výsledek vyjednávání klubu, nicméně Viola by za hráče mohla inkasovat okolo 15 milionů eur plus bonusy.

09:50 – PODPIS SMLOUVY – Dvacetiletý ofenzivní záložník Xavi Simons opustil tréninkový kemp PSV Eindhoven, aby podepsal smlouvu s Paris Saint-Germain. Jak bylo před několika dny odhaleno, PSG uplatnilo klauzuli o zpětném odkupu ve výši 6 milionů eur. Simons po podpisu v PSG buď zůstane, nebo bude odvelen na hostování, to v případě, že v pařížském velkoklubu zůstanou Neymar i Mbappé.

08:33 – PŘESTUP – Již čtvrtou letní posilu by měla v pondělí oznámit Barcelona. Katalánský klub po Gündoganovi, Martínezovi a Roquem dotáhne přestup Oriola Romeua z Girony.

06:55 – SPEKULACE – O třiadvacetiletého srbského útočníka Dušana Vlahoviče má údajně zájem Paris Saint-Germain. Zástupci pařížského celku se ohledně jeho přestupu setkali se zástupci Juventusu a rozhodli se vzít několik dní na rozmyšlenou. Sám Vlahovič je přestupu nakloněn. Podle informací Fabrizia Romana bude nabídka z Turína na Romela Lukakua směrem k Chelsea platná pouze tehdy, když Vlahovič z týmu odejde.

06:45 – PŘESTUP A SPEKULACE – Chorvatský reprezentační brankář Dominik Livakovič se bude z Dinama Záhřeb za 9 milionů eur stěhovat do tureckého Fenerbahce, oba kluby dosáhly dohody. Do Istanbulu údajně míří podepsat smlouvu také obránce Rodrigo Becao z Udinese, zatímco srbský záložník Dušan Tadič by už dokonce měl být na místě.