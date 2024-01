Drama do poslední rány. Kordová se zázračně vzchopila a v rodném Bradentonu ovládla turnaj LPGA

LPGA Drive On Championship LPGA Tour

Drama do poslední rány. Kordová se zázračně vzchopila a v rodném Bradentonu ovládla turnaj LPGA

Americká golfistka Nelly Kordová (25), dcera bývalého českého tenisty Petra Kordy, získala v rodném Bradentonu na Floridě devátý titul na okruhu LPGA. Úřadující olympijská vítězka zvládla lépe dramatickou koncovku posledního kola a v rozstřelu na druhé jamce předčila někdejší světovou jedničku Lydii Koovou (26) z Nového Zélandu.

Světová čtyřka Kordová podruhé za sebou uzavřela své kolo eagle-birdie a vynutila si dodatečný rozstřel. "To byl den!" radovala se. "Asi to musím vždycky mít velmi napínavé a zajímavé. Není lepší pocit než to dokázat před domácím publikem. Když jsem byla dole, fanoušci byli pozitivní a podrželi mě."

Kordová slaví svůj první titul LPGA od roku 2022. Na hřišti Bradenton Country Club se držela ve vedení o jednu ránu po bogey na čtrnáctce, poté však poslala míček z odpaliště do vody na patnáctce s parem tři a zahrála double bogey. Koová odpověděla eagle na 17. jamce, načež Korda udělala další bogey na 16. jamce a propadla se o tři rány.

A smířila se s tím, že je poražena. "Upřímně jsem si myslela, že turnaj skončil, když jsem šla na sedmnáctku. Ale dala jsem si šanci. Věděla jsem, že když se mi povede eagle, musím na poslední jamce zahrát birdie."

Vítězstvím by se Koová stala první hráčkou od roku 2010, která by ovládla první dva turnaje v sezoně LPGA. Před týdnem uspěla taktéž na Floridě na Turnaji mistryň. Přesto své vystoupení hodnotila kladně. "Hrála jsem solidně. Být schopná zahrát eagle na 17. jamce a mít šanci na vítězství, když jsem byla dost pozadu... Bylo fajn, že jsem se dokázala vrátit do hry," řekla.