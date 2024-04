Fantastický počin Kordové. Na majoru v Houstonu vyrovnala pátým triumfem v řadě rekord LPGA

The Chevron Championship LPGA Tour

Americká golfistka Nelly Kordová (25) vyhrála major Chevron Championship v Houstonu a pátým vítězstvím za sebou vyrovnala rekord okruhu LPGA. Překonat ho světová jednička bude moci příští týden na turnaji v Los Angeles.

Kordová zvítězila o dvě rány před Maiou Starkovou ze Švédska. Golfistkám navíc turnaj zkomplikovalo počasí, takže v poslední den musely kvůli sobotnímu odložení odehrát 25 jamek.

Dcera bývalého českého tenisty Petra Kordy reprezentující USA si připsala druhý úspěch na majoru v kariéře. Poprvé turnaj elitní kategorie ovládla v roce 2021 na na Women's PGA Championship.

Na okruhu LPGA získala Kordová celkově třináctý titul a pátý za sebou, což před ní dokázaly jen dvě členky Síně slávy. Švédka Annika Sörenstamová (2004-2005) a Američanka Nancy Lopezová (1978).

"Konečně může volně dýchat. Posledních devět jamek bylo nejdelších devět jamek v mém životě. A taky to byla docela dřina, ale mám radost, že jsem vyhrála," citovala Kordovou agentura AP. "Poslední týdny byly opravdu neuvěřitelné. Hrála jsem s vědomím, že vítěznou sérii dokážu prodloužit. Uzavřela jsem se do vlastní bubliny, hrála jsem jednoduše a byla to zábava," dodala Kordová.