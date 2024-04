Nelly Kordová, celebrita s českými kořeny. Hole jí nosil slavný táta, palce drží hokejista

O tom, že má talent, se vědělo. Však také pochází z náramné sportovní rodiny. Nelly Kordová (25) v současnosti předvádí vítěznou jízdu, jakou svět golfu léta neviděl. Vyhrála pátý turnaj v řadě a vyrovnala rekordy legendárních dam golfu Anniky Sörenstamové a Nancy Lopezové. V golfovém světě se naposledy podařil podobný kousek ikonickému Tigeru Woodsovi.

Díky sérii triumfů se dcera českého grandslamového vítěze Petra Kordy stala letos v březnu už pošesté světovou jedničkou. O víkendu přidala titul na turnaji kategorie "major" a tentokrát to vypadá, že její vláda nebude jen epizodní. Nejdéle zatím vládla žebříčku LPGA 17 týdnů v průběhu roku 2021.

Začátky ve stínu sestry

Nelly Kordová hrála golf odmala, ale cestu jí dost možná ukázala její o šest let starší sestra Jessica. Ta se golf začala učit od svých sedmi let, a Nelly od chvíle, kdy se postavila na nohy, svého sourozence doprovázela. Od svých šesti let pak třikrát až čtyřikrát týdně brala golfové lekce i ona. Nosičem holí byl v začátcích její kaiéry otec Petr.

Starší Jessica se už jako teenagerka dokázala dostat do elitní stovky světového žebříčku, nicméně žádný turnaj vyhrát nedokázala. To Nelly ukázala, že má vítěznou povahu. Svůj první turnaj vyhrála krátce po svých 20. narozeninách, průlomový pro ni ale byl rok 2021, kdy vyhrála první major.

Olympijské zlato

Krátce poté, co v Athletics Clubu v Atlantě v červenci 2021 vyhrála Nelly svůj první major Women's PGA Championship, vyrazila do Tokia a tam v závěru turnaje pod pěti kruhy uhájila o jednu ránu náskok nad domácí nadějí Mone Inamijovou.

Díky zlatu z olympijských her, které se kvůli covidu konaly o rok později než bylo plánováno (v srpnu 2021), se stala pro Ameriku celebritou. Olympijské zlato z golfového turnaje totiž před ní pro USA získala naposledy v roce 1900 Margaret Abbottová.

Vydělala už víc než táta?

Ano, je to tak. Už ve svých 25 letech vydělala víc, než její slavný táta za celou tenisovou kariéru. Výdělek nejlepší golfistky současnosti se aktuálně vyšplhal už na 11,4 milionu dolarů (přes 260 milionů korun). Částky jsou to však těžko porovnatelné. Na přelomu tisíciletí nebyl tenis tak dobře dotovaný, jako v dnešní době.

Výdělek Nelly se ale dá relativně dobře porovnávat s jejími velmi úspěšnými sourozenci. Bratr Sebastian na tenisovém okruhu ATP má zatím vyděláno "jen" 4,9 milionu dolarů, ale má toho rozhodně ještě hodně před sebou. Sestra Jessica, která své golfové aktivity i kvůli těhotenství a porodu pomalu omezila, je na necelých 8 milionech USD.

Sportovní výdělky rodiny Kordových Livesport

Jako Annika i Woods

Vyhrát pět turnajů v řadě není na golfových kláních vůbec nic jednoduchého. Nelly navíc při většině turnajů hrála velice těsné koncovky. "Na té druhé devítce už jsem cítila, že mám velké nervy. Ale zvládla jsem to a to je hlavní. Jako malá holka jsem vždycky chtěla zvednout tuhle trofej. Konečně zase můžu dýchat a užívat si ten okamžik, protože jsem byla opravdu nervózní. Je mi špatně od žaludku," vyprávěla po triumfu na Chevron Championship, který se stal po PGA Championship její druhou trofejí v kategorii major turnajů.

Vyhrát pět turnajů v řadě se v historii podařilo mezi ženami jen Annice Sörenstamové a Stacy Lopezové. Mezi muži pak v novodobé historii pouze Tigerovi Woodsovi.

Podpora od hokejisty z NHL

Po triumfu na pátém turnaji v řadě Nelly Kordová oznámila, že si v průběhu rozehrané sezony dává pauzu. Další major s názvem US Women's Open začne až 30. května v Lancasteru v Pensylvánii. Odpočinek si zcela jistě zaslouží. Může se nyní věnovat svým blízkým.

Kromě své sportovní rodiny, jí drží palce i hokejista Andreas Athanasiou, který skoro celou sezonu laboroval se zraněním třísel, nakonec ale v jejím závěru zase naskočil do hry. Vzhledem k tomu, že se Chicago nedostalo do bojů o play off, má nyní volno.