Vegas – Montreal 6:2
Hertl zakončil v přesilové hře rychlou souhru střelou z prostoru před brankou nad lapačku Dobeše a zvýšil ve 48. minutě na 4:2. S 11 góly se dělí o pozici nejlepšího českého střelce sezony NHL se zraněnými Davidem Pastrňákem z Bostonu a Martinem Nečasem z Colorada.
Zbývající dvě branky Vegas vstřelil William Karlsson, kterými tak zkompletoval hattrick. K vítězství pomohly domácím i přesilové hry, ve kterých se prosadili třikrát. Montreal prohrál počtvrté v řadě, z toho dvakrát s Dobešem v brance.
Los Angeles – Anaheim 5:4
Dostála překonal dvakrát z rychlých protiútoků Artěmij Panarin, který upravil skóre na 1:1 a ve 46. minutě na 4:2. Český brankář poté chytil únik Adriana Kempeho a Anaheim slepenými trefami vyrovnal. Los Angeles se ale rychle oklepal a vedení mu vrátil Erik Haula v čase 54:12. Dostál si nepřipsal výhru už déle než měsíc.
Dallas – Utah 7:4
Faksa zaznamenal třetí bod sezony. Český útočník vyslal bekhendovou přihrávkou z prostoru od střídaček do úniku Jamieho Benna, který v desáté minutě otevřel skóre. Na výhře Dallasu se podílel obránce Miro Heiskanen pěti body (1+4). Po dvou gólech vstřelili jeho spoluhráči Mikko Rantanen a Jason Robertson, který navíc přihrál na dvě branky. Na straně poraženého Utahu plnil Karel Vejmelka roli náhradního gólmana.