Montreal – Los Angeles 1:2
Poprvé byl v montrealském Center Bell rodák z Ostravy Dobeš překonán na konci 15. minuty, kdy se efektním zakončením s prostrčením kotouče mezi vlastními nohami prosadil Alex Laferriere.
Domácí Canadiens srovnali krok v čase 27:28. Američan Larkin, který byl součástí velké výměny dvou klubů z tzv. Original Six, mezi Montrealem a Detroitem, vybojoval kotouč za brankou soupeře. A po navazující rozehrávce Texiera si sedmý gól v sezoně připsal Alex Newhook. Olympijský vítěz z Milána 2026 Larkin nastoupil do prvního utkání od 26. října.
Rozuzlení zápasu přišlo už na konci 35. minuty. Nedůraz domácího týmu ve vlastním obranném pásmu v boji o volný kotouč potrestal Trevor Moore, jenž pak pětadvacetiletého Dobeše překonal střelou na vzdálenější tyč.
Hokejisté Montrealu prohráli ve čtvrtém z posledních šesti zápasů, naopak Los Angeles zvítězili potřetí během čtyř duelů.