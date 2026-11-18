Philadelphia – Buffalo 4:3
Kulich v 45. minutě vyrovnal na 3:3 střelou z pravého kruhu na bližší tyč a z gólu se radoval poprvé od 3. října. Už za necelou minutu ale Christian Dvorak vrátil vedení domácím. Sabres prohráli popáté za sebou a Flyers se na jedenáctý tým Východní konference bodově dotáhli.
Úvod zápasu přitom vyšel lépe hostům. Už po 47 sekundách od úvodního buly se prosadil obránce Buffala Mattias Samuelsson. Na konci druhé třetiny pak bylo skóre 2:2, když za domácí tým se do listiny střelců zapsali Jamie Drysdale s Owenem Tippettem a za Sabres potřinácté v letošním ročníku Thompson. Ještě před Kulichovou přesnou trefou pak Philadelphii poprvé v utkání, a pouhých 29 sekund od začátku třetího dějství, poslal do vedení Travis Sanheim.
Sabres padli už v pátém utkání v řadě, naopak Philadelphia zapsala třetí vítězství z posledních pěti duelů. Před rodákem z Prahy Vladařem přitom v brance Flyers dostal přednost jeho konkurent Joseph Woll.
San Jose – Calgary 2:5
Po čtvrté asistenci dlouhána Klapky v sezoně využil v úvodu druhé třetiny v San Jose přesilovku slovenský zadák Šimon Nemec a upravil náskok Calgary na 3:1. V poslední části zvýšil prvním gólem v kariéře Jonathan Castagna a v závěru jednadvacetiletý kanadský útočník ještě zpečetil výhru do prázdné branky.
Boston – Los Angeles 0:3
Boston s kapitánem Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou prohrál doma s Los Angeles 0:3 a zůstal potřetí za sebou bez bodu. Brankář Darcy Kuemper chytil všech 29 střel, včetně čtyř z hole Pastrňáka, a zaznamenal jubilejní 40. čisté konto v NHL. Vítěznou branku zaznamenal v 16. minutě Nor Mats Zuccarello. Zacha zakončil zápas s bilancí minus 2 za účast na ledě při inkasovaných gólech.
NY Islanders – Columbus 5:1
Loňská jednička draftu Schaefer zaznamenal hattrick jako teprve třetí obránce v historii Islanders. Naposledy to v roce 1982 dokázal legendární Denis Potvin. Schaeferovi se to podařilo ve věku 19 let a 73 dnů a mladším obráncem s třemi góly v zápase byl dosud pouze Phil Housley (18 let a 320 dnů). Jako teenager dokázal mezi obránci dát hattrick už jen Hannu Virta.
Schaefer si za posledních šest zápasů připsal 10 bodů (5+5) a na kontě má už šest utkání, v nichž vstřelil víc než jeden gól. Tím mezi teenagery překonal jako obránce pět zápisů rekordmana Housleyho.
"Je až šílené tohle všechno slyšet. A je to pro mě velká čest. Člověk na podobné věci běžně nemyslí, ale když se o nich dozví, je to skvělý pocit. Důležité ale je se dál soustředit na probíhající sezonu a na to, co společně budujeme," řekl Schaefer.
Ondřej Palát za Islanders odehrál přes 14 minut, zaznamenal čtyři hity, dvě střely a byl u jednoho inkasovaného gólu.
St. Louis – Anaheim 8:6
Gauthier skóroval v desátém utkání za sebou a připsal si za tu dobu 19 branek. Celkem jich má na kontě 21 a je společně s Leonem Draisaitlem z Edmontonu nejlepším střelcem soutěže.
"Snažím se dělat všechno jednoduše a dát týmu šanci vyhrát každý zápas. Dneska to ale bohužel o kousek nevyšlo," litoval Gauthier.
Ducks v utkání ani jednou nevedl, ale dlouho byli v kontaktu. Na začátku poslední části ale Blues třemi góly během tří minut zvýšili na 7:3 a v brance hostů vystřídal Villeho Hussa Lukáš Dostál. Zlikvidoval všechny tři střely, spoluhráči zápas zdramatizovali a po třetím gólu Gauthiera to bylo 6:7. Výhru St. Louis ale střelou do prázdné branky potvrdil Pavel Bučněvič.
Florida – Edmonton 2:5
Pokračuje show nejproduktivnějšího hráče soutěže Connora McDavida. Šestou výhru Edmontonu za sebou podpořil gólem a asistencí a bodoval už v 23. zápase v řadě od startu ročníku. Na čtvrtém místě historických tabulek vyrovnal sérii Waynea Gretzkého ze sezony 1988/89. Slavný Kanaďan drží ještě dvě delší šňůry (51 a 30 zápasů), před McDavidem je ještě Mats Sundin (30). Oilers porazili domácí Floridu 5:2 a upevnili si vedení v soutěži.
"Connor je neuvěřitelný hráč. Jeho vnitřní hnací síla a snaha o dokonalost, to je to, co mě na něm ohromuje ještě víc než jeho mimořádný talent. A právě tím se podle mě odlišuje od ostatních. Neustále se chce zlepšovat. A když něco takového ukážete svému týmu, to je pravé vůdcovství," řekl trenér Edmontonu Mike Babcock.
"McDavid má v současnosti pod kontrolou každý zápas a je na úplně jiné úrovni než kdokoli jiný v této lize. Takže hrát proti Edmontonu je velká výzva. A my jsme nenašli recept na to, jak si s nimi poradit," řekl útočník Panthers Matthew Tkachuk, který dal dva góly a vlastní bodovou sérii natáhl na devět utkání. V sestavě Floridy podruhé za sebou chyběl obránce Radko Gudas.
Vegas – Dallas 3:4p
Dallas s Radkem Faksou otočil utkání ve Vegas a zvítězil 4:3 v prodloužení. Ještě v čase 58:42 přitom Stars prohrávali o dva góly, jenže poté snížil Wyatt Johnston a při hře bez brankáře vyrovnal pět sekund před vypršením času Fin Mikko Rantanen. V nastavení dokonal obrat Miro Heiskanen hrající první zápas po dvoutýdenní zdravotní pauze.
Faksa odehrál přes 14 minut. Tomáš Hertl v dresu Golden Knights nebodoval poprvé po sedmi zápasech, i když si připsal tři střelecké pokusy.