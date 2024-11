Od začátku jsme šli za vítězstvím, chválil Rulík po výhře nad Švýcary. Ocenil výkon nováčků

Trenéra hokejové reprezentace Radima Rulíka (59) potěšilo, jakým způsobem zareagoval jeho tým na turnaji Karjala na jasnou sobotní porážku s Finy (0:4). Dnes přehráli Češi Švýcary 5:2 a díky výhře skončí v úvodu série Euro Hockey Tour nejhůře druzí s pozitivní bilancí dvou vítězství a jedné prohry. Rulík v rozhovoru s novináři ocenil vedle jiného i výkony nováčků.

"Dneska to byl jednoznačně zlepšený výkon. Věděli jsme, že Švýcaři nebudou lehký soupeř, protože ani jeden zápas neprohráli v základní hrací době. Obě utkání dotáhli do prodloužení. Měli jsme malinko změněnou sestavu a apelovali jsme na tým, abychom na to zareagovali, včera s Finy to nebylo ono. Byli jsme si toho vědomi a ti, co nastoupili včera i dnes, na to zareagovali dobře," ocenil Rulík.

Zatímco v sobotu měli díky výbornému bruslení a rychlosti navrch Finové, dnes se karta obrátila. Švýcaři tak dobře nebruslili, Češi si dobré tempo dokázali udržet i přes kratší čas na regeneraci. "Věděli jsme, že ten kdo to bude chtít víc má větší šanci. Hrát tři zápasy ve čtyřech dnech není vůbec žádná legrace. Švýcaři se zřejmě včera vydali se Švédy a dneska jim to chybělo. Nevím, jak to prostřídávali. Na této úrovni to není jednoduché, prověří to kondici hráčů," podotkl Rulík.

"Náš výkon byl každopádně zlepšený, podpořený výborným gólmanem, šli jsme od začátku za vítězstvím. A za stavu 3:2 pak byly klíčové góly na 4:2 a 5:2. Také jsme si pomohli přesilovkou, což včera nevyšlo. Byl to obětavý výkon," doplnil devětapadesátiletý kouč letošních mistrů světa z Prahy.

Pro trenéry bylo důležité završit turnaj na vítězné notě. Bez ohledu na to, zda pak výsledek odpoledního severského derby Švédů s Finy napomůže úspěšné obhajobě triumfu z minulého roku. "Já nemám rád spekulace, když si to nemůžeme ovlivnit sami. My jsme chtěli dneska vyhrát, to bylo důležité. Šlo nám o to, abychom odjížděli s úspěšnou bilancí. A kdybychom dneska prohráli, tak jsme neúspěšní. Teď to můžeme uzavřít jako turnaj s úspěšnou bilancí," prohlásil Rulík.

Je přesvědčený o tom, že Finové v sobotu dominovali i díky velmi silnému výběru, které sestavili. "Měli jednoznačně nejlepší mužstvo, měli tady snad osm mistrů světa a pět olympijských vítězů, tak silný tým tady ani jedno mužstvo nemělo. A na výsledcích Finů je to znát. Záleží tedy i na skladbě týmů. Až se to vyrovná, tak se vyrovná i boj na ledě," věří Rulík.

Hodně zásadní byl dnes opět příspěvek vysokých hráčů, jako jsou Jáchym Kondelík, Daniel Voženílek nebo Radim Zohorna. "Pokud jsou ti hráči těchto parametrů a jsou šikovní na ruce, tak je to obrovský bonus. Jakmile ubruslí velké hřiště a ještě jim to neutíká z hokejky, tak je to dvojnásob znát. Vždy, když budeme takové hráče mít, tak se je budu snažit nepřehlédnout," ujistil Rulík.

A jak se mu zamlouvaly výkony tří hráčů, kteří si během turnaje odbyli reprezentační debut? "Mně se zdálo, že nikdo z nich nepropadl. O něco víc byl vidět Michal Kunc než Marek Kalus, který hrál ale obětavě a jednoduše. Nebylo to pro ně nic jednoduchého. Nejsou zvyklí na takovou rychlost, zvlášť ten včerejší zápas měl extrémní tempo, takže pro ně to byla skvělá zkušenost," řekl Rulík.

Zkušený gólman Ondřej Kacetl proměnil dva starty ve dvě výhry, na mezinárodní scéně působil klidně a spolehlivě. "Byl výborný," přikývl Rulík. "V obou zápasech nás podržel. V těžších situacích byl na svém místě a podal výkon, který umí podat v Třinci, když jde do tuhého," chválil Rulík.

