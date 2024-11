Byli jsme všude o krok pozadu, doma jsme hráli o dost lépe, hodnotil po postupu Krejčík

Jakub Krejčík (33) cítil malé zadostiučinění, že se Spartou vyřadil v osmifinále Ligy mistrů Třinec. Pražský klub v předchozích třech sezonách domácí soutěže skončil pokaždé právě po sérii s Oceláři a letos dokonce promarnil jako první v historii české hokejové extraligy vedení 3:0 na zápasy.

"Nečekali jsme nic lehkého. Tyhle zápasy mají velké tempo, hodně soubojů. Jsem rád, že jsme to dotáhli a postoupili. Je to trošku zadostiučinění za minulou sezonu. Je to pro nás takový malý úspěch a spokojenost," uvedl Krejčík po remíze 1:1 v Třinci.

Úřadující mistr prohrál v úvodním utkání 1:4 a v odvetě šetřil několik klíčových hráčů, které nahradili čtyři junioři. "Sestavu jsme viděli, ale nějak jsme ji neřešili. Zápas to byl těžký. I když někteří kluci odpočívali, tak ten tým je silný," podotkl.

Sparta vedla v odvetě po úvodní třetině 1:0 a stálo na její straně i štěstí – domácí trefili v úvodních jedenácti minutách třikrát brankovou konstrukci. Oceláři ve třetí třetině ubránili 92 sekund dlouhé oslabení tří proti pěti a vyrovnali v 58. minutě.

"Obraz hry nebyl ideální a mentálně nám první gól hodně pomohl. Trošku nás uklidnil," řekl Krejčík. Uznal, že do zápasu vstoupili špatně. "Byli jsme všude o krok pozadu. To jsme si o první přestávce řekli a postupem zápasu jsme se zlepšovali. Je škoda, že nám na konci dali toho góla. Jsme ale rádi za postup. Rozhodl první zápas u nás doma, kde jsme hráli o dost lépe," pokračoval.

Statistiky utkání. Livesport

V další fázi Ligy mistrů se Sparta utká se švédským týmem Växjö. "Je to prestiž. Nehrajeme jen za Spartu, ale celkově za český hokej, takže chceme jít co nejdále a být úspěšní v obou ligách. Proti švédskému týmu to bude těžké, z jejich strany se dá čekat precizní obrana. Dlouho jsme je neviděl hrát, ale bude to těžké," odhadoval.