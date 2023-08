ŠESTKA: Příznivý los pro Strýcovou, Kadeřábkův oblíbený sok i Maxovo tápání v Monze

Že se každý den nehraje finále mistrovství světa, neznamená, že by byla nouze o přitažlivé zápasy. To potvrdí každý správný sportovní fanoušek. Spíš má mnohdy opačný problém – aby mu žádný takový neutekl. Od této sezony v tom bude pomáhat nová rubrika Livesport Zpráv. Na každý den od úterý do neděle vždy vybere jeden zajímavý duel, jenž by neměl z jakéhokoliv důvodu utéct pozornosti. Dohromady jich je šest – jako stěn na hrací kostce.

Úterý 29. srpna

Strýcová – Kanepiová

Může to být poslední zápas ve dvouhře v bohaté kariéře Barbory Strýcové. Teď už definitivně. Los prvního kola byl ovšem k 37leté Češce velice blahosklonný. Dostala totiž ještě o rok starší soupeřku. Estonka Kaia Kanepiová je sice považovaná bookmakery za jasnou favoritku, plusy jsou však spíš na straně Strýcové. V porovnání obou soupeřek má nejen pestřejší hru, zatímco Estonka spoléhá sílu od základní čáry, ale hlavně jiskru, kondici.

Kanepiová nedávno na turnaji Livesport Prague Open ukázala, kde jsou její limity. Na kurtu působí těžkopádně, dýchavičně, s přesunem z antuky na rychlejší beton u ní výrazně kleslo procento vyhraných utkání. Obě soupeřky se dosud střetly pouze jedinkrát, shodou okolností na stejném povrchu v Cincinnati. A před čtyřmi lety se v třísetové bitvě radovala po téměř dvou a půl hodinách Strýcová. Totéž může zopakovat i nyní.

Středa 30. srpna

Srbsko – Česko

Národní tým volejbalistek se na mistrovství Evropy probojoval už do čtvrtfinále, které si zahraje po dlouhých 12 letech. Soupeřkami mu nebude nikdo menší než úřadující dvojnásobné mistryně světa ze Srbska, vládkyně planety od roku 2018. Češky ukázaly naplno své přednosti i slabiny v osmifinále s Ukrajinou. A to především v psychice. Jakmile na ně dolehla tíha zápasu, mladý tým bojoval s obrovskou nervozitou.

Zachránila jej výtečná kapitánka Michaela Mlejnková, jež odtáhla rozhodující tie-break prakticky sama. Pak prohlásila, že se tým cítí nejlépe v situaci, kdy se od něj nic nečeká, což je přesně případ duelu proti Srbkám. S nimi mají sice Češky hrůznou bilanci, když proti nim osmkrát po sobě nezískaly ani set, ovšem tentokrát by se alespoň jednou mohly radovat. Podobně se jim na turnaji už povedlo zaskočit podobně suverénní Turkyně.

Čtvrtek 31. srpna

Pardubice – Ilves Tampere

Hokejoví fanoušci (alespoň ti v Evropě) si mohou vydechnout – po přípravném období se konečně začíná hrát naostro. Ve čtvrtek se rozběhne nový ročník Ligy mistrů a v akci bude i jeden český zástupce. Pardubice při svém comebacku na evropskou klubovou scénu po sedmi letech přivítají Ilves Tampere. V duelu bronzových týmů svých soutěží uplynulé sezony se dají čekat góly.

A to i kvůli zkoušené novince v pravidlech, která platí jen pro Champions League. Podle ní bude přesilovka trvat rozhodčími vyměřený čas, i když oslabený tým inkasuje. Východočeši mají nadupané dva útoky, a to se ještě v přípravě nezapojil do hry Martin Kaut, největší letní posila týmu ze San Jose. Ilves zbrojil daleko víc, do ofenzivy přišli mimo jiné čeští reprezentanti Šimon Stránský a Petr Kodýtek a doplnili v týmu další čtyři krajany.

Pátek 1. září

AS Řím – AC Milán

Ligový víkend odstartuje velký zápas v italské Serii A. A fanoušci AS Řím si v zápase s AC Milán budou přát, ať se stane něco mimořádného. Jinak to totiž s vyhlídkami žlutočervených nevypadá vůbec dobře. Za prvé – oba týmy se na začátku sezony nacházejí v diametrálně odlišné formě. Zatímco AS má po dvou kolech jediný bod (a to Salernitana a Verona patří k podprůměru soutěže), AC vede s plným ziskem tabulku.

Má nejlepší útok i obranu soutěže a nestárnoucí Olivier Giroud dokonce vede tabulku střelců. Co na tom, že dvě ze tří tref dal z penalt. AS Řím má navíc z Pioliho týmu komplex, na výhru nad ním čeká už necelé čtyři roky, během nichž čtyřikrát prohrálo a třikrát se zrodila remíza. Černá série neskončila ani v minulém vzájemném duelu v dubnu, kdy AS poslal do vedení v 94. minutě Tammy Abraham. Tři minuty poté vyrovnal Alexis Saelemaekers…

Sobota 2. září

Hoffenheim – Wolfsburg

Duel dvou produktivních týmů je zárukou gólů. Přesně 10x v řadě už se v lize stalo, že se ve vzájemném střetnutí trefily oba celky, naposledy tomu bylo jinak před dlouhými pěti a půl lety. A jen jednou za posledních 11 soutěžních střetnutí padly méně než tři branky. Oba soupeři navíc mají sebevědomí, v minulém kole se jim shodně povedlo v závěru otočit zápas venku. Hoffenheim přitom ještě v 77. minutě prohrával 0:2.

Na hřišti se sejdou dva čeští legionáři, i když se asi příliš nepotkají, neboť jak Pavel Kadeřábek, tak Václav Černý nastupují na pravé straně. Právě Wolfsburg je nejoblíbenějším soupeřem hoffenheimské stálice Kadeřábka. Od března 2021 se v zápasech proti Vlkům, v nichž byl v nominaci, podílel na pěti z osmi branek svého celku (1+4), což je víc než polovina jeho celkové ligové produkce od té doby (2+7).

Neděle 3. září

Velká cena F1 v Monze

Nizozemec Max Verstappen zatím ani zdaleka nepatří mezi legendy formule 1, mezi její výrazné postavy však ano. O tom, že si v této sezoně jede nejkratší cestou pro třetí titul v řadě, už pochybuje málokdo. Fanoušky však o tomto víkendu bude napínat, zda se mu povede překonat rekord Němce Sebastiana Vettela. Jeho předchůdce ve stáji Red Bull ovládl v roce 2013 devět závodů za sebou a Verstapen jej nyní může trumfnout.

O minulém víkendu jej na domácí trati v Zandvoortu vyrovnal a v Monze může jeho výkon definitivně vymazat z rekordních tabulek. Má to však háček. Jestli Verstappenovi nějaká trať nesedí, je to právě italská zastávka seriálu MS. V polovině z jeho dosavadních osmi kompletních sezon patřila Monza ke třem jeho nejhorším výsledkům roku, k tomu dvakrát závod nedokončil. Z tohoto pohledu by tolik nepřekvapilo, kdyby neuspěl ani tentokrát.