Pokračovat by bylo riskem, takový led jsem v kariéře nezažil, řekl po kontumaci Šimíček

Hokejisté Vítkovic získali z úvodního osmifinále Ligy mistrů v Lahti do odvety tříbrankový náskok neobvyklou cestou. Z úterního utkání odehráli jen lehce přes 11 minut, pak ho ukončil špatný led a bylo kontumováno s výsledkem 3:0 v jejich prospěch. Jak uvedl sportovní ředitel a také asistent trenéra Roman Šimíček (52) na klubovém webu, pokračování by bylo pro všechny velkým riskem.

Kvalita ledu v Lahti se sudím nepozdávala už před úvodním buly, i tak se začalo hrát. Zápas byl přerušen v čase 11:02 za bezbrankového stavu. Přes snahu domácích situaci zachránit se ani po takřka dvouhodinovém čekání ve hře nepokračovalo. Zástupci obou klubů společně s rozhodčími, zástupcem soutěže a supervizorem utkání vyhodnotili stav ledové plochy nadále jako nezpůsobilý.

"Na takovém kluzišti to opravdu nešlo. Sami rozhodčí okamžitě říkali, že na takovém ledě se hrát nedá. Velké hrboly, odštipující se další kusy ledu na nevyfrézovaných místech. Tohle byl velký risk se zdravím hráčů i samotných rozhodčích. Já sám jsem něco odehrál, ale takový led jsem ve své kariéře nezažil," uvedl Šimíček.

Přehled utkání Pelicans – Vítkovice 0:3 kontumačně

Přes nadějný náskok do odvety ho ukončení mrzelo. "Protože jsme se na tenhle zápas těšili. Je to play off evropské soutěže. Ale na druhé straně musím říct, že to bylo správné rozhodnutí. Led opravdu nebyl ve stavu, aby se na něm mohlo hrát utkání," ujistil Šimíček.

Po necelých dvanácti minutách byla podle něj celá plocha, především na kruzích, v havarijním stavu. "Tady šlo skutečně o zdraví hráčů," zdůraznil Šimíček. Za vším byly podle všeho reklamy Ligy mistrů, které musí do ledu zapustit domácí týmy. "Byly tam díry, kusy ledu se odštipovaly. Jen během těch pár minut hry jsme viděli několik nezaviněných pádů jak hráčů, tak také rozhodčích."

Pracovníci ve spolupráci s rolbařem nejprve díry zalévali vodou, pak se rozhodli problematické části na kruzích kompletně vybrousit. "Jenže to celý problém jenom zhoršilo, protože na ledě kvůli tomu vznikly velké hrboly," popsal Šimíček, jenž byl po celou dobu v kontaktu s generálním manažerem Pelicans Jannem Laukkanenem i s majitelem klubu Pasim Nurminenem.

Snaha o dohrání byla

Pravidla Ligy mistrů dovolují přerušení hry v nezbytném případě až na dvě hodiny. Chvíli se zdálo, že by se vše mohlo stihnout. "Na straně Lahti byla znát velká snaha o to, aby byl led uveden do způsobilého stavu a utkání se dohrálo. To bylo i naším přáním. Po hodině a půl čekání jsme dostali informaci, že by se do dvaceti minut mělo začít hrát, takže jsme na to hráče připravili," přiblížil.

Jenže po kontrole ledu krátce před vypršením dvouhodinového limitu bylo zřejmé, že pokračovat není možné. A stejně tak bylo vyloučené, že by se utkání odehrálo v náhradním termínu. "Žádná dohrávka či náhradní termín nepřipadaly vůbec v úvahu," potvrdil Šimíček.

Přes slibný náskok se Vítkovičtí drží při zemi. "Víme, že i s ohledem na pravidla o přesilovkách a oslabeních nemusí tříbrankový náskok znamenat vůbec nic. Jsme připravení doma před našimi fanoušky bojovat a porvat se o vítězství, ale zároveň víme, že to nebude jednoduché. Vnímáme to tak, že v Ostravě se začíná od stavu 0:0," uzavřel Šimíček.