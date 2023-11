Kuriózní problémy v prestižní Lize mistrů. Vítkovice vyhrály kvůli potížím s ledem kontumačně

Pečlivě a dlouhodobě budované renomé hokejové Ligy mistrů coby prestižní soutěže dostalo v úterý značnou trhlinu. A byl u toho i český celek. Úvodní zápas osmifinále play off mezi Lahti a Vítkovicemi totiž nebyl dohrán. A to z dost kuriózního důvodu – v Isku Areně totiž nedokázali pořadatelé opravit přetrvávající problémy s ledem. Vedení soutěže proto kontumovalo utkání výsledkem 3:0 pro Vítkovice.

Duel se zahajovacím buly v 17:30 byl v čase 11:02 za bezbrankového stavu přerušen. Už těsně před úvodním vhazováním zaplňovali rozhodčí sněhem menší díry v ledu. K přerušení došlo poté, co zaznamenali na několika místech nerovnosti v prostoru středového kruhu a jednoho z kruhů pro vhazování. Netrvalo dlouho a odeslali hráče obou týmů do kabin.

Na led vyjela rolba, ale ani zhruba po půlhodinové snaze o nápravu neshledali sudí hrací plochu jako způsobilou pro pokračování. Nakonec bylo rozhodnuto, že domácí tým dostane ještě další hodinu k dobru, aby zajistil nápravu. Za pomoci rolby začala úprava ledu a seškrábání jeho horní vrstvy v obou problematických místech. Čas možného pokračování zápasu byl mezitím posunut o dalších 30 minut.

A když se nezačalo ani ve tři čtvrtě na osm, což byl deadline, sudí utkání ukončili. Podle regulí soutěže totiž nemůže být utkání z jakéhokoliv důvodu přerušeno na déle než dvě hodiny. Tím pádem následovala kontumace a snadná výhra pro Vítkovice. Dohrávka souboje v náhradním termínu nebyla podle vyjádření zástupců soutěže možná.

Pro oba celky šlo o první zápas ve vyřazovacích bojích této sezony LM poté, co si zajistily postup ze základní části. Odveta je na programu příští úterý v Ostravě.

Z výhry se raduje i Třinec, tentokrát už z plnohodnotné. Čeští šampioni zdolali na svém ledě švédský tým Skelleftea 4:3. Po úvodní třetině vedli o dva góly zásluhou Jakuba Jeřábka a Martina Růžičky. Po snížení Linuse Lindströma vrátil Ocelářům dvoubrankový náskok ve 45. minutě Daniel Kurovský. Hosté smazali manko trefami Manse Forsfjällaa Dylana Sikury. Dramatický duel rozhodl Libor Hudáček v čase 56:06. Odveta se bude hrát za týden ve Švédsku.

Už po 101 sekundách hry otevřel skóre Jeřábek. Domácí bek se dostal k puku po vyhraném vhazování a nahozením od levého mantinelu překvapil Lindvalla. Oceláři zvýšili ve 14. minutě v přesilové hře. Daňo mohl z mezikruží zakončit, ale přihrál doleva Růžičkovi, který z úhlu trefil odkrytou branku.

Švédové stupňovali aktivitu, ovšem v úvodu prostřední třetiny mohli inkasovat potřetí. Hudáček ve vlastním pásmu vystihl přihrávku, v úniku ale neuspěl s bekhendovou kličkou. Z protiútoku hosté snížili, Lindström překonal Kacetla střelou z mezikruží. Vyrovnání měl dvakrát na hokejce Hugg, jenže šance zahodil, a tak z dorážky trestal Kurovský.

Za 81 sekund vstřelil Forsfjäll kontaktní gól. Třinec situaci reklamoval, vzal si i trenérskou výzvu kvůli domnělému faulu ex-budějovického Dzierkalse na brankáře, ale na Kacetla natlačil lotyšského hráče Kundrátek, proto gól platil. Oceláři vzápětí přežili oslabení, při dalším prohřešku za příliš mnoho hráčů na ledě vyrovnal Sikura a domácí ještě zachránila tyčka po Lindholmově střele.

S výhodou jednoho gólu půjdou přesto nakonec do odvety Třinečtí poté, co Nestrašilův pokus doklepl do prázdné branky Hudáček. Hosté rovněž neuspěli s trenérskou výzvou kvůli ofsajdu.