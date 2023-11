Pro Vítkovice a Třinec startuje play off hokejové LM, Pardubice do něj vstoupí ve středu

Prvními zápasy začíná úvodní kolo play off hokejové Ligy mistrů. Do osmifinálové šestnáctky našli cestu všichni tři zástupci domácí extraligy: Vítkovice, Třinec i Pardubice. Ostravané se v úterý představí na ledě Lahti (17:30 SEČ), o půl hodiny později vyjedou na led Oceláři k domácímu souboji se švédskou Skellefteou. Východočeši změří o den později v Tampere síly s místním Ilvesem (17:30 SEČ). Odvety se budou hrát za týden.

Vítkovičtí se s Pelicans, do jejichž kádru patří obránci Michal Jordán s Filipem Králem a útočníci Luboš Horký s Adamem Barešem, utkali již během základní části. Finský celek zvítězil nad nyní předposledním týmem extraligové tabulky před dvěma měsíci doma 4:0. Oba týmy si za šest utkání připsaly shodně čtyři výhry a 11 bodů.

"Postoupili jsme do play off z devátého místa. Nevím, jestli to hodnotit jako úspěch, nebo neúspěch. Důležité je, že jsme se dostali dál a jsme za to rádi. Určitě bychom měli o to větší radost, kdyby se nám i v české extralize dařilo tak, jak se nám daří v Lize mistrů," uvedl pro klubový web sportovní ředitel vítkovického klubu Roman Šimíček, který je zároveň i asistentem trenéra.

Ostravané v reprezentační pauze nezaháleli a přivedli tři nové tváře. Výměnou za Petra Gewieseho přišel z Mladé Boleslavi bek Radek Jeřábek a útočné řady rozšířili mladíci Marcel Barinka a Jonáš Peterek. "Jsou připraveni hrát. Samozřejmě máme stále některé zraněné a nemocné. Pořád se to točí lehce dokola, ale nebereme to jako nějakou výmluvu. Máme tady kluky, kteří jsou kvalitní. A věřím tomu, že ty své kvality předvedeme. Musíme je předvést," zdůraznil hlavní kouč Pavel Trnka.

V minulém vzájemném souboji Ostravané rychle ztráceli i kvůli faulům, těch se potřebují vyvarovat. "Čekáme kvalitní utkání s velice kvalitním soupeřem. Samozřejmě očekáváme bruslící tým, hodně rychlosti, mají to postavené hodně na bruslení, takže pro nás je to dobrý zápas k tomu, abychom po tomhle týdnu, kdy kluci kvalitně trénovali, odehráli kvalitní utkání," podotkl Trnka.

Skelleftea přijede pod Javorový vrch znovu po roce. Loni v září se oba celky utkaly v základní skupině a švédský tým po domácí výhře 3:2 v prodloužení zvítězil i v odvetě na třineckém ledě (5:4). I díky tomu úřadující extraligoví šampioni soupeře velmi dobře znají. "Důležité bylo, že jsme si dali minulý týden pauzu. Hráči během reprezentační přestávky dostali tři dny volna. Odpočinula si hlava i tělo, v dalších dnech jsme dobře potrénovali," řekl kouč Zdeněk Moták.

"Je to velmi kvalitní soupeř z prestižní ligy. Hráli jsme s nimi už před rokem. Jsou to všechno velmi kvalitní bruslaři, šikovní hráči. Viděli jsme jejich zápasy, posledně dvě utkání prohráli, ale švédská liga je tak vyrovnaná, že to nic moc neznamená. Určitě budou dobře připravení, nečeká nás nic snadného, ale na týmu vidím chuť a věřím, že uspějeme," doplnil Moták.

Stejně jako Vítkovice má nejčerstvější zkušenost se soupeřem Dynamo. V úvodu sezony podlehlo doma Ilvesu 1:3. Finský celek, jehož barvy hájí brankář Jakub Málek, obránce Dominik Mašín a útočníci Petr Kodýtek se Šimonem Stránským, nasbíral podobně jako Skelleftea celkem 12 bodů, Pardubice o dva méně.

"Sehráli jsme dobrá utkání. Výborně jsme se prezentovali například v Skeleftee, kde jsme vyhráli 4:3. Samozřejmě mě mrzí úvodní zápas proti Ilvesu, který se nám před skvělou kulisou enteria areny bohužel nepovedl a prohráli jsme, ale věřím, že v osmifinále se nám podaří chyby z prvního duelu eliminovat a postoupit," přál si hlavní trenér Václav Varaďa.

Zdůraznil, že každý gól může při sčítání skóre z obou duelů rozhodnout. "Určitě budou taktiku týmů ovlivňovat i speciální pravidla, která v Lize mistrů jsou. Myslím si, že zápasy budou mít velký náboj a já osobně se už na oba zápasy těším. Ilves pro nás jistě bude těžkou zkouškou. Naším cílem je postoupit a soutěž vyhrát," připomněl ambice Varaďa.

Výsledky Ligy mistrů