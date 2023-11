Poslední krok před čtvrtfinále LM. Úvodní výhry potvrzují Třinec, Pardubice i Vítkovice

Trojice extraligových klubů bude v úterý bojovat o postup do čtvrtfinále hokejové Ligy mistrů. Mistrovský Třinec, Pardubice i Vítkovice půjdou do odvetných zápasů play off s lepší výchozí pozicí, Dynamo a Ostravané budou mít navíc výhodu domácího prostředí. Vítkovice přitom čeká proti Lahti v podstatě první souboj, poté co úvodní utkání bylo nedlouho po rozehrání ukončeno po problémech s kvalitou ledu a zkontumováno ve prospěch moravského klubu výsledekm 3:0.

Pardubice minulý týden ve středu vyhrály na ledě Ilvesu Tampere 3:1 a jejich výhru řídila druhá útočná formace. Dvakrát se prosadil Lukáš Radil a jednou skóroval Tomáš Zohorna. "Je to dobrý začátek, ale rozhodne se až příští týden v úterý," varoval hned po zápase Radil. "Jsme rádi, že jsme první zápas zvládli, ale ještě to musíme dokončit. Doufám, že nás opět přijdou doma podpořit fanoušci a bude vyprodáno," přál si třiatřicetiletý útočník.

Dynamo již s Ilvesem v LM jednou doma hrálo, hned na začátku základní části s finským týmem v sestavě se čtveřicí českých reprezentantů v čele s brankářem Jakubem Málkem prohrálo 1:3.

Stejně jako Pardubice budou mít výhodu domácího prostředí i Vítkovice, které ale na rozdíl od Dynama zatím neprožívají příliš vydařenou extraligovou sezonu. V neděli Ostravané prohráli 2:3 v prodloužení v Olomouci a připsali si šestou porážku z posledních sedmi zápasů, které reálně odehráli. V Lize mistrů ale doma vyhráli všechna tři utkání, proti Lahti nastoupí s třígólovým náskokem. S finským klubem se také již v první části mezinárodní soutěže utkali a na začátku září prohráli 0:4.

"Víme, že i s ohledem na pravidla o přesilovkách a oslabeních nemusí tříbrankový náskok znamenat vůbec nic. Jsme připravení doma před našimi fanoušky bojovat a porvat se o vítězství, ale zároveň víme, že to nebude jednoduché. Vnímáme to tak, že v Ostravě se začíná od stavu 0:0," uvedl sportovní ředitel a asistent trenéra Roman Šimíček na klubovém webu.

Jenom Třinec bude usilovat o postup mezi osm týmů v hale soupeře. Na ledě švédského týmu Skelleftea AIK bude hájit jednobrankový náskok, doma totiž Oceláři vyhráli 4:3 a připsali si v soutěži čtvrtou výhru za sebou. "První zápas byl vyrovnaný, do odvety je pořád všechno otevřené," řekl obránce Jakub Jeřábek. "Švédové budou doma silní a my se musíme dobře připravit," podotkl 32letý reprezentační bek. Oceláři se na ledě aktuálně šestého celku švédské ligy představili loni v základní skupině LM a prohráli 2:3 v prodloužení.

Soupeři pro čtvrtfinále

Odvety play off LM již musí určit postupující tým, v případě nerozhodného stavu při součtu výsledků obou zápasů dojde na 10minutové prodloužení hrané ve třech hráčích na každé straně s pravidlem náhlé smrti. Pokud rozhodující gól nepadne, dojde na samostatné nájezdy a v úvodní sérii se představí po pěti hráčích.

S ohledem na los soutěže je zároveň již jisté, že Pardubice se v případě postupu utkají s vítězem souboje Lukko Rauma – Innsbruck (první zápas 2:2), Vítkovice by čekal lepší z dvojice Mannheim – Rapperswil-Jona (1:4) a Třinec by se utkal s Färjestadem, nebo Bielem (5:3).