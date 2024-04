Krajánci v Evropě: Bronzová medaile pro Janduse, Horkého čestný úspěch a rozkolísaný Hrubec

Ve Finsku se v souboji o bronzové medaile utkali Martin Jandus (26) a Matyáš Kantner (25) a zatímco první jmenovaný získal medaili, druhého může těšit pozvánka do přípravy národního týmu před domácím mistrovstvím světa. Finálovou sérii už rozehrálo také české trio z Pelicans, které sice v prvním duelu padlo 1:3, přesto mohlo slavit branku Luboše Horkého (26). Ve Švýcarsku má za sebou tři utkání finálové fáze vyřazovací části Curych Šimona Hrubce (32). Český gólman se ve dvou z nich na soupeře vytáhl, v jednom si vybral slabší den.

V pátek se v Liize odehrál jednozápasový souboj o bronzové medaile, kterého se zúčastnili poražení semifinalisté. Jak Kärpät, tak KalPa do utkání vyrukovaly i s českými hokejisty. Na straně celku z Oulu nastoupil obránce Jandus, proti němuž stanul v první útočné formaci klubu z Kuopia Kantner. Do historie utkání se zapsal jen první jmenovaný, když v úvodu druhé třetiny obdržel dvouminutový trest.

Zápas skončil v základní hrací době nerozhodně 2:2, na řadu tak přišlo prodloužení. V něm se z výhry a zisku bronzových medailí radoval Jandus a spol. poté, co v čase 71:08 rozhodl v přesilové hře Teemu Turunen. Kantner sice v posledních utkáních klubové sezony bodově mlčel, zejména v úvodu play off se však prezentoval zdařilými výkony, a byl tak povolán koučem české reprezentace Radimem Rulíkem do přípravy před domácím mistrovství světa.

Finálová série se ve Finsku rozjela až v sobotu. Proti sobě do ní naskočili Tappara a Lahden Pelicans. Za tým z Tampere nehraje žádný z krajánků, v dresu klubu z Lahti rovnou tři – mimo jiné také Filip Král a Michal Jordán. Ačkoli museli zástupci Česka skousnout prohru 1:3, mohl je těšit alespoň gól Horkého, který šest vteřin před koncem zaznamenal čestný úspěch Pelicans, když střelou nad lapačku překonal Christiana Heljanka. Znovu se oba soupeři utkají v pondělí na ledě celku z Lahti. Série se hraje na čtyři vítězná utkání.

Druhým finalistou play off švédské SHL se po triumfu v rozhodujícím sedmém zápase 4:1 stala Skelleftea. Ta v poslední sérii před korunovací mistra vyzvala Rögle a na úvod jej v sobotním souboji na domácím ledě porazila 1:0. Český gólman ve službách hostů Petr Kváča zůstal opět na střídačce.

Finále vyřazovací části se hraje na čtyři vítězné zápasy, další z nich je na programu v pondělí a Skelleftea v něm bude znovu mít výhodu domácího prostředí.

Švýcarská National League už za sebou má tři střetnutí finále play off. Náskok 2:1 nad Lausanne si v nich vypracoval Curych. Tým, jehož branku střeží Hrubec, nejprve doma v pondělí vyhrál 2:1, poté ve čtvrtek padl 2:4 na ledě soupeře a následně v sobotu opět na vlastním stadionu zvítězil 4:2.

Hrubec se zaskvěl zejména v prvním vzájemném utkání, kdy pochytal 34 střel, a jeho úspěšnost zákroků tak činila 97,14 procenta. Ačkoli ve venkovním klání za jeho záda prošly čtyři z 21 střel, v sobotu opět podal sebejistý výkon a s 92,59% úspěšností lapil 25 ran. Za Lausanne do všech zápasů zasáhl útočník Jiří Sekáč, který ve třetím z nich také bodoval. U trefy na 1:1 zapsal sekundární asistenci.

Znovu se oba týmy střetnou v úterý na ledě Lausanne. Pro celkový triumf je zapotřebí čtyř vítězství.

Bremerhaven narazil poprvé ve vyřazovací části DEL na soupeře, který ho dokázal přehrát. A to rovnou dvakrát. Fischtown Pinguins sice první zápas finálové série proti Eisbären Berlín ovládli 4:2, následně ale selhali ve venkovním zápase v hlavním městě Německa 3:5 a naposledy v neděli nezvládli druhé prodloužení, po němž doma kapitulovali 1:2.

Vyslanci českého hokeje hájící barvy Bremerhavenu Vladimír Eminger a Dominik Uher v sérii dosud nebodovali. Eisbären mohou mečbol získat na svém ledě v úterý.