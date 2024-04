Krajánci v Evropě: Hrubec sahá po finále, blízko jsou i Eminger s Uhrem. Kantnerovi se vzdaluje

Mezi krajánky stále bojujícími o účast ve finále finské Liigy se dvěma asistencemi blýskl Matyáš Kantner (25), přesto jeho KalPa zaostává v semifinálové sérii s Tapparou 0:2 na zápasy. To Pelicans rovnou se třemi Čechy v sestavě vlétli do semifinále sebevědomě a Kärpät Oulu porazili dvakrát v řadě. Ve Švýcarsku zůstává v play off nadále stoprocentní Curych, v jehož bráně se přesvědčivými výkony prezentuje brankář Šimon Hrubec (32). Rozhodující sérii o zisk poháru mají na dosah také Vladimír Eminger (32) a Dominik Uher (31) z německého Bremerhavenu.

Kantner dokazuje, že je jedním z klíčových hráčů KalPy, ani jeho výkony však zatím nestačí na dobře šlapající Tapparu. Ta vede v semifinálové sérii s celkem z Kuopia 2:0 na zápasy. Ani jedna z jejích výher se ale nerodila snadno, ve druhém případě se o to postaral i český pravý křídelník, který pro spoluhráče připravil dvě branky. I tak KalPa padla 4:5. Rozdílem jedné trefy přitom Kantner a spol. prohráli i v prvním vzájemném střetnutí (2:3p).

Až v sedmém zápase čtvrtfinálové série pro sebe uzmuli postup hokejisté Pelicans, když v úterý porazili Helsinky 4:3. Gólem se na tom podílel Michal Jordán, ruku k dílu přiložil primární asistencí na rozhodující trefu též Filip Král. Na vítězné vlně pokračuje celek z Lahti také proti Kärpätu Oulu.

Na úvodním těsném triumfu 2:1 se finální přihrávkou podílel Luboš Horký. Na druhé výhře 5:3 se pak stejnou měrou podílel obránce Král. Do série na straně Kärpätu v obou případech zasáhl obránce Martin Jandus.

Ve Švédské SHL je z krajánků ve hře už jen Petr Kváča z Rögle. Šestadvacetiletý gólman ovšem plní roli náhradníka a do hry se proti Växjö zatím nedostal. Rögle v sérii vede 2:0 na zápasy.

Suverénně si ve švýcarské National League i nadále počíná Curych. Tým, jehož branku střeží Hrubec, prolétl čtvrtfinále, v němž porazil 4:0 na zápasy Biel, a za podobným počinem směřuje i v semifinále. V tom mu zatím marně vzdoruje Zug, za nějž nastupuje také český útočník Jan Kovář. Ten zatím v sérii dvakrát asistoval, v obou případech z toho ale byly porážky 2:5. Jeho klub navíc od vypadnutí dělí jediná prohra, protože ve třetím případě nestačil na Lions v poměru 0:1. Hrubec při této příležitosti pochytal všech 35 střel.

Vyrovnanější je série Fribourgu a Lausanne, v níž 2:1 na zápasy vede druhý jmenovaný klub. Také duely těchto soupeřů se konají za české účasti. Spokojenější může být útočník Jiří Sekáč z Lausanne, který se zatím v sérii předvedl jedním gólem. Na druhé straně mladík Dominik Binias dostává jen omezený herní prostor, jelikož naskočil na pouhé dvě a půl minuty do sobotního zápasu.

Bremerhaven plní roli favorita a po vítězství v základní části německé DEL kráčí také za dalším postupem v play off. V semifinálové sérii s Red Bullem Mnichov se Penguins v minulém týdnu ujali vedení 3:1 na zápasy a poslední krok mohou udělat už v úterý. Doplnit je může jeden z dvojice týmů Eisbären Berlín a Straubing. Stav této série je 3:1 na utkání ve prospěch klubu z hlavního města Německa.

Co se týče Bremerhavenu a dvojice krajánků oblékající jeho barvy Emingera a Uhra, více byl v minulém týdnu vidět druhý jmenovaný. Tomu se povedlo jednou do proti Mnichovu skórovat a jednou přihrát. Právě jeho asistence však byla o to důležitější, že z hokejky 31letého útočníka vzešla až v prodloužení druhého zápasu série, a stala se tak klíčovou pro výhru 3:2.