Krajánci v Evropě: Hrubec v semifinále, Jordán obětí Komarovovy zloby a finský soumrak favorita

Trojice krajánků si v uplynulém týdnu zajistila napříč evropskými hokejovými soutěžemi místo v semifinále play off. Ve Švýcarsku se to povedlo brankáři Šimonu Hrubcovi (32) z Curychu, v Německu pak dvojici Vladimír Eminger (31) a Dominik Uher (31) z Bremerhavenu. Ve Finsku v úvodních duelech čtvrtfinále nenaplnil papírové předpoklady Ilves, který prohrává 0:2 na zápasy s KalPou. Dění na severských kluzištích poznamenal také incident týkající se obránce Michala Jordána (33), jehož už jako ležícího na zemi surově napadl bývalý hráč Toronta nebo New York Islanders Leo Komarov (37).

Pelicans ve středu rozehráli čtvrtfinálovou sérii proti Helsinkám a hned první vzájemné utkání poznamenala vyhrocená situace. Komarov se bez zjevné příčiny pustil do ležícího Jordána a několikrát ho udeřil. Mistr světa z roku 2011 za to obdržel nejen distanc do konce utkání, ale disciplinární komise mu zakázala startovat ještě v dalších třech. Na ledě udělený pětiminutový trest navíc využil další český obránce Filip Král a pomohl k výhře 4:2.

Tým z Lahti vyhrál také další dvě střetnutí a v sérii vede 3:0 na zápasy. Kromě Krále dal gól také Luboš Horký, jenž k tomu navíc ještě asistoval. To se ostatně podařilo i Královi a také v úvodním střetnutí faulovanému Jordánovi, který si z podlého útoku neodnesl žádné vážnější následky.

Matyáš Kantner z KalPy nezpomaluje po osmifinále ani v další fázi. V prvním duelu proti Ilvesu pomohl k výhře 4:3 po prodloužení bilancí 1+1, ve druhém zápase sice nebodoval, přesto ho proti papírovému favoritovi, jenž má na soupisce hned kvarteto Čechů, může těšit vedení 2:0 na zápasy.

Za kratší provaz tahá proti Kärpätu Jukurit. Zatímco bratři Ondřej a Michal Kovařčíkové na straně klubu z Mikkeli mlčí, obránce Martin Jandus si stihl na konto připsat 0+1 a zajisté pozitivně naladěn vyhlíží úterní utkání, v němž může se spoluhráči dotáhnout postup do semifinále.

Ve švédské SHL se odehrává dramatický souboj o záchranu mezi HV 71 a Oskarshamnem. V sérii má po minulém týdnu náskok prvně jmenovaný klub, který vede 3:2 na zápasy. Jeho barvy hájí i Radan Lenc. Tomu se ve třech duelech v minulém týdnu povedlo dohromady dvakrát skórovat a jeden kanadský bod získal za přípravu branky pro spoluhráče.

Na druhé straně jednou přesně zamířil Hynek Zohorna a také Lukáš Jašek, který navrch přihodil jednu asistenci. HV 71 bude mít možnost sérii ukončit na venkovním ledě v úterý. Vstup do čtvrtfinále vůbec nevyšel Färjestadu, který prohrává v sérii s Rögle 0:2 na zápasy. Bodově zatím mlčí také jediný český hokejista hájící barvy FBK David Tomášek.

Prvního semifinalistu už zná švýcarská National League. Stal se jím suverénní Curych, jehož branku střeží Hrubec. Vítěz dlouhodobé části si poradil s Bielem v nejkratší možné době 4:0 na zápasy.

Další čeští zástupci pak v play off hrají vyrovnané série. Zug se zkušeným Janem Kovářem, který dosud v play off jednou asistoval, zatím ve čtvrtfinále Bern dvakrát porazil. Taktéž mu ovšem dvakrát podlehl. A vyrovnaný souboj 2:2 na zápasy svádí také Davos s Lausanne. Na straně HCD dal jeden gól Matěj Stránský – v dresu jeho protivníka se to stejné podařilo Jiřímu Sekáčovi.

Bremerhaven, který skončil po základní části DEL na prvním místě, proplouvá také vyřazovacími boji v play off. Ve čtyřech zápasech si ve čtvrtfinále poradil s Ingolstadtem. Obránce Eminger k tomu v uplynulém týdnu přispěl jednou asistencí, o jednu branku se pak postaral útočník Uher.