Datové zrcadlo extraligy: Mistři v útlumu. Proč má nyní Třinec blíž do baráže než k trofeji?

Základní část Ligy mistrů zvládli hokejisté Třince parádně. Obsadili v ní čtvrté místo a měli druhý nejlepší útok za vítězným Färjestadem, který také jako jediní dokázali obrat o body. Doma to však zatím drhne. Aktuální majitelé pěti titulů v řadě se ve vyrovnané tabulce nacházejí až na 11. místě, přičemž mají až osmý nejvyšší počet vstřelených branek.

Oceláři navíc zatím porazili jen týmy, které jsou v tabulce za nimi. A vůbec se jim nedaří na venkovních stadionech, kde pětkrát prohráli a získali jen dva body (za prohry v prodloužení). Horší jsou v tomto směru už jen Hradec Králové a České Budějovice. Jako by třinecké hráče vyčerpávalo cestování. V extrémně nahuštěném programu začátku sezony mají od 6. září v průměru každé tři dny zápas, na rozdíl od Pardubic nebo Sparty měli nejdelší pauzu čtyři dny.

Navíc se v létě příliš neposílli a ztratili mistra světa Daniela Voženílka, čtvrtého muže produktivity základní části minulého ročníku, který už řádí ve švýcarském Zugu (v 10 startech posbíral 12 bodů). A když se k tomu přidá absence Martina Růžičky, jenž nehrál od jarního play off kvůli zraněnému rameni (v předešlé sezoně v produktivitě druhý), najednou chybí jen kvůli této dvojici Třinci čtvrtina gólů v porovnání s loňskem.

Také proto patří králům uplynulých let v extraligové tabulce zatím jedna ze spodních příček. Na první Litvínov ztrácejí už osm bodů, na klidnou šestou příčku sice jen tři, ovšem z porovnání minulých dvou sezon jasně vychází, že v té aktuální mají po 11 zápasech o pět bodů méně. Herní optika týmu se přitom moc neliší. Vyslal podobně střel (letos dokonce o šest víc – 299), soupeři naopak dovolil o jednu méně (309). Stejné je to s celkovými pokusy, kde je dokonce Třinec v pozitivních číslech (+15) na rozdíl od loňského startu (-35).

Problém se zatím zdá být v oslabení, v němž jsou Oceláři druhým nejhorším týmem extraligy – s osmi inkasovanými góly a úspěšností 74,2 % (v minulé sezoně čtvrtí nejlepší). Víc než jiné týmy povolují protivníkům zakončení z první a také ze slotu, které míří na jejich branku. Tím poskytují soupeři lepší šance na skórování. Hodně to souvisí s letním odchodem pro mnohé nenápadného obránce Adama Poláška do Litvínova.

Ten byl v Třinci druhým nejvytěžovanějším hráčem na oslabení, když především hodně střel zblokoval, k tomu dokázal čistit prostor před brankou. To týmu nyní chybí. Naopak chemici, kteří měli v minulém ročníku hru v početní nevýhodě třetí nejhorší ze všech (78,53 %), jsou nyní v této statistice druzí nejlepší (86,67 %). A jejich nejvytěžovanějším hráčem na oslabení je… Polášek. Navíc byl na ledě i u jediného gólu, jejž Litvínov proti přesile soupeře zatím vstřelil.

Zpátky k Třinci. Absence osvědčeného snajpra Růžičky se projevuje především v přesnosti střelby. Víc než dřív jsou pokusy bíločervených zablokované nebo letí vedle. Zatím schází výraznější osobnost v ofenzivě. Mohl by jí být možná francouzský reprezentační útočník Justin Addamo, který je se čtyřmi trefami jedním z tria nejlepších střelců týmu.

Na rozdíl od Marka Daňa (31 střel, navíc jeden gól do prázdné) a Daniela Kurovského (20 střel) má daleko nižší počet pokusů mezi tyčky (13, extrémní úspěšnost 30,77 %). Jinak však příliš herně nevyniká. Žádaná je produkce i od hráčů níž v sestavě. Michal Teplý ještě nedal gól, kapitán Petr Vrána si zatím zapsal jen dvě asistence. Nyní tak panuje nezvyklá situace, že Třinec nemá v elitní desítce bodování ani jednoho zástupce.

Oceláři zkrátka prožívají matný vstup do sezony, ale jak je o nich známo, nelze je ani podceňovat, ani odsuzovat. Tu pravou tvář ukáží vždycky až v play off, jen se do něj potřebují dostat. Podle čísel však mají být v tabulce výš než na čtvrtém místě od konce, navíc se jim nyní vrátil v minulé sezoně skvělý obránce Jakub Jeřábek. Dá se očekávat, že svěřenci Zdeňka Motáka budou stoupat pozvolna výš. V pátek k tomu mohou vykročit v repríze finále proti Pardubicím.