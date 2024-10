Při vstupu na led měl slzy v očích, pak Pulpán rozhodl. Je pro mě čest hrát za Plzeň, řekl

K vytoužené výhře po šestizápasové sérii porážek dovedl Plzeň proti Olomouci překvapivý hrdina Lukáš Pulpán (39). Zkušený obránce a plzeňský odchovanec naskočil do své extraligové premiéry v této sezoně kvůli marodce v zadních řadách Indiánů jako host z prvoligového Sokolova a dvěma góly pomohl k obratu proti Kohoutům na konečných 3:2.

"Užil jsme si to moc. Už když jsem šel na led, tak jsem měl trochu slzy v očích. Děti byly nadšené, že budu hrát za Plzeň. Ani jsme si už nepředstavoval, že bych tady někdy mohl hrát a ty dva góly jsou jen třešnička na dortu," řekl v rozhovoru s novináři bek, jenž v sobotu ještě nastoupil v barvách Sokolova proti Kolínu.

"Před zápasem si mě zavolali trenéři, že volal (generální manažer Plzně) Martin Straka, jestli bych nepomohl Plzni kvůli marodce. Hned jsem věděl, že když se budu cítit po zápase dobře, tak Plzni rád pomůžu. Je pro mě čest za ní vždy nastoupit," popsal Pulpán rychlý přesun mezi Indiány, v jejichž barvách mezi lety 2014 a 2020 působil.

Uplynulé čtyři ročníky nastupoval za hlavního plzeňského rivala Karlovy Vary, přesto bylo přijetí fanoušků příznivé, navíc je potěšil dvěma trefami. "Chtěl jsem hlavně pomoci, aby se to nakoplo. Na spoluhráčích je vidět, že mají po každém obdrženém gólu hlavy dolů z kupících se porážek. Nehráli jsme dnes špatně, ale nedali jsme první gól. Tvrdou prací jsme to otočili," řekl Pulpán, jenž poprvé skóroval ze samostatného úniku ve 34. minutě.

"Hned jak jsme najížděl, tak jsem už věděl, že budu střílet na lapačku, protože vím, že Sedlo (Sedláček) je hrozně rychlý dole. Podařilo se mi to trefit nahoru,"komentoval povedenou střelu pouhých 173 centimetrů vysoký bek, který nakonec zaznamenal v čase 55:28 také vítězný gól.

Statistiky utkání. Livesport

"Tam jsem ani nikoho neviděl v dobré pozici na střelu, jen jednoho spoluhráče před bránou. Nechtěl jsem ztratit puk, zkusil jsme to nahodit a se štěstím se to tam odrazilo," skromně popisoval muž s 656 starty v extralize rozhodující mement celého zápasu.

Jak bude jeho obnovené plzeňské angažmá pokračovat, zatím hráč s číslem 70 netuší. "Jak to bude dál, tak popravdě nevím. Ještě jsem tady s trenéry nemluvil. Už mám nějaký věk. Když to bude v mých silách, tak klukům rád pomůžu. Cítil jsem se dobře, ale zítra hraji taky, tak uvidíme, jak to na mě dolehne. Pro mě to byl hodně šťastný zápas a já jsem za to jenom rád," radoval se Pulpán, jehož děti hrají v mládeži Indiánů.