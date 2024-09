Sokolov zametl s Jihlavou 5:1 a vyšplhal se do čela Maxa ligy, Vsetín padl s Třebíčí

Sokolov vyhrál v pátém kole hokejové první ligy v Pelhřimově nad domácí Jihlavou 5:1 a posunuli se do čela tabulky. Vedou o bod před Porubou a Vsetínem, který po porážce v Moravských Budějovicích s Třebíčí 3:4 po samostatných nájezdech klesl z prvního na třetí místo. Valachy předstihla o skóre Poruba díky vítězství v Litoměřicích 2:1 v prodloužení.

Sokolov vedl nad Duklou v polovině úvodní části už 3:0. V přesilových hrách se prosadili Vojtěch Tomeček s Davidem Kofroněm a další gól přidal po 10 sekundách Martin Osmík. Dukla ještě v první třetině snížila díky Richardu Cachnínovi, ale ve 34. minutě se radoval v početní výhodě opět Baník po gólu Tomáše Vracovského. V závěru v oslabení při power play domácích skóroval opět Osmík.

Vítěz druhé nejvyšší soutěže z minulé sezony Vsetín prohrával s Třebíčí od třetí minuty, kdy se prosadil Tomáš Svoboda. V čase 17:23 zvýšil v přesilovce pěti proti třem Martin Dočekal. Vsetín ve 36. minutě snížil brankou Tomáše Janduse a po 53 sekundách třetí části vyrovnal Erik Hrňa. Domácím vrátil náskok Jakub Malý, ale ve 49. minutě vynutil prodloužení obránce Matěj Stříteský. V nájezdech byl jediným úspěšným exekutorem v sedmé sérii Vítězslav Brož.

Obhájce vítězství v základní části Poruba vyhrála v Litoměřicích 2:1 v prodloužení a připsala si čtvrtou výhru z pěti utkání. Rozhodl o tom po 57 sekundách švédský obránce Wilhelm Westlund. Pro posilu Ostravanů z Karlskogy z druhé nejvyšší švédské soutěže to byla první trefa v první lize. Litoměřice neprodloužily sérii tří výher.

První ztrátu zaznamenal ve svém teprve třetím duelu v ročníku Přerov, který doma podlehl Kolínu 3:4. Zubrům nebyl nic platný hattrick Daniela Ministra, který nejdříve vyrovnal na 1:1 a potom i z 1:3 na 3:3. Přesně minutu před koncem zajistil Kozům první výhru v pátém utkání v sezoně Kryštof Lang, který využil přesilovou hru.

Druhé vítězství ze čtyř utkání oslavil Zlín, který zdolal Frýdek-Místek 4:1 a doma i podruhé uspěl. Dvěma góly to zařídil finský útočník Jesse Paukku, který ve 45. minutě v přesilovce pěti proti třem dostal Berany do vedení 2:1 a devět sekund před koncem při power play dovršil výsledek do prázdné branky.

Po třech porážkách uspěl Prostějov, doma zdolal poslední Pardubice B 3:2. Zařídil to 17 sekund před koncem Denis Kindl. Záložní tým Dynama jako jediný v soutěži ještě nevyhrál. Nepomohly mu ani dvě branky Františka Formánka.

Na třetí výhru za sebou dosáhla pražská Slavia, která v Edenu porazila nováčka Chomutov 5:2. Shodně gólem a asistencí k tomu přispěli Vojtěch Polák a Tomáš Knotek. Dvě asistence si připsal Roman Přikryl.