ANALÝZA: Američané? Skvělé přesilovky i oslabení, ovšem také spousta chyb. Recept ukázali Němci

Američtí hokejisté zatím na letošním mistrovství světa budí respekt spíš svou lákavě znějící soupiskou než samotnými výsledky a výkony na ledě. S hvězdami nabitým týmem Švédů prohráli výrazně 2:5, se Slováky měli co dělat, aby urvali alespoň remízu. Svěřenci kouče Johna Hynese zatím ukázali až příliš nedostatků v obraně, dá se však očekávat, že právě na tuto část hry se v play off zaměří a zlepší ji.

Zápas se Švédy nebyl tak jednoznačný, jak by mohlo skóre napovídat. Soupeř sice vyhrál na střely na branku (38:30), ale naopak zaostal v pokusech ze slotu (23:28). A to hlavně potom, co se Američané snažili dotahovat ve třetí třetině. Poražené v duelu potopily hlavně nedůrazy v obraně a špatné přebírání hráčů. Seveřané jim dělali velké problémy svým pohybem, vždy nějaký hráč ve žlutém dresu vyplaval volný ve slotu. Góly zámořského týmu přišly po krásných kombinacích a naopak důrazném dohrávání situací v soupeřově pásmu.

Proti Němcům si český čtvrtfinálový sok vedl výsledkově lépe, hlavně v první třetině mu však protivník solidně zatápěl a využíval vysokého napadání americké rozehrávky a ztrát puku. Což je styl, na nějž spoléhá i Rulíkův výběr. Zároveň se i ve druhém zápase na turnaji projevovaly nedorazy v obraně i přesto, že dle jmen je zámořský výběr velmi kvalitní. V první třetině byl poměr střel na branku i zakončení ze slotu velmi vyrovnaný (13:10, 10:9 pro USA), nicméně statistiky celého zápasu jsou už výrazně rozdílné (43:26, 39:21). Jediný gól inkasovali Američané po nedůrazu před brankářem.

Slováci je jako druzí na turnaji obrali o body, ovšem poražení ukázali, v čem je jejich největší síla. Ve druhé třetině, kdy se snažili dotáhnout manko, jež narostlo až na 1:4, je výrazně zatlačili a přestříleli (21:7). Výběr Spojených států znovu zklamala nedůrazná a místy chaotická obrana, která si nedokázala nabrat všechny hráče soupeře.

Útok je naopak organizovaný, zvyklý na to chodit před branku (poměr střel 43:25, střelecké pokusy ze slotu 37:15). Nebýt brankáře Hlavaje, Slováci by nejspíš dostali víc gólů. Američané jim ovšem dali šanci svými chybami v obranném pásmu, což vyústilo v jejich prohru.

Ani v posledním zápase skupiny proti Lotyšům neopustily americkou obranu problémy z předchozích vystoupení. Góly inkasovala po chybných rozehrávkách, ztrátách puku v obranném pásmu a ponechání úplně volných hráčů jako například Tralmakse. V ofenzivě zase tým USA předvedl kolotoč. Šance si vytváří lehce, umí působit velké problémy před brankou soupeře, vedle toho disponuje i skvělou střelou mimo slot. Jediná nevýhoda je možná až příliš velká snaha obránců podpořit útok, z čehož pramení soupeřovy brejky.

V obraně se skoro každý zápas s kvalitnějšími soupeři opakovalo to samé. Ztráty v obranném pásmu. Nedůraz a špatné přebírání hráčů. Navíc tým Spojených států nechává soupeře příliš lehce se dostat do slotu. Možná nekoncentrovanost nemusí nastat ve čtvrtfinále, nicméně v základní skupině k ní u zámořského mužstva docházelo často.

Platilo to ovšem o hře v pěti, oslabení mají Američané skvělá a patří v něm k nejlepším na turnaji. Z 13 případů hry v početní nevýhodě nedostali ani jeden gól (vedou Švédové se 16 ubráněnými přesilovkami), což je velmi úctyhodný počin. A viditelný rozdíl v porovnání se čtyřmi inkasovanými góly Česka v této situaci. Pouhých 13 oslabení navíc znamená i to, že jsou Američané možná trochu překvapivě druhým nejméně vylučovaným týmem na turnaji (za Finskem, 12).

A to i proti silným soupeřům. Se Švédy zvládli duel bez trestu, se Slováky sice se čtyřmi, ovšem dva z toho byly za vzájemnou potyčku. Mnoho českých přesilovek se proto očekávat nedá. Ve využití početních výhod jsou hráči Spojených států také vysoko. Vstřelili druhý nejvyšší počet gólů (7) a v úspěšnosti jsou třetí (30,43 %). Do Česka přivezli skvělou ofenzivní sestavu, vzadu ovšem nejsou zdaleka bezchybní. Klíčovou vlastností proto pro Pastrňáka a spol. bude efektivita, s jakou budou využívat své šance…