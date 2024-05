Jágr s Pouzarem se dočkali pocty, hokejové legendy byly uvedeny do Síně slávy IIHF

Hokejový útočník Jaromír Jágr (52) byl dnes v Praze uveden do Síně slávy Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Stejné pocty se vedle nejvýraznější postavy české hokejové historie dostalo i Jaroslavu Pouzarovi (72) nebo Igoru Libovi (63), kteří sbírali úspěchy v éře československé reprezentace.

S Jágrem a Pouzarem stoupl počet českých zástupců v Síni slávy IIHF na 26. Dosud jako poslední do ní byli v roce 2015 při předchozím MS v Praze uvedeni olympijští vítězové z Nagana Dominik Hašek a Robert Reichel.

"Je to obrovská pocta být zařazený mezi skupinu hokejových legend. Dostat se ve více než stoleté historii hokeje mezi úzkou skupinu lidí, kteří ocenění dostali," řekl Jágr, který se zároveň stal prvním hráčem, jenž byl do vybrané společnosti uveden i přesto, že stále neukončil aktivní kariéru.

Dvaapadesátiletý majitel extraligového Kladna i v příští sezoně plánuje ještě nastoupit v domácí nejvyšší soutěži v dresu Rytířů. "Nevadí mi to," uvedl s úsměvem Jágr, poté co moderátor slavnostního ceremoniálu vtipkoval, že kdyby se mělo čekat na Jágrův konec, nemusel by ocenění získat nikdy. "Jsem první a možná i poslední, kdo byl jako aktivní hráč uveden do Síně slávy. Na druhou stranu je to určitá pocta, že jsem v mých letech na určité úrovni, ne vysoké, schopný bruslit na ledě," řekl Jágr.

Slavný kladenský odchovanec je dvojnásobným mistrem světa, olympijským vítězem a dvojnásobným vítězem Stanleyova poháru. Nejproduktivnější Evropan v historii NHL získal v kanadsko-americké soutěži více než deset individuálních trofejí. V projevu Jágr poukázal i na skutečnost, že se pocty dočkal v Praze, kde v roce 2015 ukončil mezinárodní kariéru.

Je to velká pocta, potěšilo Pouzara

Podobně podle očekávání mluvil i o dvacet let starší Pouzar, který stejně jako Jágr dokázal získat zlatou medaili na mistrovství světa a zvedl nad hlavu Stanleyův pohár. Pouzar dokonce třikrát. "Jsem velmi rád, protože hokejová dřina byla velká a tohle je takové uznání. Moc si vážím toho, že jsem zařazený mezi nejlepší světové hráče. Není to jednoduché, je to velká pocta. Těžko se to vyjadřuje slovy," řekl Pouzar.

Společně s dvojicí českých útočníků a Libou byli do Síně slávy uvedeni Švéd Kenny Jönsson, Petteri Nummelin z Finska, Kanaďan Ryan Smyth, Američanka Natalie Darwitzová a v kategorii budovatelů kanadská trenérka Mel Davidsonová.

V sobotu získala speciální ocenění i česká reprezentace, která v roce 1998 ovládla v Naganu první olympijský turnaj za účasti hráčů z NHL. Tým vedený kapitánem Vladimírem Růžičkou získal takzvanou "Milestone Award".