Livesport Daily #267: Potřebujeme válečníky, ne cirkusáky. Hokej bude i o chytrosti, říká Duda

Česko stále žije hokejovým úspěchem národního týmu, který v neděli triumfálně dokráčel na domácím šampionátu ke zlatým medailím. Celý český hokej ovšem nyní čeká pořádně tvrdá práce, aby na tento úspěch dokázal v budoucnu navázat a hlavně, aby pravidelně vychovával hráče světové extratřídy typu Davida Pastrňáka. Jeden z možných receptů nabízí v dnešním díle hokejový bouřlivák, nyní televizní expert a hlavně individuální a dovednostní kouč Radek Duda. V rozhovoru, který vznikal v průběhu šampionátu, jsme probrali například to, kde proti zahraničí stále zaostáváme, co je ve vývoji mladých hráčů nejdůležitější nebo to, jak dostat víc českých hráčů do NHL.

Tréninkovým procesem Radka Dudy prošla v poslední době řada mladých a perspektivních hráčů, kteří aktuálně působí v zámoří, namátkou například Filip Chytil, Matěj Blümel nebo Adam Klapka. Bývalý důrazný forvard se specializuje na rozvoj individuálních dovedností jednotlivých hráčů. A i na jeho práci bude, aby z výchovy mladých talentovaných hokejistů těžila i česká reprezentace.

"My jsme se všechny hokejové dovednosti učili před barákem, to byly naše skills tréninky. To teď neexistuje, málokde vidíte, že si děti na sídlišti hrajou venku na sportovní legendy. To se teď nahrazuje individuálními tréninky, ale já říkám, že to zase nemůžou být skills nějakého cirkusáka. Jak teď vnímám hokej, tak těch dovedností je někdy možná až moc, ale já chci vidět rytíře a válečníky. Hokej bude čím dál víc o rychlosti a o chytrosti," říká Radek Duda.

V úterní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Rozdíl mezi zámořím a Českem

Kouzlo NHL z pohledu kouče

Mediální prezentaci Radka Dudy

