MS v hokeji 2024 online: Highlighty ze šampionátu v Praze a v Ostravě

Do Česka se letos na mistrovství světa v hokeji sjela parádní hráčská společnost. Mnozí kvůli tomu turnaj překřtili na malou olympiádu, zlaté medaile jsou prestižnější než jindy. Livesport Zprávy přinášejí z této největší sportovní akce roku na českém území i neustálý online přenos, který zaznamená to nejpodstatnější, co se v Praze a Ostravě stane. A to včetně sestřihů jednotlivých zápasů.

23:53 – Spokojené švédské úsměvy. Aby ne, v souboji těžkých vah severský celek porazil tým USA 5:2 a získal důležitou první výhru.

23:10 – Čeští hokejisté vstoupili do turnaje výhrou nad Finskem 1:0 po samostatných nájezdech. V rozstřelu rozhodl před 17.413 diváky v pražské O2 areně útočník Ondřej Kaše. Brankář Lukáš Dostál vychytal ve své čtvrtém utkání v národním týmu premiérové čisté konto. Více informací v článku.

22:50 – Švédsko vstoupili do turnaje výhrou 5:2 nad Spojenými státy americkými. Dvěma góly a asistencí se na výhře Seveřanů v souboji hlavních favoritů skupiny B podílel útočník Joel Eriksson Ek. Američané inkasovali poslední dva góly při závěrečné power play.

22:25 – Utkání Česka proti Finsku bylo tahákem, do hlediště si našlo cestu 17 413 diváků, kteří vytvořili vynikající atmosféru.

22:16 – Premiéru českého týmu na šampionátu si nenechal ujít ani prezident Petr Pavel, který sledoval utkání v lóži.

22:12 – Takto vypadal zásah Ondřeje Paláta, který ovšem sudí neuznali. Dál tak platil stav 0:0.

21:35 – Blízko úvodního gólu Česka na turnaji byl David Tomášek, ale jeho střelecký pokus zamířil do masky brankáře Säteriho.

21:04 – V pořadí 87. mistrovství světa v hokeji, které hostí Praha a Ostrava, oficiálně začalo. V podmanivé světelné show, která v O2 areně předcházela zahajovacímu duelu národního týmu s Finskem, se objevil dokonce i nejslavnější hráč české historie Jaromír Jágr (52). Jak vypadal start šampionátu v článku.

20:30 – Aktivně odstartoval utkání proti Finsku český výběr, vysloužil si za to také chválu bývalého kapitána mužstva Jakuba Voráčka.

20:09 – Hned deset branek padlo v zápase Slovenska s Německem. Podívejte se na všechny z nich.

19:15 – Slováci vstoupili do mistrovství světa v Ostravě porážkou 4:6 s Německem. Svěřenci trenéra Craiga Ramsayho sice proti obhájcům stříbrných medailí smazali dvoubrankové manko, nakonec s nimi ale na šampionátu prohráli popáté za sebou. Gólem a dvěma asistencemi se na německém úspěchu ve skupině B podílel Leonhard Pföderl, tři asistence si připsal Yasin Ehliz.

19:09 – V sestavě Česka pro zahajovací zápas šampionátu s Finy bude i Dominik Kubalík, který dnes dopoledne opustil na chvíli tým a odjel za manželkou do porodnice, kde se mu narodila dcera Mia. Hráč Ottawy vyjede na led ve druhém útoku s Ondřejem Palátem a Davidem Tomáškem. V brance nastoupí Lukáš Dostál. jemuž dali trenéři přednost před Petrem Mrázkem.

19:04 – Švýcaři zahájili turnaj výhrou nad Norskem 5:2. Před 16 617 diváky v O2 areně rozhodli třemi góly ve druhé třetině. Shodně gólem a asistencí pomohli k úspěchu týmu Patricka Fischera obránce Romain Loeffel a útočník Nino Niederreiter.

18:59 – Úvodní gól celého turnaje dal švýcarský forvard Sven Andrighetto. Takhle zásah okomentoval.

18:20 – Kanaďané stihli ještě před začátkem šampionátu poznat krásy Vídně a Budapešti. V Rakousku a Maďarsku odehráli krátce před turnajem přípravné zápasy a zvítězili 5:1, respektive 4:0. Ve čtvrtek si pak vychutnali krásy Prahy. "Dosavadní zkušenost s pobytem v Evropě je vážně úžasná. Je to parádní. Máme tady skvělou partu kluků a byli jsme v opravdu neuvěřitelných městech. Vídeň byla nádherná, opravdu krásná. Fantastická byla i Budapešť, krásně se tam o nás starali. A včera jsme dorazili do Prahy a vydali se do města. Všechno je tu moc krásné. Zatím jde všechno dobře," řekl novinářům trenér André Tourigny.

18:15 – V medailový úspěch českých hokejistů lidé příliš nevěří, to vyplývá z průzkumu agentury STEM/MARK. Podle něj 27 procent respondentů očekává, že svěřenci kouče Radima Rulíka vypadnou ve čtvrtfinále. Jako světové šampiony vidí domácí reprezentanty 16 procent účastníků průzkumu, sedm procent tipuje stříbro a 17 procent bronz.

16:40 – První gól na MS v Česku se povedlo vstřelit Svenu Andrighettovi, který přesnou trefou poslal Švýcarsko do vedení nad Norskem.

15:50 – Funkci kapitána bude ve švédském národním týmu zastávat obránce Erik Karlsson, asistenty budou Victor Hedman a Lucas Raymond.

12:30 – Na rozbruslení českých hokejistů chyběl útočník Dominik Kubalík, který odjel k porodu. Není jasné, jestli večer při vstupu do MS proti Finům nastoupí.

09:30 – Často je to úkol na celou základní skupinu turnaje. Hledání optimální sestavy hokejové reprezentace je zkoušením vazeb mezi jednotlivými hráči, někdy i mezi těmi, kteří spolu třeba nikdy předtím nenastupovali. Večerní zápas s Finskem je začátkem procesu, jenž by měl dát trenérům informaci o tom, kdo si spolu sedí a kdo ne. Livesport Zprávy se pomocí dat (především) z nedávného turnaje EHT v Brně pokusily najít fungující formace už nyní.

07:30 – Realizační tým české reprezentace v čele s Radimem Rulíkem se sice chystá na první zápas s Finskem, nicméně po očku určitě bedlivě sleduje i sérii NHL mezi Carolinou a Rangers, kde se klub z New Yorku ujal vedení 3:0 na zápasy. Pokud by Filip Chytil a spol. dotáhli sérii do vítězného konce už v dalším duelu, není vyloučeno, že by do Prahy na MS mohl přicestovat Martin Nečas.

07:10 – Obhájí titul Kanada? Soupisku má rozhodně silnou. Podobně jako třeba Švédsko, které veze 18 hráčů z NHL. A co ostatní týmy? Kompletní pohled na všechny oficiálně oznámené nominace.

06:30 – Livesport Zprávy nabízí kompletní přehled 87. světového šampionátu včetně programu a výsledků jednotlivých zápasů. Program MS v hokeji 2024: Kdy a s kým hrají Češi, skupiny, play off, výsledky

06:00 – Za přibližně 10 hodin zvedne oponu 87. mistrovství světa v hokeji. Domácí reprezentaci čeká hned na úvod silné Finsko. Ještě o něco dříve půjde do hry Slovensko, které na startu turnaje vyzve obhájce stříbrných medailí Německo. Ačkoliv půjde o první zápas turnaje, pro oba celky to bude důležitý duel v boji o postup do čtvrtfinále. Ve večerním utkání v Ostravě pak budou diváci moci sledovat atraktivní duel mezi Švédskem a USA, tedy mezi dvěma týmy, které se pokusí zaútočit na zlato.