Mrázek o nule i Nečasovi: Třešnička na dortu. Na Nečiho se těšíme, má hodně kvalit

Brankáře české hokejové reprezentace Petra Mrázka (32) proti Rakousku po výhře 4:0 na mistrovství světa v Praze potěšilo čisté konto, bral by ale jakýkoli výsledek. První nulu v národním týmu považuje za třešničku na dortu. V rozhovoru s novináři si pochvaloval, že výběr pořadatelské země posílí jeho bývalý spoluhráč z Caroliny Martin Nečas (25). Myslí si, že 25letý útočník ukáže své přednosti.

Ve 14. zápase v národním týmu udržel první nulu. "Je to krátkodobý turnaj, takže důležité jsou tři body a je to třešnička na dortu, já bych bral jakýkoli výsledek, kdybychom vyhráli," prohlásil Mrázek, jenž si připsal 21 zákroků.

Na šampionátu nastoupil podruhé. V sobotu s Nory inkasoval během první části třikrát, Češi ale nakonec zvítězili 6:3. Mrázek tak na šampionátu nedostal gól už pět třetin. "Dnes jsem se cítil dobře. Když člověk vidí puk a komunikace s beky je dobrá, tak se do zápasu dostane," uvedl gólman Chicaga.

Sestřih zápasu Česko – Rakousko. Livesport

Češi mají po vítězství jisté čtvrtfinále. "Bylo to o hodně lehčí než s Norskem a možná i než s Dánskem, přestože jsem prvních deset minut puk moc neviděl. Ale pak jsem měl hodně dotyků s pukem za bránou, člověka to dostane trochu do hry. A ve druhé třetině se dostávali hodně do šancí a do brány, to člověku hodně pomůže," mínil Mrázek.

Za klíčové považoval prostřední dějství. "Hned měli přesilovku na začátku druhé třetiny, tam jsme to ubránili výborně. Lámalo se to ke konci druhé třetiny, kdy jsme v posledních pěti minutách dali dva góly a tím jsme se uklidnili," podotkl Mrázek.

Těší se na příjezd Nečase, jehož Carolina vypadla ve druhém kole play off NHL s New York Rangers. "S Nečim jsem hrál tři roky, jsme dobří kamarádi. Věděl jsem, že dorazí, těšíme se na něho všichni. Má hodně kvalit. Jen v Carolině to vidět nechtějí, takže to teď uvidíme v Praze, jaké má kvality," řekl vítkovický odchovanec.

Preview zápasu Česko – Velká Británie. Livesport

V sobotu se Češi utkají s Velkou Británií, skupinu zakončí v úterý proti obhájci zlata Kanadě. "Viděl jsem jen jednu třetinu Kanady proti Rakousku. Když se zeptáte Kanaďanů, řeknou vám, že je to pro ně o čtvrtfinále. Na to se budou připravovat. Mají před sebou dva těžké zápasy a v těch se uvidí, jakou mají sílu," konstatoval někdejší brankář Detroitu, Philadelphie či Toronta.

Za výběr javorového listu hraje Connor Bedard. Mrázkův spoluhráč z Chicaga má za sebou první sezonu v NHL, na světovém šampionátu vstřelil v úvodních čtyřech zápasech pět branek. Góly ale neslavil. "Takový je. Je trošku sám do sebe. Je mu osmnáct a je na něj velký tlak médií, který zatím zvládá dobře. A každý ví, jaký je to hráč a jakou má budoucnost," uvedl Mrázek.