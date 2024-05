Kaše: Nic jsem nevymýšlel – klasický bekhend, řekl o nájezdu. Teď se těší na Nečase

Útočník Ondřej Kaše (28) nasměroval české hokejisty za plným bodovým ziskem v utkání proti Rakousku, v němž národní tým výhrou 4:0 potvrdil postup do čtvrtfinále mistrovství světa. V závěru úvodní třetiny proměnil nařízené trestné střílení oblíbeným blafákem do bekhendu. V rozhovoru s novináři si vedle jiného pochvaloval, že mužstvo odehrálo zápas bez vážnějších krizových momentů.

Do první přestávky zbývalo jen 28 sekund, když Kašeho zastavil nedovoleně Clemens Unterweger, jehož faul byl vyhodnocen jako hákování. "Já si myslím, že když je to hokejka mezi rukama, je to vždycky faul. Neviděl jsem ale opakované záběry," uvedl Kaše. "Pak jsem nic nevymýšlel - klasický bekhend, super, že to tam padlo. Doufám, že to povzbudilo celý tým."

Výsledkem byl zápas bez krizových momentů. "Super pro nás, že jsme zvládli plus minus kontrolovat celý zápas, což jsme si řekli hlavně o začátku. Po druhé třetině jsme hlavně nechtěli dopustit nějakou šlamastyku, jak se to povedlo dvěma týmům před námi. Tohle jsme si řekli v šatně a myslím, že jsme to splnili na 110 procent, takže super," pochvaloval si Kaše.

Rakušané byli aktivní směrem do ofenzivy zejména ve druhé třetině, ale Češi vše přestáli bez úhony, pak sami v závěru dvakrát udeřili a do třetí dvacetiminutovky si tak přenesli vedení 3:0. "Každý tým má občas nějaké momentum, chvíle, kdy má navrch. Byl tam od nich lehký tlak, ale jsem rád, že z toho nepadl žádný gól a nepřevzali otěže. Pak už jsme to celou dobu korigovali my," podotkl Kaše.

Čisté konto bylo povzbuzením pro celý tým. "Myslím, že to byl hlavně důležitý zápas pro Mrázu, že dokázal vychytat čisté konto tady doma před rodinou a před všemi, pomohl takhle týmu," řekl Kaše.

Přiznal, že v přípravě na zápas Češi hodně dobře vnímali, jakou sílu ukázali Rakušané v předchozích zápasech - proti Kanadě vydřeli bod, Finy porazili přes dvoubrankové manko gólem v poslední sekundě 3:2.

"Myslím, že nám to určitě napovědělo. Porada po druhé třetině byla skoro jen o tomhle, že se umí vrátit do zápasu, abychom si na to dali pozor a nevypustili to už v hlavách," uvedl Kaše. "Hrají tady super - hodně ofenzivně, dávají hodně gólů, což baví i diváky. Dnes to měli s nulou, ale překvapují určitě hodně," ocenil Kaše.

Vyhlížel také ohlášený přílet útočníka Martina Nečase z Caroliny. "Těším se na něj hodně. Jsme dobří kamarádi, psali jsme si celý šampionát, těším se na něj moc. Je to určitě super hráč, takže zároveň ohromná posila pro nás," podotkl Kaše.

V sobotu ho čeká duel s Liamem Kirkem, jehož zná dobře z Litvínova. "S Kirkym si samozřejmě během šampionátu celou dobu píšeme, ale ještě jsme se nepošťuchovali ohledně toho vzájemného zápasu. Myslím, že to ale ještě přijde. Těším se na to. Musíme si na něj dát pozor, ale musíme hlavně hrát my a nekoukat na to, co s námi budou vyvádět Britové," uzavřel Kaše.