Rekordman, buldok před brankou či Jiříčkův parťák. Na koho si musí dát národní tým pozor?

Nebývá zvykem, aby Američané na MS nominovali tak nabitý kádr. Opět se ale prokázalo, že šampionát v Česku táhne. Spojené státy v Ostravě poztrácely pouze čtyři body a mezi nejlepší osmičku postoupily ze druhého místa. Svěřenci trenéra Johna Hynese se opírají především o skvělý útok, se 37 body ovládli ofenzivní statistiky základních skupin a tři američtí forvardi vládnou turnajové produktivitě. Na koho si musí dát český tým ve čtvrtfinále největší pozor?

Přesně kvůli takovým zápasům do Česka přiletěl. Lindgren před turnajem nominaci odmítl, po zranění Alexe Lyona ho ale generální manažer amerického výběru Brian MacLellan zkusil oslovit znovu a napodruhé už byl úspěšnější. Reprezentace Spojených států ve třicetiletém brankáři získala muže pro velké zápasy. Právě on totiž ve druhé polovině základní části NHL pomohl Capitals ke skvělé stíhací jízdě v boji o místenku do play off. S šesti čistými konty dokonce vládl celé lize.

Čeští útočníci se budou muset vypořádat s tím že Lindgren chytá v opačném gardu. Na rozdíl od většiny gólmanů drží hokejku v levé ruce a lapačku má napravo. Ve skupině naskočil do jediného zápasu, v němž pomohl k výhře 6:3 nad Lotyšskem.

V minulé sezoně Werenského rozlet přibrzdilo zranění, které ho pustilo jen do 13 zápasů NHL. Produktivní bek se ale do nejprestižnější hokejové ligy světa vrátil s plnou parádou. V základní části právě vrcholícího ročníku byl s 57 body byl dokonce druhým nejproduktivnějším hráčem Columbusu. V úvodu ročníku odehrál pár zápasů po boku Davida Jiříčka. Pro českého obránce byl dokonce čtvrtým nejčastějším parťákem v sezoně. Na ledě spolu strávili přes 46 minut čistého času.

Na šampionátu si ofenzivně laděný bek drží bilanci jednoho bodu na zápas, hned pětkrát se do statistik zapsal v posledních dvou zápasech. Na čtvrtfinálový souboj s českým národním týmem se tak naladil víc než dobře.

Třiadvacetiletý útočník má za sebou další vydařenou sezonu. V Minnesotě podruhé za sebou překonal hranici 60 bodů a byl jejím druhým nejproduktivnějším hráčem. Během prvních tří sezon v NHL nasbíral 171 bodů a v pořadí hráčů draftovaných v roce 2019 kouká na záda jen suverénnímu Jacku Hughesovi. Boldyho zdobí šikovné ruce a skvělý cit pro hru a pomoct si může také výbornými fyzickými proporcemi. Jeho 188 centimetrů a 91 kilogramů se od puku neodstavuje snadno.

Vycházející hvězda Minnesoty zatím trochu překvapivě vládne produktivitě hvězdami nabitého šampionátu. Své ostravské představení zakončil Boldy s průměrem dvou bodů na zápas. Vystřelil především při kanonádě s Kazachstánem, proti kterému si připsal šest kanadských bodů (2+4).

Kapitán a rozený lídr na ledě i v kabině. Ve čtyřiadvaceti letech nosí na prsou céčko v Ottawě a realizační tým trenéra Hynese mu ho svěřil i při premiéře na světovém šampionátu. Přednost dostal před borci, kteří toho v dresu amerického národního týmu odehráli výrazně víc. Zkušený bek Seth Jones je pouze asistentem a lídr newyorských Islanders Brock Nelson ani to.

Tkachuk je hráč, kterého chce v týmu každý trenér. Produktivní, důrazný a ochotný pro tým na ledě padnout. Pro soupeře je naopak postrachem. Buldočí povaha mu velí dohrát každý souboj a soupeřům se tím umí dostat "na kobylku". Pro český tým bude důležité, aby dokázal vyčistit předbrankový prostor, kde mohutný forvard vládne.

Jeden z nejšikovnějších hokejistů NHL. Sledovat ho na ledě je radost, ne nadarmo si v zámoří vysloužil přezdívku Johnny Hockey. Před dvěma roky v dresu Calgary nasbíral v základní části NHL 115 bodů a v skončil na druhém místě ligové produktivity za Connorem McDavidem. Po sezoně však putoval do Columbusu, kde jeho výkony začaly upadat. Souhra s náladovým finským střelcem Patrikem Lainem vázne a Columbus i proto zatím nedokázal naplnit svůj potenciál a počtvrté za sebou zůstal bez play off.

V Ostravě Gaudreau dokázal, že to s hokejkou stále umí. Po boku Boldyho a Nelsona nasbíral v sedmi zápasech 11 bodů a po základních skupinách byl společně se Švýcarem Romanem Josim třetím nejproduktivnějším hráčem turnaje. I díky tomu překonal zápis Patricka Kanea a se 43 body se stal historicky nejproduktivnějším hokejistou americké reprezentace.