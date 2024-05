Fanouškovská příručka pro MS: Využijte MHD a dorazte s předstihem. Fanzóny jsou u stadionů

Hokejové mistrovství světa v Praze a Ostravě se blíží. Máte vstupenky na některý ze zápasů a váháte, jak se na ně dostat? Nebo snad přemýšlíte, jestli ještě seženete hotel? S fanouškovskou příručkou Livesport Zpráv budete o krok napřed. Budete totiž vědět, že na stadion se vyplatí dojet městskou hromadnou dopravou s časovou rezervou. Na úvodní buly pak můžete počkat ve fanzónách v bezprostřední blízkosti obou arén.

Jak se dostat do arény?

Váháte, jak se dostat na zápas blížícího se světového šampionátu? Organizátoři radí co nejvíce využívat městskou hromadnou dopravu. Zároveň pak varují před možnými komplikacemi souvisejícími s cestami autem.

Během šampionátu od 10. do 26. května budou všechny ulice v okolí pražské arény uzavřeny. Vjezd bude umožněn pouze rezidentům a do parkoviště přilehlé nákupní galerie. Bude však posílen provoz metra, které bude jezdit ve zkrácených intervalech.

Jak se dostat do O2 areny? IIHF.com

"Víme, že to svádí, ale fanoušci by se neměli za každou cenu snažit dojet na zápas autem. V lepším případě by se mohlo stát, že nestihnou úvodní buly, uvíznou v koloně, nebo nenajdou místo k zaparkování," uvedla ředitelka oddělení dopravy hokejového MS Lenka Jiroutová..

Pro mimoměstské návštěvníky metropole doporučila využití záchytných parkovišť P+R. Z toho nejbližšího u konečné metra na Černém Mostě je to k O2 areně jen pět zastávek metrem.

Podobná situace jako v hlavním městě se očekává v Ostravě. Organizátoři proto i tam doporučují využít MHD. Dopravní podnik Ostrava dokonce na období hokejového šampionátu chystá speciální jízdenku. Během akce by měl také výrazně posílit klíčové tramvajové linky i autobusový spoj mezi Ostravou a Mezinárodním letištěm Leoše Janáčka v Mošnově na Novojičínsku.

Jak se dostat do OSTRAVAR ARÉNY? IIHF.com

Fanzóny

V bezprostřední blízkosti obou hal se diváci mohou těšit na fanzóny, které v součtu pojmou až 12 tisíc návštěvníků. Větší prostor o rozloze 8400 m2 s kapacitou sedm tisíc lidí bude u pražské O2 areny. V Ostravě bude k dispozici 7000 m2 s maximální kapacitou pět tisíc osob. Do obou fanzón budou mít přístup i fanoušci bez vstupenek na jednotlivé zápasy a pro všechny bude každodenně připraven bohatý doprovodný program.

"Obě fanzóny budou velmi podobné. Připravujeme program s moderátory, DJ a samozřejmě s živými kapelami. Každý den plánujeme dvě vystoupení před jednotlivými zápasy a snažíme se jít i cestou revivalových skupin, protože přijede tisíce zahraničních fandů a vždy je atmosféra unikátní, když písničky znají," řekl prezident pražského organizačního výboru Petr Bříza. Jako vždy budou součástí fanzón i pódia s velkoplošnými obrazovkami, na kterých se budou vysílat jednotlivé zápasy.

Plánek bezprostředního okolí O2 areny. IIHF.com

Zatímco značku piva přímo v arénách organizátoři ovlivnit nemohou, pro fanzóny se s marketingovým partnerem Mezinárodní hokejové federace IIHF dohodli a získali povolení pro Pilsner Urquell, dlouholetého partnera českého hokeje. "Chceme v Praze i Ostravě vybudovat obří hospodu na zelené louce, máme zkušenosti a věříme, že se to povede," řekl manažer Plzeňského Prazdroje Ladislav Kolář.

V pražské aréně bude stát 0,4 litru Staropramenu 90 korun, ve fanzónách se bude půllitr Plzně prodávat za 110 korun. "Výsledná suma, kterou určil organizační výbor, vzešla z pečlivé analýzy u obdobných vrcholných akcí v tuzemsku i zahraničí," řekl Bříza. Součástí nabídky budou i nealkoholická piva.

Fanzóny se budou každodenně otevírat ve 14 hodin, v případě dnů se třízápasovým programem už v 11 hodin. Uzavírat se budou po skončení večerních zápasů. Hotovost si nechte doma, stejně jako na řadě podobných míst v Česku budou stánky přijímat pouze bezhotovostní platby.

Plánek bezprostředního okolí OSTRAVAR ARÉNY. IIHF.com

Ubytování

Pokud ještě nemáte zařízené ubytování v Praze nebo Ostravě, měli byste přidat. Na první víkend mistrovství světa jsou hotely a další ubytovací zařízení v hlavním městě aktuálně rezervované z 86 procent. V Ostravě hosté zatím obsadili 75 procent kapacit. Nárůst zájmu o ubytování pozorují také provozovatelé v blízkém okolí.

Zároveň se musíte připravit na to, že cena ubytování v hotelech je během mistrovství světa většinou o 20 až 30 procent vyšší než obvykle. "Podle našich dat vycházejících z obsazenosti hromadných ubytovacích zařízení momentálně činí průměrné ceny za pokoj během prvního víkendu šampionátu v Ostravě 8377 Kč, v hlavním městě pak 11986 Kč," uvedl vedoucí Institutu turismu agentury CzechTourism Petr Janeček.

Bezpečnost

Jednou z priorit pořadatelů je zajištění bezproblémového a plynulého průběhu díky spolupráci s partnery z bezpečnostních složek. O veřejný pořádek, regulace v dopravě a bezpečnost návštěvníků se v Praze a Ostravě bude starat až 1200 policistů a v pohotovosti budou také týmy hasičů a záchranářů.

Policie už na počátku dubna uvedla, že zatím nemá signály o konkrétních bezpečnostních hrozbách. Rizika vyhodnocuje podle dřívějšího vyjádření šéfa bezpečnostního sboru Martina Vondráška skupina, v níž vedle policistů působí i zpravodajské služby. Policie vše konzultuje také s Interpolem. Do příprav šampionátu se zapojila i Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě či Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost.

Kromě potlačení klasického diváckého násilí cvičili policisté v pražské O2 areně zákroky proti protestujícím, kteří se přilepí k ledové ploše či mantinelům. Podobné situace jsou pro pořádkové jednotky před květnovým mistrovstvím světa v hokeji nové, musí proto vymýšlet i nové taktiky, jak co nejúčinněji zasáhnout.

Bezpečnostní složky zároveň využijí speciální kamery se softwarem, který dokáže rozpoznat obličeje. Kamery budou v arénách i fanzónách.

Píseň šampionátu

Hokejové mistrovství světa v Praze a Ostravě nebude mít oficiální hymnu. Organizátoři vrcholné akce oznámili, že se tentokrát domluvili se zpěvačkou Lenny, jejíž lehce upravený hit Hello bude turnaj doprovázet. Nebude se ale jednat o oficiální píseň šampionátu.

"V minulosti byl většinově zvyk, že šampionát má hymnu nebo píseň. Dnes je ale hrozně těžké složit a nazpívat píseň, která je chytlavá, budou ji hrát rádia a stane se hitem. Nechtěli jsme, abychom pracovali jen na písničce, která bude jen součástí mistrovství, protože je to zvyklost a musí být. Chtěli jsme se šampionátem spojit interpreta a song, který fanoušci znají a mohou si ho zazpívat," řekl prezident pražského organizačního výboru Petr Bříza.

Pro minulý světový šampionát v Česku v roce 2015 složila oficiální píseň "Brousíme nože" kapela Kabát.