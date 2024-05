Tkachuk? Už mi vyhrožoval, že se v zimě popereme, řekl Gudas po postupu do semifinále MS

Obránce Radko Gudas (33) si myslí, že postup českých hokejistů do semifinále domácího mistrovství světa na úkor Američanů je skvělý pro sebevědomí národního týmu. Účast mezi nejlepší čtyřkou mužstev podle něj znamená úspěšný turnaj, stále to však prý není to, pro co si výběr pořadatelské země přišel. Užil si také souboje s kapitánem USA Bradym Tkachukem, jenž mu pohrozil, že se s ním v další sezoně NHL popere. Řekl to v rozhovoru s novináři po výhře 1:0.

"Je to nádherný pocit, super pro naše sebevědomí. Dotáhnout takový zápas proti takovým hvězdám nám hodně pomůže. Pro nás je to další schod. My jsme sem přišli pro něco úplně jiného. Tohle pro nás určitě znamená úspěšný turnaj, ale máme hlavy vzhůru. Ještě pořád to není to, pro co jsme si přišli. Sundáme brusle, začneme regenerovat a připravíme se na další zápasy," uvedl Gudas.

Potěšilo ho, jak Češi zvládli závěr utkání, v němž Američané hráli bez brankáře. "Skvěle jsme si podrželi střed hřiště, vůbec jsme je z něj nepouštěli do většího tlaku. Skvělá práce našich útočníků, kteří je nechávali chodit k nám do pásma podél mantinelů a ne přes střed. To vždycky pomůže. Jednu stranu jsme pak dokázali zahustit. Až na posledních 15 vteřin do konce, kdy jsme měli trošku zásek na střídačce, jsme si to pohlídali. Všichni táhli za stejný provaz a je nádherný pocit, že tým tohle dokáže," konstatoval Gudas.

Sestřih zápasu USA – Česko. Livesport CZ + SK

Jediný gól obstaral v 27. minutě z přesilovky Pavel Zacha, jemuž se od žeber do branky odrazila tečovaná střela beka Davida Špačka. "Nádhera. Ještě že (Zacha) nemá břišáky, to by ten puk prolétl okolo (branky). Tyhle góly potřebujeme. Druhý takový gól v turnaji, Špágr to umí krásně střílet o břicho nebo rukavice," mínil Gudas.

Šestatřiceti zákroky přispěl k postupu jeho spoluhráč z Anaheimu, brankář Lukáš Dostál. "Sleduju ho celou sezonu, takové výkony má v sobě. Tyhle zápasy dokáže přetrhnout v náš prospěch. Je super ho mít v bráně. Uklidní situace, je to muž na správném místě. Jsem rád, že mu trenéři věří a že jim to splácí. Máme tu ale trio gólmanů, ze kterého by to dokázal každý. Lukáš je sice nejmladší, ale jde si zatím, je hladový. Super výkon," podotkl Gudas.

V utkání měl na starosti bránění kapitána Ottawy Tkachuka. "Neměl jsem v plánu, že ho budu od začátku pošťuchovat, ale když na mě přijede, tak je to jasné. To si ho vždycky užiju. Už mi vyhrožoval, že se v zimě popereme. Klasika," prohlásil někdejší zadák Tampy Bay, Philadelphie, Washingtonu či Floridy.

Po zápase si na něj Tkachuk počkal. "Pokecali jsme si o létě, jaké bude. Ne, nebudu tohle moc rozebírat," řekl Gudas. Přiznal, že si dával pozor, aby nepřekročil hranici, za níž by byl vyloučen. "Je to těžší než v NHL, pravidla tu jsou trošku jiná. Na začátku jsem s tím měl problém a furt hledám tu linii, ale myslím, že posledních pár zápasů jsem se ukáznil a tým už tolik neoslabuju. Doufám, že i tohle je součást našeho úspěchu," uvedl syn bývalého reprezentanta Lea.

Statistiky utkání. Enetpulse

Na souboje s Tkachukem je zvyklý z NHL. "Vždycky do sebe v zápase jdeme. Na ledě je to něco jiného než mimo něj. Znám jeho bráchu (Matthewa), je to super kluk. takže vím, že i on je super chlap. Na ledě ale nikdo nezná bratra. Jdeme do sebe a nedarujeme si ani centimetr navíc. Oba jsme dnes udrželi nervy, takže dobrý zápas nás obou," řekl Gudas, který v minulé sezoně s Floridou, za níž hraje právě Matthew Tkachuk, došel do finále play off NHL.

Národní tým odehrál osmý duel na turnaji. "Není to jednoduché. Šest zápasů ze devět dní, pak dva dny volna a zase se pak jede každý druhý den. Máme ale super regenerační tým a zázemí od masérů a kustodů," poznamenal Gudas.