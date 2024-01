Česko – Kanada MSJ U20. Zasloužený konec, zní z kolébky hokeje

Proč na mistrovství světa juniorů končí Kanada už ve čtvrtfinále? Hrdá hokejová země mohla zkompletovat zlatý hattrick, letošní šampionát ale týmu javorového listu nevyšel. "Zasloužený konec," píše v blogu reportér Steven Ellis z respektovaného webu Daily Faceoff.

Kanaďané si vylámali zuby na poctivé české defenzivě a vynikajícím gólmanovi Michaelu Hrabalovi. Zároveň však v průběhu turnaje předvedli několik výpadků, které demonstrovaly jistou nepohodu.

"Není pochyb o tom, soupiska Kanady nebyla tak dobrá, jak by mohla být. Z hráčů, kteří mají potřebný věk a již hrají NHL, chyběli Zach Benson, Kevin Korchinski, Adam Fantilli a samozřejmě Connor Bedard. Tristan Luneau sice byl v nominaci, ale těsně před turnajem onemocněl," uvádí ve svém blogu Ellis z webu Daily Faceoff.

Na soupisce přesto byli čtyři hráči, kteří už ve slavné lize hráli. Matthew Poitras, Matthew Savoie, Fraser Minten a Owen Beck však za celý šampionát dali dohromady jen čtyři góly a navíc v té méně důležité fázi turnaje. Ani talent Columbusu Jordan Dumais, který loni posbíral nevídaných 140 bodů, se na závěr skupiny proti Švédsku ani následně ve čtvrtfinále s Českem neprosadil.

Problém Kanady byl ale zřejmě jinde, neboť na ledě nebyla horší než český tým. Chybělo jí však něco navíc, nedokázala využívat šance. "V průběhu turnaje nastalo málo efektivních změn v sestavě. Byla spousta promarněných šancí a také přetížený brankář. Chyběl talent, hvězdy nehrály jako hvězdy. To vše dohromady vedlo k zaslouženému brzkému konci," dodává Ellis.

Kanadský expert tak narážel i na to, že gólman Mathis Rousseau odchytal všechny minuty, což se naposledy stalo v roce 2007, kdy k titulu juniorských mistrů světa dovedl Kanadu dnes už ikonický Carey Price.

Podivná nálada při reakcích na neúspěch mladíků byla k vidění i v týmech NHL. Kouč Chicaga Luke Richardson vyprávěl humornou historku o tom, jak český gólman Petr Mrázek vybírá peníze za sázky. "On se tím dneska trochu baví," snažil se trenér Blackhawks zachovat vážnou tvář, když se přítomní novináři rozesmáli. Na tréninku Columbusu si pak vítězné kolečko užil David Jiříček.

Zatímco loni byl v kanadském týmu jasným lídrem Bedard, který se následně stal jedničkou draftu a už ve své první sezoně je oporou Chicaga, v letošní sestavě tak výrazná osobnost nebyla. Největší šanci následovat v létě při výběru nováčků svého krajana má Macklin Celebrini. "Byl jednoznačně nejlepším hráčem, ale nikdy to nevypadalo tak, že by k sobě dostal nejlepší možnou kombinaci do formace, aby to fungovalo," nepřímo kritizuje kanadský novinář nepovedené tahy kouče Alana Letanga.

Kanada sice v poslední dekádě vyhrála pět juniorských titulů mistrů světa, také ale už potřetí ve stejném období neprošla čtvrtfinálovým sítem. Stalo se to v roce 2016, 2019 a letos.