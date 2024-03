Nečas pomohl gólem Carolině k výhře. Dvakrát se prosadil Zacha, Pastrňák skóroval počtyřicáté

David Pastrňák se gólem a asistencí podílel na výhře hokejistů Bostonu 5:1 nad Pittsburghem a v NHL počtvrté v kariéře pokořil hranici 40 přesných zásahů za sezonu. Ještě o bod víc v zápase nasbíral Pavel Zacha, který dal dvě branky a asistoval u Pastrňákovy trefy. Martin Nečas přispěl 20. gólem v sezoně k vítězství Caroliny na ledě New Jersey 4:2. Při výhře Dallasu 4:1 na ledě Los Angeles se střelecky prosadil také Radek Faksa.

Faksa na ledě Los Angeles ve 31. minutě srovnal na 1:1 a potvrdil výbornou střeleckou formu z posledních duelů. Útočník Dallasu dal třetí gól z posledních čtyřech zápasů a zdvojnásobil tak svůj dosavadní střelecký zápis. Obrat a čtvrté vítězství Dallasu v řadě gólem a asistencí řídili Jason Robertson a Joe Pavelski.

Pastrňák svým jubilejním gólem poslal Boston do vedení 1:0 ve 23. minutě, kdy se uprostřed hřiště tvrdě opřel do puku a nedal brankáři Alexi Nedeljkovicovi šanci zasáhnout. Nejproduktivnější český hráč v NHL nasbíral alespoň 40 branek i v minulé sezoně (61) a v ročnících 2019/20 (48) a 2021/22 (40).

"Miluju dávat góly, takže jsem opravdu šťastný. Určitě to ale neberu jako samozřejmost. Je to sice moje práce, ale na druhou stranu hraju v nejlepší lize světa," líčil český kanonýr, jenž jako čtvrtý hráč v klubové historii překonal čtyřicetigólovou metu alespoň čtyřikrát.

Zacha zvýšil ve 33. minutě v přesilové hře, když pohotově usměrnil puk před brankou nad rameno gólmana Pittsburghu. V 56. minutě vyzval Pastrňák přihrávkou z pravého kruhu ke skórování najíždějícího Zachu, který protlačil puk za Nedeljkovice a zaznamenal 17. trefu v sezoně. Boston vyhrál potřetí z posledních čtyř zápasů a dál se přetahuje o první místo v soutěži s Floridou.

K výhře v základní části, ale hlavně k úspěchu v play off by měl Bruins pomoct Patrick Maroon. Trojnásobný vítěz Stanley Cupu přišel do Bostonu před uzávěrkou přestupů z Minnesoty. "Je to šampion. Dodá našemu týmu zkušenosti a může se stát jedním z vůdců kabiny. Důležité pro nás je, že má stále hodně odhodlání," uvedl trenér Bruins Jim Montgomery.

V roce 2019 Maroon pomohl St. Louis k vítězství v rozhodujícím sedmém finále právě na ledě Bostonu. "V kabině je ještě dost kluků, kteří si to pamatují. Mám pocit, že jsem tu nebyl příliš oblíbený," smál se Maroon po první výhře v dresu Bruins.

Nečas otevřel ve 13. minutě skóre zápasu v přesilové hře po přihrávce Teuva Teräväinena, který si připsal v utkání dvě asistence a v závěru trefou do prázdné branky zpečetil výhru Hurricanes. Carolina uspěla počtvrté z posledních pěti zápasů a ve Východní konferenci je na čtvrtém místě.

Vítěznou premiéru v dresu Hurricanes má za sebou Jevgenij Kuzněcov. Jednatřicetiletý útočník v NHL poprvé nastoupil za jiný tým než za Washington a při prvním startu v dresu Caroliny odehrál 13 minut. "Téměř dva měsíce jsem nehrál, takže jsem měl ještě motivaci navíc. Ještě se musím dostat do zápasového tempa, ale myslím, že to nebylo špatné," řekl hokejista, který na začátku února vstoupil do asistenčního programu NHL/NHLPA.

Rozhodující gól dal ve 45. minutě Luke Evangelista, který skóroval i o den dříve proti Buffalu. Kevin Lankinen pochytal 32 střel Columbusu, překonal ho pouze Alexandre Texier v úvodu druhé třetiny. Brankář domácího týmu Daniil Tarasov si připsal 47 zákroků.

David Kämpf asistencí pomohl Torontu k těsné výhře 3:2 na ledě Montrealu. Český útočník bodoval po čtyřech zápasech a vylepšil svou bilanci na 5+7. O vítězství Maple Leafs rozhodl v 54. minutě kapitán John Tavares.

Florida se udržela v čele NHL o bod před Bostonem díky vítězství 5:1 nad Calgary. Dvěma góly a jednou asistencí se o výhru zasloužil ruský útočník Vladimir Tarasenko, kterého Panthers získali ve středu z Ottawy.

Buffalo po sérii tří porážek zdolalo Edmonton 3:2 po samostatných nájezdech, které rozhodl Alex Tuch. Po 13 zápasech vyšel bodově naprázdno ofenzivní tahoun Oilers Connor McDavid, třetí nejproduktivnější hráč ligy.

Vancouver v souboji prvního s třetím týmem Západní konference porazil Winnipeg jasně 5:0 a jako třetí celek v lize se dostal přes 90 bodů. Vítězství Canucks řídila první útočná formace ve složení Nils Höglander, Elias Pettersson, Pius Sutter. Všichni tři zakončili duel s bilancí 1+1. Filip Hronek v zápase nebodoval.

V souboji dvou trápících se celků San Jose zdolalo Ottawu 2:1. Sharks díky dvěma trefám Thomase Bordeleaua ukončili devítizápasovou sérii proher. Senators ztratili posedmé za sebou.