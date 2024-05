V O2 areně finišují poslední přípravy, hala je nachystaná na páteční start šampionátu

Srdce do hry (Heart of the game) je sloganem šampionátu.

V pražské O2 areně a jejím okolí finišují přípravy na páteční start mistrovství světa. Na vnějším plášti haly už vítá návštěvníky velká plachta s nápisem Welcome to the heart of the game. Právě spojení Heart of the game (Srdce do hry) je sloganem šampionátu, který bude oficiálně zahájen v pátek před úvodním zápasem českých hokejistů s Finy (20:20). Připravená už je i fanzóna pro sedm tisíc lidí.

I když se v hale dolaďují poslední detaily včetně vnitřních polepů, domovská aréna extraligové Sparty už je připravena na světový šampionát. "Vše jde dobře, přípravy probíhají podle plánu," řekl ve středu novinářům Martin Pešta, ředitel oddělení marketingu.

Zcela připravená je i tréninková plocha, která vyrostla v přilehlé hale O2 universum. "To je obrovská pomoc pro týmy i pro nás, že máme hned vedle i tréninkovou plochu. Kluziště vznikalo osm dní, probíhalo to dobře a všichni jsou spokojení. Je to zvýšení komfortu oproti minulému šampionátu v Praze a je to i logisticky výhodnější," uvedl člen organizačního výboru Josef Ženíšek.

Ledová plocha je připravena. Profimedia

Tréninková plocha se odlišuje pouze tím, že je o dva metry kratší a má menší střídačky. Novináře zaujal na pohled hodně rozpraskaný led. "To je ale zcela v pořádku, je to tak záměrně. Led se přejede těžkou rolbou a rozbije, praskliny se pak zase zalejí vodou. Snižuje se tím pnutí a napomáhá to pak i kvalitě ledu, protože se tolik neodštípává," vysvětlil Ženíšek.

Na nápor až sedmi tisíc fanoušků už je nachystána i fanzóna, kam je vstup zdarma, ale návštěvníci musejí projít bezpečnostní kontrolou. Její dominantou je obrazovka o rozměrech 12x6 metrů, na níž budou moct diváci sledovat zápasy MS. "Chtěli jsme fanouškům nabídnout opravdu velký obraz s co možná nejkvalitnějším rozlišením, aby měli co nejlepší zážitek i tady, když už nebudou přímo v hledišti haly," řekl Ženíšek.

Zahajovací ceremoniál se uskuteční v pátek od 20 hodin před zápasem Česko – Finsko. Jeho první část tvoří klip doprovázený hlasem renomovaného komentátora Gorda Millera a pojednává o tom, jak se hokej po desetiletí vyvíjel. Klip uvidí fanoušci i před každým zápasem MS v obou arénách.

Motto turnaje bude k vidění na mnoha místech. Profimedia

Druhou část tvoří živé vystoupení zpěvačky Lenny s písní Hello modifikovanou do hokejového prostředí, která bude neoficiální hymnou šampionátu. "Ze zkušenosti víme, že oficiální songy mají těžký život a leckdy padnou do zapomnění. Proto jsme chtěli spojit mistrovství světa s písničkou, kterou fanoušci znají," uvedl prezident pražského organizačního výboru Petr Bříza. Hit Lenny nebude součástí pouze zahajovacího ceremoniálu, ale fanoušky v arénách naladí před začátkem každého utkání.

Představí se i maskoti Bob a Bobek, organizátoři slibují také malé překvapení. "Bob a Bobek vystoupí se speciálním hostem. Apelujeme na fanoušky, aby dorazili do arény včas a byli ve 20 hodin připraveni na skvělou podívanou," uvedl Pešta s tím, že diváci se mohou těšit také na bohaté světelné efekty.