Českým gólmanům se v NHL nedařilo, Vaněček byl po 10 minutách vystřídán

Hokejisté Calgary získali v NHL i díky 32 zákrokům Daniela Vladaře (26) alespoň bod za prohru v Torontu 4:5 po nájezdech. Vítek Vaněček (27) pustil při porážce New Jersey 2:4 s Washingtonem dva góly z pěti střel a byl střídán už v jedenácté minutě za stavu 0:2. Lukáš Dostál chytil (23) 30 z 35 střel, ale neodvrátil prohru Anaheimu 3:6 s Philadelphií.

Vladař inkasoval v základní hrací době všechny góly v úvodních 25 minutách, po kterých Toronto vedlo 4:1. Na českého brankáře dvakrát vyzrál William Nylander. V prvním případě forhendovou kličkou, ve druhém v oslabení z přečíslení dva na jednoho a bodoval tak i ve čtrnáctém utkání sezony (9+12). Z prostoru před brankou překonali Vladaře i Calle Järnkrok a John Tavares.

"První tři góly jsme jim darovali. Ale líbilo se mi, jak jsme ve druhé půlce zápasu zabojovali," uvedl trenér Calgary Ryan Huska. Český brankář za góly nemohl. "Vlady si vedl dobře. Vytáhl několik skvělých zákroků, kterými nás udržel ve hře a dal nám šanci, abychom se vrátili do zápasu. Víme, že je dobrý gólman. Absolutně mu věříme," chválil Vladaře zkušený útočník Nazem Kadri.

Calgary ještě v prostřední třetině snížilo trefami Nikity Zadorova a A.J. Greera a ve 44. minutě vyrovnal slovenský útočník Martin Pospíšil. V rozstřelu nestačil Vladař na bekhendový blafák Mitchella Marnera a střelu Maxe Domiho nad lapačku. "Všiml jsem si, že vyrážečkou párkrát výborně zakročil, tak jsem zkusil zakončit na opačnou stranu a měl jsem i trochu štěstí," řekl Domi k rozhodujícímu nájezdu.

Vaněček inkasoval obě branky během patnácti sekund. Překonali jej v jednom střídání hráči čtvrté formace Nicolas Aube-Kubel a Beck Malenstyn, kteří se prosadili shodně střelou z pravého kruhu.

"Myslím si, že druhý gól by určitě rád vrátil zpět. Měl jsem pocit, že tohle asi nebude jeho večer, tak proč čekat," vysvětlil trenér Lindy Ruff, proč tak brzy stáhl Vaněčka ze hry. Z prohry jej ale nevinil. "Nebyl to on, kdo prohrával souboje o puk a kdo neubránil střelce, kteří mohli snadno zakončovat. První dvě třetiny nás přehráli, lépe bruslili," doplnil kouč, který postrádá dva lídry týmu - kapitána Nico Hischiera a Jacka Hughese.

Ve 27. minutě zvýšil Jevgenij Kuzněcov. New Jersey snížilo ve třetí třetině trefami Tima Meiera a Dawsona Mercera, ale při risku bez gólmana zpečetil výhru Washingtonu Kuzněcov.

Do sestavy New Jersey se vrátil téměř po měsíci Tomáš Nosek, který vynechal kvůli zranění v dolní části těla deset zápasů. Jeho spoluhráč Ondřej Palát si připsal dva záporné body do statistiky plus/minus.

Dostál vstupoval do utkání se čtyřmi vychytanými výhrami v řadě včetně utkání s Philadelphií, ale tentokrát se radovali Flyers. Už ve 22. minutě vedli 3:0. Sražený kotouč doklepl do odkryté branky Sean Couturier, tečí zvýšil Cam Atkinson a úspěšný start završil Louie Belpedio. Český gólman nestačil ani na Travise Sanheima a Owena Tippeta. Oba se před něj dostali odvážnými průniky a vrátili hostům ve třetí třetině tříbrankový náskok (4:1 a 5:2).

Poslední gól padl při hře Anaheimu bez brankáře. Domácí měli jediného střelce, svůj první hattrick v NHL zkompletoval Leo Carlsson. Stal se 19. hráčem v historii soutěže, který dal v jednom utkání tři góly před 19. narozeninami. "Gólů mohl dát klidně pět. Bude patřit k hvězdám NHL," prohlásil kouč Anaheimu Greg Cronin o dvojce posledního draftu.

Další zápasy

Uvis Balinskis, který hrál v předchozích třech sezonách českou extraligu, skóroval poprvé v NHL. Lotyšský bek se podílel gólem na výhře Floridy 5:2 nad Carolinou. "Splnil se mi sen," rozplýval se Balinskis, který podpořil rychlý protiútok a po pasu Matthewa Tkachuka zakončil do odkryté branky. Na straně poražených si připsal Martin Nečas dva záporné body do statistiky +/-.

Vegas si doma poradilo i díky dvěma gólům obránce Aleca Martineze 5:0 se San Jose. Brankář Adin Hill kryl 20 pokusů hostí a při střele Tomáše Hertla jej za stavu 2:0 zachránila tyč. Český centr byl na ledě u dvou inkasovaných branek, Filip Zadina u tří.

