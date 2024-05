Vancouver slaví postup do dalšího kola, sedmý zápas v play off NHL si vynutili obhájci z Vegas

Hokejisté Vancouveru s Filipem Hronkem (26) v sestavě zvítězili na ledě Nashvillu gólem z 59. minuty 1:0, sérii vyhráli 4:2 a postoupili do druhého kola play off NHL. Obhájce Stanleyova poháru Vegas porazil doma Dallas 2:0 a vynutil si rozhodující sedmý zápas.

Vancouver vyhrál v Nashvillu všechny tři zápasy, pokaždé o gól. Páteční duel rozhodla akce 99 sekund před koncem třetí třetiny: Brock Boeser poslal bekhendem puk od zadního mantinelu nezištně do předbrankového prostoru a Pius Suter pohotově zakončil.

"Moc nechybělo, abych přihrávku vypíchl hokejkou. Poté jsem se snažil proti střele natáhnout beton a opět moc nescházelo. Ale právě tyhle malé rozdíly rozhodly," řekl o vítězné akci brankář Nashvillu Juuse Saros. U branky byl na ledě i Hronek, který v sérii nebodoval.

Poslední čtyři zápasy skončily rozdílem jednoho gólu, tři vyhrál Vancouver. "Spousta utkání mohla dopadnout obráceně. Bojovali, můžou být na sebe hrdí. Měli jsme štěstí, že jdeme dál. Nebylo to vůbec snadné," uvedl klíčový obránce Canucks Quinn Hughes.

Nečekaným strůjcem postupu je Arturs Šilovs, který se dostal do branky od čtvrtého zápasu série poté, co se zranili Thatcher Demko a Casey DeSmith. Lotyšský gólman má s NHL minimum zkušeností. Dosud odchytal v základní části jen devět utkání a další tři přidal v letošním play off. V posledním zápase zastavil 28 střel a připsal si poprvé v kariéře v soutěži čisté konto.

"Bral jsem to jako výzvu. Už jsem chytal důležité zápasy. Cítil jsem se v pohodě. Věděl jsem, co mě čeká. Byla to velká příležitost a snažil jsem se jí chopit," uvedl Šilovs. "Šílený scénář. Ale obstál i za těchto těžkých okolností a pomohl nám důležitými zákroky v pravou chvíli," ocenil útočník Vancouveru J.T. Miller.

Trenér kanadského klubu Rick Tocchet doplnil, že takové příběhy píší boje o Stanleyův pohár. Vyzdvihl, že i když byl třiadvacetiletý Lotyš až třetím gólmanem, tak se svědomitě připravoval. "Důvěřovali jsme mu," řekl kouč. Jeho svěřenci se v semifinále Západní konference střetnou s Edmontonem.

Také ve Vegas se dlouho čekalo na úvodní gól. Padl v 50. minutě po individuální akci obránce Noaha Hanifina, který se prosadil střelou z pravého kruhu. Výhru pojistil Mark Stone při hře Dallasu bez gólmana. Čisté konto vychytal Adin Hill. "Potřebujete velké zákroky ve velkých zápasech," řekl Hill. "Tak se vyhrává play off. To jsme se loni naučili. Aby někdo vyhrál, musel mít jeho gólman formu," podotkl.

Tým Vegas v sérii vedl 2:0, ale další tři utkání prohrál a v pátek bojoval o prodloužení sezony. "Je to velmi vyrovnaná série. Ani jeden tým nemá žádný prostor. Jsou skvělí a hrají stejně jako my výborně v obraně. Jsem rád, že se nám povedl jeden gól protlačit. A líbilo se mi, že jsme si za tím šli a že jsme se nestáhli a nevyčkávali," konstatoval Hanifin. Z vítězství Vegas se radoval i Tomáš Hertl, který bodoval jen v úvodním utkání série (1+0).

