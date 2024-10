V NHL byla k vidění trefa gólmana. První zásah za Minnesotu slaví Lauko, prosadil se i Vrána

Mimořádný zápas, na který s velkou pravděpodobností nikdy nezapomene, za sebou má Filip Gustavsson (26). Gólman Minnesoty si totiž proti St. Louis kromě 27 úspěšných zákroků připsal i gól do prázdné klece soupeře, čímž zároveň uzavřel skóre zápasu (4:1). V utkání se během oslabení prosadil i Jakub Lauko (24), pro něhož to byl vůbec první gól za Wild. Dařilo se ale také dalším českým hráčům – Jakub Vrána (28) otevřel skóre proti Vegas a přispěl tak k výhře 4:2, za hosty jednu asistenci zaznamenal Tomáš Hertl (30).

Hosté, kteří přijeli do St. Louis s vědomím, že prohráli poslední dva zápasy, vstoupili do zápasu skvěle, když se už na konci čtvrté minuty dostali do vedení zásluhou přesilovkové trefy Ryana Hartmana. Dvougólový náskok Wild zařídil ve druhé části hry Jakub Lauko, jenž se během oslabení dostal do samostatného úniku, zkušeně si pokryl puk před dotírajícím obráncem a nekompromisně zavěsil nad vyrážečku Jordana Binningtona.

To nejlepší ovšem přišlo až ve třetí třetině, kterou Minnesota načala rychlým gólem, na který však Bluesmani dokázali zareagovat a snížit na 1:3. I proto se domácí odhodlali k závěrečné hře bez brankáře, čehož nakonec využil právě Gustavsson. Pouhých devět sekund před koncem se Pavel Bučněvič pokusil ohrozit švédského gólmana střelou ze středního pásma, ten si však s jeho pokusem hravě poradil, koutouč hbitě vyklepal z lapačky a povedenou ranou ho poslal až do opuštěné klece.

Gustavsson se tak stal patnáctým gólmanem v historii NHL, kterému se podařilo vstřelit gól a vůbec prvním, který to dokázal v dresu Minnesoty. Po Linusu Ullmarkovi je také teprve druhým Švédem, jemuž se tento kousek povedl.

První gól po návratu do Washingtonu vstřelil Jakub Vrána. Český útočník, pro něhož to byl premiérový start v této sezoně se prosadil už na začátku sedmé minuty a poslal Capitals do vedení 1:0. Vrána využil skvělé práce Andrewa Mangiapaneho za brankou soupeře, který tam získal získal puk a následně ho poslal mezi kruhy, kam si Vrána najel a střelou z první nedal Adinu Hillovi v bráně Vegas šanci zasáhnout.

Vegas na trefu Vrány dokázalo zareagovat ještě v první třetině, když se v přesilové hře prosadil Victor Olofsson. U trefy švédského útočníka si připsal primární asistenci Tomáš Hertl, jenž zaznamenal už třetí kanadský bod v sezoně.

Capitals rozhodli o výhře ve druhé třetině, když v rozmezí tří minut nasázeli tři góly a hosté už se zmohli pouze na snížení. Zatímco Washington si připsal první výhru v sezoně, pro Vegas šlo o první porážku ve čtvrtém zápase nového ročníku.

Další zápasy

Mrázek pomohl minule Chicagu 36 zákroky k výhře v Edmontonu a také v Calgary držel naději týmu na bodový zisk. Zápas rozhodl Andrej Kuzmenko tečí v přesilové hře, ve které upravil skóre na 2:1. Pojistku přidal až při hře hostí bez gólmana Matt Coronato, který v zápase skóroval dvakrát. Na český brankářský souboj nedošlo, Daniel Vladař zůstal na střídačce. První bod v nové sezoně si připsal také Martin Nečas, jenž nahrál na druhou branku Caroliny, která porazila Devils 4:2.

Kompletní výsledky NHL