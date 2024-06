Dokoná Edmonton velkolepý obrat? Finále NHL rozhodne sedmý zápas na Floridě

Sezona NHL vyvrcholí v noci na úterý rozhodujícím sedmým finálovým utkáním mezi domácí Floridou a Edmontonem. Panthers měli fantastický vstup do série, vyhráli třikrát v řadě a málokdo pochyboval, že by jim Stanley Cup proklouzl mezi prsty. Jenže Oilers si podmanili čtvrtý zápas 8:1 a poté vítězně zvládli i další dva. Mají tak šanci stát se teprve druhým týmem, který otočí finálovou sérii z 0:3 na 4:3.

Jako dosud jedinému celku v historii NHL se průběh finále podařil ze stavu 0:3 obrátit Torontu v roce 1941, Maple Leafs tehdy otočili sérii s Detroitem. Edmonton si jako 10. tým v historii play off vynutil sedmý zápas, když s Floridou prohrával už 0:3. Oilers jsou pátým týmem v lize a prvním po Pittsburghu ze sezony 1990/91, který ve finále vstřelil pět a více gólů ve třech zápasech v řadě.

V sedmých finálových utkáních mají lepší bilanci domácí týmy (12-5), ovšem v posledních třech případech se radovali hosté. Nyní budou před vlastními fanoušky v Sunrise hrát Panthers. Ti pomýšlejí na první Stanley Cup v klubové historii, zatímco Edmonton touží ukončit 31 let trvající sérii, během níž na pohár nedosáhl kanadský tým.

Naposledy to dokázal v sezoně 1992/93 historicky nejúspěší Montreal Canadiens. Olejáři získali Stanley Cup v letech 1984, 1985, 1987, 1988 a 1990. Čtyřikrát u toho byl legendární Wayne Gretzky, jehož by nyní rád napodobil současný kapitán Connor McDavid.

V letošním play off nasbíral už 42 bodů, což je čtvrtý nejvyšší počet v historii. Rekord drží právě Gretzky (47), jenž jednou zažil i 43bodovou vyřazovací fázi. Mario Lemieux dosáhl maxima v podobě 44 bodů. McDavid každopádně již vylepšil rekord v počtu asistencí v jednom play off, nyní jich má na kontě 34, čímž o tři předčil Gretzkého.

Útočník Zach Hyman nasázel v letošních vyřazovacích bojích 16 gólů, což se nikomu nepodařilo od roku 1996. Rekordmany doposud jsou devatenáctigóloví Jari Kurri a Reggie Leach. I vzhledem ke třem výhrám za sebou je momentum na straně Edmontonu, jeho hráči cítí, že jsou v psychické výhodě.

"Věříme si bez ohledu na to, co se stane. Překonali jsme spoustu složitách situací a to nás skvěle připravilo," prohlásil Hyman. "Jsem si jistý, že jestli někdo dokáže otočit finále z 0:3, jsme to my. Ale ještě nás čeká spousta práce," dodal brankář Stuart Skinner.

V neděli vynechal trénink jejich spoluhráč Ryan Nugent-Hopkins, na druhé straně chyběl gólman Sergej Bobrovskij. Ten podával skvělé výkony v celém play off, ale v posledních třech zápasech inkasovala Florida 18 gólů. Z toho jich ruský brankář dostal 12, jednou byl totiž střídán a tři trefy mířily do prázdné branky.

"Máme před sebou ještě jeden zápas. Byli jsme připraveni hrát sérii na sedm utkání a na tom se nic nemění. My jsme třikrát vyhráli, tři dobré zápasy odehráli i oni. Teď je na nás, abychom doma uspěli," nechal se slyšet obránce Panthers Dmitrij Kulikov.

Není bez zajímavosti, že 75 % sedmých zápasů v play off NHL vyhrál tým, který vstřelil první gól. Ve finále je toto číslo o pět procent nižší. "Bude to největší zápas v NHL za mnoho let," myslí si útočník Floridy Matthew Tkachuk.