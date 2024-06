Stanley Cup dostal zápletku, Oilers jsou zpět. Čím méně McDavid hraje, tím je produktivnější

Už mělo být hotovo, Florida vedla 3:0 na zápasy a vyvrcholení bojů o Stanley Cup se neslo v její režii. Najednou ale začíná cítit nejistotu. V play off neohrožený tým, který svou hrou ničil i talentované Oilers, prohrál dva zápasy v řadě a odmítl oslavy s pohárem v domácím prostředí. Finále NHL se protahuje na minimálně šestý zápas. A Connor McDavid (27) je vidět čím dál víc, i když na ledě tráví méně času...

Kdo viděl první tři zápasy, měl jasno. Oilers jednoduše nedokázali najít recept na poctivý play off hokej Floridy. Týmu Panthers vycházel plán, sebevědomí hvězd Edmontonu ničili tvrdými hity zejména Sam Bennett a Matt Tkachuk, další velký rozdíl byl na vhazováních. Tři první zápasy v tomto aspektu jasně ovládla Florida.

Do očí bijící byla hlavně data z prvního duelu, kdy Panthers trefili hráče Oilers hity hned třiašedesátkrát! Marná byla snaha Edmontonu pálit na gólmana Sergeje Bobrovského, ten za první dva zápasy inkasoval jedinkrát.

Panthers vedli 3:0 na zápasy a už v Edmontonu mohli zavřít sérii a vůbec poprvé v historii se pomazlit s nejslavnější hokejovou trofejí světa. Oilers se ale postavili proti. Oslavy ve své domácí aréně odmítli razantním způsobem. Vítězství 8:1 bylo vůbec nejvyšším v historii vzájemných zápasů, datujících se od roku 1994, kdy Florida vstoupila do NHL. Také se jedalo o přerušení pětizápasové vítězné šňůry Panterů v souboji s Olejáři.

Čtvrtá bitva mění pořádky

Právě v zápase číslo 4 vůbec poprvé v sérii s Floridou skóroval Connor McDavid. Lídrovi Edmontonu možná neprospěla téměř týdenní pauza po sérii s Dallasem a na začátku série se hledal, ač v zápasech pravidelně hrál přes 25 minut. Ve čtvrtém utkání trápení prolomil. Gól a tři asistence zapsal navzdory tomu, že odehrál "jen" 17 minut a 27 sekund.

Statistiky Connora McDavida ve finále Stanley Cupu Livesport

Nešlo jen o to, že by Oilers měli méně přesilovek, trenér Kris Knoblauch výrazně zkrátil čas McDavidova střídání. Zatímco standardem bývaly intervaly mezi 65 a 69 sekundami, ve čtvrtém zápase naskočil McDavid na led jednadvacetkrát a jeho průměrný ice-time byl pouze 49 sekund. A i v zatím posledním utkání měl fantom z Edmontonu průměrný čas na ledě pod minutu.

"Od té doby, co je v Oilers, je šéfem. Je to člověk, který náš tým vede a tak nějak tu jeho roli přirozeně očekáváte," říká forvard Zach Hyman, který dělá McDavidovi společnost v elitní formaci. "Není to tak, že bychom na něj vyvíjeli nějaký extra tlak, ale on ty velké věci dělá automaticky. A hlavně, svou hru dokáže povýšit na nejvyšší level, když je to nejvíc potřeba," chválí Hyman borce, který v právě probíhajícím play off pokořil letitý rekord Wayna Gretzkého v počtu asistencí.

Není ale vše jen o McDavidovi, podíl na vzepětí Edmontonu má i sama Florida. Nejde o debakl 1:8 v Kanadě. Panthers nezvládli v domácím prostředí ani pátý zápas (3:5) a to i kvůli slabině, která je trápí už pár týdnů. První gól, který určil ráz zápasu, inkasovala Florida při vlastní přesilovce. Šlo už o pátou branku, kterou Panthers dostali v letošním play off v početní výhodě.

Pomoc od soupeře

Svou chvíli slávy si užil poctivec ze čtvrté formace Connor Brown, který na gól čekal 55 zápasů. Každopádně poté, co vystihl rozehrávku Aleksandra Barkova, si proti Bobrovskému počínal při bekhendové kličce jako mazák.

McDavid pak dílo zkompletoval, byl u všech čtyř zbývajících gólů. "Kdo jste letěli z Edmontonu na Floridu nebo zpátky, tak víte, jak je to dlouhá cesty. Není to zrovna nejpříjemnější let. Takže jsme je prostě přinutili k tomu, aby zase nastartovali letadlo a ještě jednou si to užili," konstatoval lídr Edmontonu poté, co se svým týmem snížil stav série na 2:3.

Florida je ale stále ve výhodě, v Edmontonu bude mít třetí mečbol. O jejím odhodlání svědčí i fantastický zákrok Matthewa Tkachuka, který těsně před pojistkou McDavida na poslední chvíli vytáhl puk směřující do prázdné brány. "Na naší situaci se v posledních dvou zápasech absolutně nic nezměnilo. Jen to, že jsme se naučili nějaké nové věci," vyprávěl soustředěně hlavní trenér Panthers Paul Maurice.

V dalším zápase bude sice Florida bude hrát v pekle Rogers Arény, prostředí ale může být zrádné i pro Oilers. Bude to vůbec poslední zápas v sezoně před domácími fanoušky s hrozbou definitivní prohry.

Šanci na Stanley Cup Oilers stále mají, je to ale už 82 let, co se nějakému týmu podařilo otočit ve finále ztrátu 0:3 na zápasy. V roce 1942 přivodili hráči Toronta Maple Leafs trauma Detroitu (2:3, 2:4, 2:5, 4:3, 9:3, 3:0 a 3:1). Celkově se v play off NHL povedlo otočit třízápasovou ztrátu jen čtyřem týmům.